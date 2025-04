Tajné služby, Slonková a kluk z internetu. „I na zdejší poměry neuvěřitelný skandál“

Novinářka Sabina Slonková na serveru Neovlivní.cz uvedla, že se Írán zapojuje do dezinformačních operací Ruské federace, kterou vnímá jako důležitého partnera, a i v Česku hledá potenciální kontakty na politické hráče, kteří by mohli pomoct v ovlivnění zdejšího prostředí. Podle Slonkové byli ve styku s íránskou ambasádou čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek, šéfka komunistů, kteří jsou dnes součástí uskupení STAČILO!, Kateřina Konečná a druhý český prezident Václav Klaus.

V rozhovoru pro Český rozhlas teď svou tezi ještě rozvedla. Zapojila do ní i velmi rychlou jízdu europoslance Filipa Turka po dálnici, o které on sám tvrdí, že proběhla na německé dálnici. Tam by nebyl problém, že jel přes 200 kilometrů v hodině. Jenže pokud jel takhle rychle na jakékoli české dálnici, problém by to byl. A to, že Turek jel takovouto rychlostí po české dálnici, tvrdí např. český podnikatel Petr Ludwig. Ludwig kvůli tomu nazval Turka „kreténem“. Hned čtyřikrát.

„Úplně nechci pana poslance podezřívat, že tu fotku s tachometrem zveřejnil schválně, aby odpoutal pozornost od těch íránských schůzek. Ale faktem prostě je, že rychlá jízda je pro pana Turka poněkud bezpečnější téma a půda, kde se cítí poněkud komfortněji a je silnější v kramflecích, než když má mluvit o nebezpečích íránského teokratického režimu,“ uvedla Slonková pro veřejnoprávní rozhlas.

Slonková také uvedla, že s íránským velvyslancem v Praze se měl Turek setkat na podzim 2024. Poté, co velvyslanec navštívil exprezidenta Klause. „Prokazatelně víme, je to fakt, který pan europoslanec Turek potvrdil, že se sešli pan Turek a velvyslanec na íránské ambasádě,“ uvedla Slonková s tím, že podle Klause i podle Turka šlo o zdvořilostní návštěvy. Jenže novinářka to vnímá jako nepravděpodobné, protože současný íránský velvyslanec už je v Praze dva roky. Pověřovací listiny od něj přebíral ještě třetí český prezident Miloš Zeman.

Pokud by Slonková byla na místě Turka, prý by své voliče více informovala o tom, co dělá. Už proto, aby se předešlo spekulacím, co se na íránské ambasádě dělo. „Pokud chci být seriózní, tak bych asi se snažila vyvarovat čehokoli, co potom může kdokoli použít proti mně,“ podotkla Slonková.

České tajné služby sledují operace ekonomické skupiny BRICS, která se snaží rozšiřovat svůj vliv i do západních struktur, kterým chce být ekonomické uskupení BRICS protiváhou.

Slonková prý od Turka chtěla mino jiné vědět, zda na íránské ambasádě jednal o možném vstupu do uskupení BRICS. A na tuto otázku prý Turek jednoznačně odpověděl, že o tom nejednal.

Ale české tajné služby mají podezření, že by se Írán mohl pokusit nějak ovlivnit blížící se parlamentní volby u nás.

„Ta podezření mluví mimo jiné o tom, že Írán ve spolupráci s Ruskem se pokusí zasáhnout do českých voleb a hledají jakési spojence, přes které by to teoreticky mohli provádět. Ta uskupení, která si vyhlédli, tak mohou být i např. Motoristé,“ nechala se slyšet Slonková.

Turek se v tomto směru vyjádřil pro Český rozhlas. Jednoznačně popřel, že by se na čemkoli podobném podílel, a pokud o tom kdokoli spekuluje, Turek to vnímá tak, že se jen snaží poškodit jeho dobré jméno. „Nikdo za mnou osobně nikdy nepřišel s nabídkou jakéhokoli ovlivňování, ani finančního. A to ani z Ruska, Íránu či jakékoli jiné země,“ zdůraznil Turek.

Sama Slonková k tomu uvedla, že české služby mají podezření, že by k ovlivňování českých voleb mohlo dojít, ale prý „to neznamená, že to je slovo boží a že to je jednoznačný důkaz“. „Otázka je, zda české tajné služby dokážou informace, které mají, přetavit v nějaké důkazy a pak se můžeme bavit o tom, co se stalo,“ podotkla novinářka po chvíli. Sama však vyjádřila pochybnosti o to, že české tajné služby uveřejní podrobnosti o své práci.

Pokud jde o Václava Klause, s ním se prý setkal íránský velvyslanec 2. října 2024 v pražských Dejvicích.

Pokud jde o Kateřinu Konečnou, ta zdůraznila, že se s představiteli Íránu setkala dvakrát. Za posledních deset let. Jednou v roce 2015, podruhé v roce 2022. Šlo podle ní o schůzky čistě zdvořilostní.

„Tajné služby sledují europoslance a informují Slonkovou kam chodí. Co jsem se dozvěděl dál? Nic. Naprosto nic,“ vypálil na sociální síti Facebook.

Slonková tady podle něj sehrála roli spoluautorky konspiračního pořadu, který odvysílal veřejnoprávní rozhlas, který dostává koncesionářské poplatky.

„Jako někdo, kdo často vede rozhovory, jak tazatel i tázaný, mohu zcela bezpečně říci, že příprava na rozhovor o ničem není snadná a od moderátora vyžaduje značné úsilí a spolupráci s dotazovaným. Vzhledem k tomu, co tam zaznívalo za konspirace, muselo dojít i na právní přípravu, aby to bylo nenapadnutelné. Slonková tam tedy nevystupovala jako tázaná, ale spíš jako spoluautorka konspiračního pořadu na objednávku,“ uvedl Vávra.

