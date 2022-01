Tady vládnou Piráti. Průs*r v Praze, na který nebylo příliš vidět

Areál ledových sportů, který se staví u základní školy Ke Kateřinkám v Praze 11, by měl být hotový na konci října 2022, napsala k tomu v srpnu 2021 Pražská drbna. Sportoviště, které staví firma Syner, by mělo stát 194 milionů korun. Sdělil to hlavní manažer projektu Karel Kubeška. Projekt má na starost akciová firma AR Delta, jejímiž akcionáři jsou společnost AR Delta a městská část Praha 11. A to přesně napůl. Na činnost AR Delta dohlíží od doby vzniku akciové firmy osmičlenná správní rada. Tu letos opustili čtyři její členové z ODS a ANO, což je pikantní, protože jsou stále členy vládnoucí koalice městské části. Naposledy to byl Martin Sedeke z ODS, který je rovněž místostarostou Prahy 11. Městskou část tak nyní ve správní radě zastupuje namísto čtyř členů, nominovaných jednotlivými koaliční stranami, pouze jediný. Tím je Petr Přenosil, kterého do správní rady jmenovali za městskou část Piráti. Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 11279 lidí

S přípravami ALS začal dle shrnutí Vančové soukromý investor v roce 2014. Stavební práce se rozběhly počátkem roku 2019 s předpokladem, že stavba vyjde na zhruba 120 milionů korun a hotovo bude v polovině roku 2020. Radnice poskytla firmě pozemky na stavbu a investor měl sportoviště vybudovat na své náklady. Následně AR Delta nabídla účast na projektu hlavnímu městu. To se přímým partnerem projektu nestalo a do zbudování areálu se zapojila jedenáctá městská část. Praha 11 se tak loni stala akcionářem firmy, v níž získala poloviční podíl.

Společnost Syner se podle Kubešky stala stavitelem Areálu ledových sportů poté, co vyhrála výběrové řízení organizované specializovanou společností v roce 2018. Firma podle něj v soutěži zvítězila díky nejnižší nabízené ceně a nejlepším referencím.

S přípravami ALS začal soukromý investor, firma AR Delta, v roce 2014. Stavební práce začaly začátkem roku 2019 s předpokladem, že stavba vyjde na zhruba 120 milionů korun a hotovo bude v polovině roku 2020. Soukromý investor, firma AR Delta, na vlastní náklady asi za 6,5 milionu korun vybudoval venkovní sportoviště, které předal k užívání základní škole. Na něm jsou podle Kubešky mimo jiné tři multifunkční hřiště a běžecká dráha.

Areál ledových sportů by měli využívat školáci, veřejnost, ale určen má být i pro organizovanou sportovní činnost. Sportoviště by podle plánů mělo ročně využít asi 170 tisíc lidí. Ve větší hale má být kluziště pro veřejné bruslení či hokej. V menší hale jsou navrženy čtyři dráhy pro curling. Ve středním traktu budou šatny a posilovna, počítá se také s restaurací. Takový byl alespoň plán, jak psala ještě před necelým rokem Pražská drbna. Od té doby je ovšem leccos jinak.

Na svém Facebooku na celou aféru dne 9. ledna 2022 upozornil pirátský zastupitel Ladislav Kos ml.: „Kluci od Pirátů, namočení až po uši ve zpackané výstavbě Areálu ledových sportů, veřejně vyhrožují ostatním zastupitelům MČ Praha 11. Tak především, tu slátaninu v podobě akciovky s právy 50 na 50 (obec x investor) vymyslela v roce 2019 koalice Piráti, TOP 09/STAN, ODS, ANO. Poslední dvě strany z projektu v roce 21 raději utekly. Na zastupitelstvo nyní padá zodpovědnost a je to dobře. Rozpadlá Rada už nemá právo (odebráno ZMČ v září 21) o věci rozhodovat a kvůli své vnitřní rozhádanosti poškozovat zájmy Městské části Praha 11. Investorovi propadlo k 31. 12. 2021 právo stavby na pozemcích MČ P11, jelikož je se stavbou ve velkém zpoždění. Praha 11 se nyní musí chovat především hospodárně, dostavba areálu není jediným a nejlacinějším řešením. A víte, jak to možná dopadne? Strčí se hlava do písku a lednové zastupitelstvo se raději nesvolá. Mělo být 20. ledna (tj. tento čtvrtek – pozn. red.). Za pár dnů se ukáže.“ Neukáže, zastupitelstvo nebylo starostou svoláno.

