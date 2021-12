Tak co, paní Richterová? Útok na Landu a další končí nečekaně

reklama

Daniel Landa a další kritici covidových opatření se zlobí. Po sociálních sítích se totiž začaly šířit koláže s jejich tváří a slovy, která nikdy nepronesli. Na podporu očkování proti nemoci covid-19. Na fotografiích se objevila zpěvačka Ilona Csáková, Daniel Landa nebo herec Jaroslav Dušek. Landa už dal najevo, že se proti takovémuto šíření dezinformací bude bránit.

Podobně se po sociálních sítích šířily např. dezinformace o tom, že očkování proti nemoci covid-19 způsobuje neplodnost. Primářka Kliniky infekčních nemocí pražské Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová ve vyjádření pro Český rozhlas upozornila, že na podporu tohoto tvrzení nejsou k dispozici data. Naopak, po světě již byly podány miliony vakcín a děti se rodí dál. „Tyto informace jsou neprokázané, nemají vědeckou oporu, nezakládají se na pravdě. Žádné takové problémy nebyly zaznamenány,“ zdůraznila.

Šíření lží z obou stran podle advokátky Moniky Čírtkové ukazuje, že pokud jde o covid, končí hra na pravdu.

Upozornila přitom, že to není tak dlouho, co se proti šíření dezinformací přímo u soudu bránila pirátská poslankyně Olga Richterová.

„Pokud si správně vzpomínám, proti těmto praktikám, tj. šíření fotografie s falešnou citací, brojila nedávno politička Olga Richterová u soudu. Tehdy se nad nimi komentátoři, kteří nyní tleskají, otřásali odporem. Zase jednou vidím, že do tohoto světa nepatřím. Pominu, že popsané chování je v rozporu s ochranou osobnosti podle občanského zákoníku, to zjevně ty správné lidi nezajímá. K čemu se řídit nějakými zákony, když je to taková, chacha, legrace? Ovšem co vede slušného člověka k tomu, aby vzal obrázek někoho jiného a připnul k tomu citát nejen falešný, ale dokonce v přímém rozporu s životní filosofií dotyčného, to mi zůstane navždy utajeno. Tohle si snad dělat nechceme, nebo ano?“ zeptala se advokátka.

Také právník Ondřej Šimíček kroutil hlavou nad tím, jak je možné, že některé dezinformace jsou najednou považovány za ty správné, když jsou jiné vehementně odsuzovány,

„Tak prý je pozitivní dezinformace přínosem. To se falešní morální majáci zbláznili už úplně. Aby nedošlo k mýlce - mně nevadí, že někdo trollí antivax, mně vadí, že ti samí, co tomu tleskají, vidí v každém, kdo nevlhne z epidemiologické junty, oběť ‚zlých‘ dezinformací,“ nebral si na Twitteru servítky Šimíček.

Projektová manažerka Gabriela Sedláčková ke kampani tohoto střihu poznamenala, že je sice pro každou srandu, ale tohle jí vtipné opravdu nepřijde.

„(Asi mám vyhraněný smysl pro humor, protože mně to nepřijde po sto padesáté vtipné ani u těch lidí, co je nesnáším, ani u těch, co je miluji... Ač memíčka, o to spíše ta, které si dělají srandu z lidí, které obdivuji, obecně adoruji všemi deseti. Něco mi uniklo, jsem hloupá, nebo mám jen divný smysl pro humor?!). Každopádně tak či tak, je to pro ně skvělá reklama, protože nikdo doposud nesdílel obrázky těchto lidí tak vehementně. Tak doufám, že jednou budu taky tak neoblíbená, aby o mě měli potřebu tvořit meme s opaky mých vyjádření a abych si už za reklamu nemusela platit,“ poznamenala Sedláčková.