V pořadu Českého rozhlasu zazněl i výrok youtubera Patrika Kořenáře, který tvrdí, že se k němu dostal materiál z prostředí tajné služby o schůzkách některých českých politiků s íránskou stranou. Problém podle Vávry je, že Kořenář prakticky nic víc neřekl a Český rozhlas z Vávrova pohledu Kořenáře jen využil. Vávra má totiž za to, že každému musí být jasná jedna věc.

„Jsou tedy dvě varianty. Kořenář je pitomec a někomu naletěl v rámci špinavé předvolební kampaně. To by byla ta lepší. Nebo naše tajné služby odposlouchávají zahraniční diplomaty a české europoslance na cizích ambasádách a ještě jsou tak pitomé, aby o tom následně předávaly zápisy youtuberům. To je i na zdejší poměry naprosto neuvěřitelný skandál,“ napsal Vávra s připomínkou, že odposlouchávání ambasád je z hlediska mezinárodního práva zakázané.

Jediným účelem je přitom evidentně zdiskreditovat politiky opozičních stran. Nikdy totiž nezjistíme, zda se to skutečně stalo a co se tam řešilo. Protože to by se tajné služby totálně zdiskreditovaly a samy sebe usvědčily z porušování mezinárodních dohod. Ono tedy skandální by mělo být už i to, že se tajné služby účelovým leakováním dezinformací účastní předvolebního boje. Nikdy nebude nikdo potrestán. Bezpečnost České republiky, což je důvod existence BIS, to nijak nezlepšilo. Představa, že Turek, velký spojenec amerických republikánů, bude po setkání s Íránským velvyslancem prosazovat vstup ČR do BRICS a nákup íránského obilí, jak bájil Kořenář, je zcela absurdní. Stejně tak je absurdní Slonkovou šířená teorie, že se tu Írán bude snažit ovlivňovat volby, a proto je Turek předmětem sledování,“ rozohnil se Vávra.

„Takže si to zopakujeme ještě jednou. Na státním rozhlase moderátor placený z našich daní 30 minut spřádal ABSOLUTNĚ NIČÍM NEPODLOŽENÉ KONSPIRACE ZALOŽENÉ NA TOM, ŽE NAŠE TAJNÉ SLUŽBY ÚDAJNĚ SLEDOVALY PROTIPRÁVNĚ ČESKÉ EUROPOSLANCE A LEAKUJÍ TO PARODIÍM NA NOVINÁŘE. Jediný důvod, proč se to děje, je diskreditace opozičních politiků s potenciálem dostat se do sněmovny. Děje se to VŽDY před volbami. Děje se to VŽDY novým opozičním stranám. A NIKDY se to následně nijak nepotvrdí a nikdo není odsouzen,“ napsal Vávra část sdělení na sociální síti velkými písmeny.

Svůj příspěvek na sociální síti Facebook uzavřel nekompromisním prohlášením: „Jsme naprostý banánistán. A Český rozhlas zrušit. Je to naprosto propagandistická černá díra na peníze.“

Ke kauze se vyjádřil i bývalý český europoslanec Jan Zahradil, který promluvil z pozice člověka, jenž se ocitl na sankčním seznamu íránského režimu. Zdůraznil, že žádný jiný český politik na tomto seznamu není. A z toho, co vidí, je podle všeho velice překvapen.

I Zahradil kroutil hlavou nad tím, že tomu věnuje prostor veřejnoprávní Český rozhlas.

„Tato operace byla rozehrána mj. přes jistou novinářku, která již dlouhá léta slouží jako jedno z mediálních tykadel podobných zpravodajských her (není zdaleka sama) a má evidentně informace zevnitř jedné z našich zpravodajských služeb, a jistého influencera, který dokonce naznačuje, že má přístup k interním záznamům jedné z našich zpravodajských služeb, z nichž vyplývá podvratná protistátní činnost zmíněných politiků. Věrohodnost difamačních (dez)informací novinářky a influencera samozřejmě nemůže nikdo oficiálně potvrdit, ale už vesele kolují ve veřejném prostoru. Následně se role užitečných idiotů v rozehrávání veřejné hysterie chopil jistý aktivistický spolek, známý z minulosti, a návazně různí další aktivisté, organizují se petice a výzvy, přidává se také ta část médií, která zcela rezignovala na nutnost ověřování toho, co zveřejňují,“ vyložil svůj náhled na kauzu Zahradil.

A hned pokračoval.

„Pokud se žádný únik (dez)informací neprokáže, bude na místě se ptát, zda a proč byla (onou novinářkou, influencerem a dalšími navázanými) nastartována lživá dezinformační kampaň proti konkrétním politicky činným osobám,“ podotkl.

Poslanci by to podle Zahradila neměli nechat jen tak ležet, protože příště se mohou stát obětí zájmu tajných služeb.

Jiným celý příběh připomněl loňskou předvolební kauzu Voice of Europe, ve které se šířily senzační informace o propojení Petra Bystroně, tehdejšího kandidáta AfD do europarlamentu, s proruským rádiem Voice of Europe. Na základě informací od tajných služeb je v Česku šířila novinářka Zdislava Pokorná, která předtím o zahraniční politice vůbec nepsala. V Německu, jehož tajná služba měla s českou spolupracovat, informace unikaly skrze jednu novinářku s velmi podobnou historií.

Kauza budila pochybnosti i třeba proto, že Zdislava Pokorná vydávala informace, které od tajných služeb dostal Petr Fiala, v řádu vteřin po skončení vládní tiskovky, kde je premiér zveřejnil.

Psali jsme: Fiala to musí říct první... Úniky z tajných služeb vybraným novinářkám? „Kauza“ Bystroň. Generál varuje

