Syřana, který zaútočil na dva muže s jarmulkou, Němci odsoudili. Ale hned odešel na svobodu

25.06.2018 22:05

Devatenáctiletého Syřana německý soud dnes shledal vinným z urážky a ublížení na zdraví za to, že v dubnu v berlínské městské části Prenzlauer Berg napadl dva mladíky s jarmulkou na hlavě. Obžalovaný stanul před soudem pro mládež a dostal čtyři týdny takzvaného arestu, tedy výchovného trestu odnětí svobody, který se ukládá osobám do jednadvaceti let. Vzhledem k tomu, že byl před vynesením rozsudku ve vazbě, trest si ale již odpykal a po ukončení líčení se dostal na svobodu.