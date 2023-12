Sýr od mlékárny za 19 korun, na regálu 51,90. To je byznys, žasnou zemědělci

reklama

„Tento sýr jadel z Mlékárny Polná se v minulých dnech postaral o velký poprask. Nebylo to však díky jeho skvělé chuti, ale kvůli nemravné obchodní přirážce ze strany supermarketu. Dosahuje 170 %. Firma totiž výrobek dodává do obchodu za 19,20 Kč. V regálech jej pak řetězec nabízí za 51,90 Kč. Přišlo nám mnoho zpráv, že si vymýšlíme a že to nemůže být pravda. Chtěli bychom upozornit, že jde o informaci, která zazněla před několika týdny od obchodního ředitele mlékárny na konferenci Potravinářská komora České republiky. A potvrzuje to i tato fotografie pořízená přímo v obchodě. Tady máte jasný důkaz. Černé na bílém!“ píše Agrární komora České republiky.

Agrární komora na tento sýr upozornila zhruba před týdnem. „Víte, za kolik tento 110gramový sýr jadel dodává Mlékárna Polná jednomu nejmenovanému obchodnímu řetězci? Za 19,20 Kč. Na pultech ho pak ale supermarket prodává za 51,90 Kč. Obchodní přirážka je 170 %. Tomu se říká byznys! Princip podnikání řetězců je jednoduchý. Chtějí co nejlevněji nakoupit a co nejdráž pak prodat. A to, že je obchodní přirážka nemravná, jim asi vůbec nevadí. Hlavně, zákazníku, pořádně zaplať!“ psala tehdy komora.

