Tajemné Babišovo VIDEO: Dnes vyšlo najevo, o co šlo

Andrej Babiš v posledních několika dílech „Čau lidi“ mluvil o astrologii a horoskopech. „Hraje to na nepříčetnost, to je evidentní,“ poznamenal známý český marketér. „Babiš se dokázal stát hlasem lidu, proto musí mluvit jeho jazykem, říkat, že věří podobným věcem atd. Jeho matka země nebo horoskopy nejsou omyl, ale věcný kalkul, do jehož šíření rve reklamu,“ všiml si analytik Josef Šlerka. „To je jak okrádat postižené,“ ozvalo se v diskusi.

reklama

Premiér Andrej Babiš se v posledních svých videopříspěvcích „Čau lidi“ na facebooku dotkl téma astrologie. V předminulém díle například řekl: „Matka země a otec slunce nám vzkázali, že máme spolupracovat. Aspoň čtyři měsíce. Že se máme spojit, že nám tady do té naší zemičky nikdo nebude mluvit. Ani ti velcí, ani nikdo ze zahraničí, protože vy dobře víte, že vy rozhodujete o osudu naší země. Vy ve svobodných volbách jste šli a zvolili jste naše poslance a naši poslanci zvolili naši vládu, a tak to bude i příště, v říjnu 2021.“

Anketa Postupuje vláda proti šíření koronaviru SARS CoV-2 správně? (Ptáme se od 29.6.2020) Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 1716 lidí

Více o posledním dílu „Čau lidi“ jsme psali ZDE:

„Vysloužil jsem si za to, jako tradičně, posměch od některých lidí,“ podotkl v posledním díle a následovalo astrologické okénko. „Astrologie mě zajímá. Nevím, jestli jste si někdy dali udělat charakteristiku na základě data, místa a hodiny narození… já jsem si dal několikrát takový horoskop a je to zajímavé,“ oznámil Babiš, přičemž dodal, že si i myslí, že to „celkem funguje“. „Někteří lidé věří v Boha, já zase věřím na vesmír, na zdroj, na energii,“ vysvětloval. Poukázal, že astrologie vedla významná rozhodnutí vůdců a panovníků. „Hlavně prosím vás, nepište, že se rozhoduju podle astrologů, zajímá mě to,“ upozornil.

Celý poslední díl video příspěvku premiéra Babiše:

Své k tomu však poznamenal například pedagog a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí Josef Šlerka. Ten napsal, že se premiér dokázal stát hlasem lidu. Z toho důvodu pak prý musí mluvit jazykem lidu, a tedy říkat i to, že věří podobným věcem, jako právě lid. „Jeho matka země nebo horoskopy nejsou omyl, ale věcný kalkul, do jehož šíření rve reklamu. Dokud bude hlas lidu artikulovat AB, tak bude také AB vítězit,“ dodal ve svém příspěvku na facebooku, k němuž doložil několik grafů. Na prvním grafu byl počet lidí, kteří zahlédli sponzorovaný příspěvek Andreje Babiše. Největší skupina byly mladé ženy a muži mezi 25–34 lety. Další graf ukazoval statistiku za minulý díl „Čau lidi“. Reklama zde oslovila nejvíce populaci v rozmezí 35–54 let věku, převážně pak ženy. Dále následovala statistika ohledně Čechů, kteří čtou horoskopy, ale nevěří jim. V této problematice převažují ženy se středoškolským vzděláním povětšinou ze střední či nižší ekonomické třídy. Nejčastěji se pohybují mezi 45–64 lety věku.

Fotogalerie: - HON na vládu

Psali jsme: Škůdce je to! Peklo. Babiš zaútočil na aktivistu a slíbil odvetu

Známý český marketér Jakub Horák si pak myslí, že Andrej Babiš to hraje na nepříčetnost. „To je evidentní. § 26: Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný,“ citoval Horák zákon.

Anketa Má smysl existence Senátu Parlamentu ČR? Má 4% Nemá 96% hlasovalo: 14868 lidí

V komentářích pod příspěvkem Josefa Šlérka podotkl Luděk Kvapil, že Andrej Babiš cílí na ty nejzranitelnější, na zmatené ezolidi. Prý to je jako okrádat postižené. Šlérka odpověděl, že hodně lidí tvrdí, že něco na těch horoskopech je. „A navíc vědí, že elity se horoskopům vysmívají. Kdežto Babiš se jich ‚proti elitám‘ zastane,“ podotkl Petr Gocev. Jana Lux dodala, že ezolidi nejsou nutně blbci. Té odpověděl Kvapil, který napsal, že on se pohybuje v ezoterickém prostředí od mala. Prý ezoteriku jako takovou neodsuzuje, ale je v ní poučen v tom, že většina ezoteriků je totálně mimo a nechápe nic. „Každopádně to, že je někdo chytrý, ještě neznamená, že není blbec. To se vůbec nevylučuje, což nám nedávno prokázali i členové Mensa ČR,“ dodal.

Veronika Sedláčková však v komentářích připomněla, že má zdroje, které potvrzují to, že Andrej Babiš v ezoterice opravdu frčí. Šlerka odpověděl, že důležité je to, co ukazuje navenek. „Jasně, ale taky to, že si nemusí na nic hrát, když plní lajny tímhle odpadem,“ dodala Sedláčková.

Novinář Petr Honzejk v diskusi poznamenal, že je to o to snazší, jelikož Andrej Babiš tomu sám věří.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bonzák, znělo u Xavera. A výsměch Němcové i ČT Jsme blízko barbarství. Bourají sochy těch, co rušili otroctví. Mládež není zvyklá slyšet jiné názory, říká Matyáš Zrno Důchodci mají velkou moc. A budou mít větší, říká docentka. Ale pro Čechy má zlé zprávy Zakážou ,,Kde domov můj", padlo z ANO. Je to rasismus. A Mikuláš Minář...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.