Další pirátský zastupitel, Martin Muzikant, na svém Facebooku Kosovi ostře oponoval: „Zářijové zastupitelstvo, kdy část zastupitelů, kteří svým hlasováním začali blokovat výstavbu Areálu ledových sportů, již začíná nést své kyselé ovoce. Nejenže je ohrožena investice Městské části Praha 11, není jisté dokončení stavby jako takové, ale hlavně bude pravděpodobně vymáhána náhrada všech škod způsobených rozhodnutím ZMČ. Teď záleží, jak se zachovají dotyční zastupitelé v následujících měsících. Já osobně plně stojím za dokončením stavby, tak jak bylo vše dohodnuto. Lidé, a hlavně naše děti, na Jižním Městě si zaslouží ledovou plochu pro bruslení!“

A co jediný zbylý zástupce MČ ve správní radě, takto její předseda, Petr Přenosil? Tak ten tak trochu ‚tlačí‘, vypadá to, že spíše ‚kope‘ za developera než za MČ, podívejte se sami:

Zastupitelé Prahy 11 se neshodli na postupu k Areálu ledových sportů, napsala 22. 10. 2021 ČTK s tím, že na dalším postupu ohledně účasti Prahy 11 v akciové firmě AR Delta, která na území Jižního Města staví ALS, se zastupitelé jedenácté pražské městské části neshodli. Zastupitelstvo Prahy 11 v září schválilo usnesení o revizi majetkové účasti městské části na projektu. Radnice nyní vlastní polovinu akcií firmy, která sportoviště staví. ALS, v němž má být kryté kluziště a dráhy pro curling, se v současnosti staví u základní školy Ke Kateřinkám.



Zastupitelé na svém zasedání schválili k ALS pouze usnesení, kterým konstatovali, že ‚stále trvá zájem na vybudování a následném úspěšném fungování ALS'. O výstavbě sportoviště a o AR Delta přitom zastupitelé jednali několik hodin. Návrhy usnesení ohledně dalšího postupu podali mimo jiné opoziční zastupitelé Jiří Štyler (Hnutí pro Prahu 11- HPP11) a Ladislav Kos st. (HPP11). Jejich návrhy ale nebyly zastupitelstvem schváleny. Dostatečnou podporu nezískal ani návrh starosty Prahy 11 Jiřího Dohnala (Piráti), místostarosty Martina Sedeke (ODS) a zastupitele a předsedy klubu ANO v Praze 11 Martina Horáka (ANO). Podle jejich návrhu usnesení by Praha 11 měla svůj podíl prodat nejméně za 40 milionů. Městské části by se tak vrátily peníze vložené do výstavby sportoviště, jak ve středu uvedli na svém webu Piráti. Prodej podílu podmínili autoři návrhu usnesení mimo jiné tím, aby mohli kluziště v ALS využívat žáci ze škol, které Praha 11 zřizuje, jak píše ČTK.

Shodou náhod Ladislav Kos starší, senátor, zastupitel za Hnutí pro Prahu 11 a otec piráta Kose mladšího. Ten píše: „Piráti jsou nervózní. V připravovaném rozpočtu na rok 2022 zeje díra 270 milionů Kč, na ALS dopadla nesmyslná změť právních vztahů, které protlačila pirátská trojice Hřib, Dohnal a Přenosil spolu s tehdy ještě fungující koalicí s ANO, ODS a TOPSTAN. Řešit tuto situaci nevyhlášením plánovaného zastupitelstva 20. 1. je jen přiznáním diletantismu a bezradnosti. A co se týče výkřiků o koalici HPP11 s kýmkoli, pak vězte, pane Martine Muzikante, že koalice piráti, ANO, ODS a TOPSTAN stále existuje. Zástupci všech těchto stran jsou v Radě MČ.“

