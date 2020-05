Tak jo, tak pojď! Útok na Jana Zahradila. Ne na internetu, ale opravdu. Proběhla tato scéna

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) se podělil o příhodu 'z natáčení'. Od jednoho z voličů si vyslechl, že by si na europoslance mohl tak akorát plivnout. Jenže Zahradil si to nenechal líbit a mladého muže provokoval, ať přejde od slov k činům. A takhle to dopadlo...

Na Staroměstském náměstí v Praze bylo zase jednou živo. Europoslanec Jan Zahradil se tam rozhodl natočit klip, ale vedle natáčení se musel vypořádat ještě s mladým mužem, který si nebral servítky a volal na Zahradila, že by si na něj plivnul.

Jenže Zahradil si to nenechal líbit a mladého muže provokoval, ať přejde od slov k činům. A jak to dopadlo?

„Natáčíme videoklip na Staromáku. Jde kolem kluk s holkou, roztomilý páreček evidentně slušných lidí. Kluk najednou začne syčet 'Zahradil, Zahradil, na tebe si tak můžu akorát plivnout‘,“ poděll se o svou zkušenost z natáčení Zahradil na sociální síti Facebook.

A Zahradil mu prý hned odpověděl.

„Já říkám 'Tak jo, tak pojď, jsem na tebe zvědavej‘.“ Jenže slečna, která šla mladému muži po boku, svého přítele krotila a nabádala ho, aby šel dál a za politikem se neohlížel.

V tu chvíli se Zahradil rozhodl mladíka poněkud pozlobit.

„Tak přidávám 'No tak co je, dělej, já čekám‘.“ Jenže mladá slečna svého přítele dál uklidňovala. Zahradil tedy vytáhl těžký kalibr. „Tak ještě přidám 'Srabe‘. To už se zastavil, ale nakonec nešel. Škoda, že jsme to nenatočili,“ posteskl si.

Nakonec dodal, že samotný klip bude definitivně hotový v neděli.

Není to přitom zdaleka poprvé, co se dostal do křížku s občany. Když se rozhodl kritizovat Tomáše Petříčka za to, že vystupuje kriticky vůči Izraeli, aniž by vzal v potaz, že je Česká republika tradičním spojencem státu Izrael. Zahradil nekritzoval Petřička jen za tvrdé vyjádření vůči Izraeli, ale také za to, že jako šéf české diplomacie nedokáže sjednotit zahraniční politiku Česka navenek a připouští to, že si i Magistrát hlavního města Prahy dělá svou politiku.

Europoslanec se o sobě kvůli této kritice dozvěděl, že je „rusofilní podvraťák“, „pročínská mr*ka“, „prase“, „dobytek“ a „zm*d“.

Sám to shrnul slovy, že nevoliči sociální demokracie vyrazili na obranu ministra Petříčka proti Zahradilovi.

„Opět český twitter 'at its best‘. Aneb tzv. Petříčkův fanklub nevoličů ČSSD povstal, aby hájil pana ministra proti Zahradilovu nactiutrhání (řekl jsem, že je to nejslabší ministr zahraničí od roku 1992). Má to grády, za které by se nemusel stydět ani Pavel Novotný. Panu ministrovi k podpoře této vzdělanější, osvícenější a proevropštější části naší veřejnosti blahopřejeme,“ poznamenal.

