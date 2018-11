TOPka a STAN mimo Sněmovnu. Gazdík i Pospíšil prostě špatně. Babiš dál kraluje preferencím

Podle aktuálního průzkumu agentury Phoenix research by ve Sněmovně zasedly tři strany s více než deseti procenty. Hnutí ANO, ODS a Piráti. ČSSD je na hranici volitelnosti a pod pěti procenty by se aktuálně zřejmě umístila TOP 09 a Starostové a nezávislí.

Pokud by se volby do Sněmovny konaly nyní, vyhrálo by je hnutí Andreje Babiše. V rámci listopadových preferencí agentury Phoenix research by mu dalo hlas téměř dvacet pět procent dotázaných. Oproti loňským sněmovním volbám si však ANO pohoršilo téměř o pět procent. Druhou stranou v pořadí by se stala ODS. Té v tuto chvíli vyjádřilo podporu 14,7 procenta respondentů. Piráti, kteří by získali pomyslnou bronzovou medaili, by v listopadu obdrželi 13,2 procenta. Ve volbách v roce 2017 získali 10,79 procenta.

Na čtvrté příčce by skončilo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, tomu vyjádřilo podporu 7,8 procenta.

Podle agentury Phoenix research by mezi poslanci nechyběli zástupci KSČM a KDU-ČSL. Komunisté by obdrželi 5,5 procenta a lidovci 5,1 procenta. Po propadáku v komunálních volbách by další fiasko čekalo ČSSD. Podle Phoenixu by ji v současné době podpořilo pouhých pět procent dotázaných. Právě pětiprocentní hranice je miminem pro vstup do Sněmovny.

Do ní by se naopak nedostala TOP 09 a Gazdíkovi STAN. Připomeňme, že ztrátu svých pozic zaznamenala TOP 09 i v letošních komunálních volbách.

Zajímavé je, že necelých devět procent dotázaných se nedokázalo rozhodnout, které straně či hnutí by v tuto chvíli dalo svůj hlas. Podle agentury by k volbám, kdyby se konaly v listopadu, přišlo 51,5 procenta voličů.

Měření agentura provedla ve dnech 20. října až 7. listopadu na vzorku 1018 respondentů.

autor: Tomáš A. Nový