Na svém facebooku ho dodal zastupitel za ANO Ondřej Prokop, a to již 24. listopadu 2021, kde shrnuje: „Projekt výstavby ALS provází spousta zklamání, opakované nedodržení dohod a smluvních ujednání ze strany partnera projektu. Vzájemná důvěra byla narušena, a to se nedá vzít zpátky. Z toho důvodu jsme jako zastupitelé za hnutí ANO většinově odmítli nabídku ALS Investors, a.s. na odkup 30 % akcií MČ Praha 11 ve společnosti AR DELTA, a.s. To by v praxi znamenalo, že Praha 11 získá zpět pouze část již investovaných peněz a nadále se na výstavbě areálu bude podílet. Dlouhodobě prosazujeme vystoupení městské části z tohoto nešťastného projektu. Radnice by se měla snažit získat zpět peníze, které do projektu vložila. Na začátku ledna přibyde další velký problém. Vyprší poslední, několikrát odkládaný, termín pro kolaudaci arény. V tuto chvíli všichni s jistotou víme, že 1. ledna 2022 Areál ledových sportů nebude zkolaudován a termín tak znovu nebude dodržen. Apelujeme proto na starostu MČ Praha 11 Jiřího Dohnala (Piráti), aby situaci urgentně začal řešit. Žádali jsme o svolání zastupitelstva, které by nešťastný projekt mohlo projednat. Starosta však zastupitelstvo nesvolal a k nastalé situaci se nijak nevyjadřuje. Jako zastupitelé za ANO jsme připraveni podpořit takovou nabídku společnosti ALS Investors, a.s., která bude obsahovat výměnu 50 % podílu MČ Praha 11 ve společnosti AR DELTA, a.s., za tzv. „kontrolní akcii“, a to za smluvní cenu 35 milionů Kč. Vlastnictví „kontrolní akcie“ nebude zakládat nárok městské části na finanční plnění vůči společnosti AR DELTA a.s., umožní ale účinné prosazování zájmů městské části zejména ve vztahu k budoucímu využití areálu pro školy a veřejnost z Jižního Města. Městská část by dále podle nás měla mít právo nominovat svého zástupce do dozorčí rady AR DELTA a.s. V případě, že budoucí nabídka bude společností ALS Investors, a.s. předložena ve výše zmíněných parametrech, je klub zastupitelů ANO připraven podpořit prodloužení termínu dostavby areálu do 30. 9. 2022. Podmínkou však je, že budoucí nabídka a prodloužení termínu dostavby budou na zastupitelstvu hlasovány v jednom usnesení, které se dopředu veřejně zaváže podpořit minimálně 23 zastupitelů.“

Redaktorka Vančová za web PrahaIn.cz oslovila všechny diskutující na sociálních sítích, a to piráty Ladislava Kose ml., Martina Muzikanta a samotného starostu Jiřího Dohnala, dále pak senátora a zastupitele Ladislava Kose st. z Hnutí pro Prahu 11 (jediný není ze strany či hnutí vládnoucí koalice) a Ondřeje Prokopa z ANO. Odpověděl jen Ondřej Prokop a Ladislav Kos st., který byl mimořádně stručný: „Navrhuji prodej podílu MČ v ALS,“ sdělil PrazeIN.

Zato ing. Prokop se rozepsal a leccos se tím vyjasnilo, například osoba piráta Přenosila: „Hnutí ANO na Praze 11 dlouhodobě navrhuje vystoupení z tohoto vztahově velmi složitého projektu formou prodeje akcií soukromému subjektu za minimálně tu částku, kterou do projektu město na počátku vložilo (bavíme se o částce 40 milionů Kč!). Vzhledem k tomu, že máme dlouhodobě podezření na netransparentní nakládání s těmito našimi veřejnými prostředky, které do společnosti Praha 11 vložila, je to logický postup. Firma z nich platí různé podivné reklamní akce, třeba dětský den, který byl zneužit pro pirátskou volební kampaň do sněmovny (kde se prezentoval například kandidát Jakub Michálek), či různé billboardy, reklamní předměty jako je oblečení pro členy správní rady s potisky a další věci, a to bez souhlasu městské části. Ze společného podniku postupem času odstoupili zástupci všech stran (ANO, ODS, TOP 09 / STAN) kromě Pirátů. Pirátský představitel, vlivný poradce primátora Zdeňka Hřiba, Petr Přenosil ve společnosti figuruje nadále a dle všech dostupných indicií nehájí zájmy městské části, ale právě soukromé společnosti, ve které sedí v pozici předsedy správní rady. Byl přímo na zastupitelstvu usvědčen audionahrávkou ze lži. Dlouhodobě zastupitelům nepodává pravdivé či úplné informace a mně dokonce osobně vyhrožoval před mým odvoláním na prapodivné schůzce v parku, u které jsem u sebe nesměl mít mobilní telefon. To jsou důvody, proč dlouhodobě tvrdíme, že by v tomto podivném partnerství MČ Praha 11 neměla nadále zůstávat a měla se pokusit bez otálení získat zpět své veškeré vložené finanční prostředky.“