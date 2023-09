Tak nespokojení Američané ještě nebyli. „Staří pryč!“ Jenže pak by se našly lumpárny...

Američané jsou podle nového průzkumu rekordně nespokojeni se svou politickou reprezentací. Federální vládě důvěřuje pouze 16 % občanů a stále více voličů nepříznivě hodnotí jak demokratickou, tak republikánskou stranu. 79 % si přeje věková omezení pro vrcholné politické funkce jako způsob, jak zastavit stárnutí politické elity. Je to ale reálné? „Nemohou odejít do důchodu, protože pak byste zjistili, co měli za lubem,“ říká o stárnoucí americké gerontokracii komentátor Scott Adams.

Míra nedůvěry, kterou američtí občané pociťují ke své vlastní vládě a politickému systému, dosahuje historických vrcholů. Nedávný výzkum organizace Pew Research Center ukazuje, že od roku 2002 čtyřnásobně vzrostlo procento Američanů, kteří mají negativní pohled na obě establishmentové politické strany, přičemž republikáni a demokraté jsou stejně neoblíbení. Důvěra ve vládu je navíc nejnižší za 70 let: pouze 16 % obyvatelstva uvádí, že důvěřuje federální vládě alespoň většinu času. Dva ze tří Američanů dále tvrdí, že se vždy nebo často cítí „vyčerpaní“, když přemýšlejí o politice. Dvě nejčastější slova, kterými občané USA popisují tamní politiku, jsou „rozdělující“ a „zkorumpovaná“.

Sesbíraná data navíc nasvědčují tomu, že se zaznamenaný trend narůstající nedůvěry veřejnosti k politickým institucím bude dále prohlubovat, neboť u mladších lidí je větší pravděpodobnost, že jsou kritičtí jak k demokratické, tak k republikánské straně. 37 % osob ve věku 18 až 29 let má nepříznivý názor na obě strany, zatímco mezi osobami staršími 65 let je to jen 16 % respondentů.

Prospělo by americkému politickému systému, kdyby měli voliči na výběr vícero politických stran? 68 % Američanů by uvítalo větší možnost volby, ale pouze čtvrtina si myslí, že by taková změna pomohla vyřešit problémy, jimž země čelí. Čtvrtina se naopak obává, že by příbytek další politické strany současné problémy pouze zhoršil. Zato výraznější shoda napříč populací panuje ohledně podpory pro zavedení limitů na délku funkčních období. 87 % respondentů výzkumu Pew Research Center si přeje omezení délky funkčního období a 79 % podporuje maximální věková omezení pro dané politické funkce. Vzhledem k výsledku studie se může zdát paradoxní, že se příští rok v prezidentských volbách pravděpodobně střetne současný rezident Bílého domu, nyní osmdesátiletý Joe Biden, s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, jenž je o pouhé tři roky mladší. Podle dřívějšího průzkumu stanice NBC News z letošního jara většina Američanů není s tímto scénářem spokojena: 70 % si myslí, že by Biden neměl znovu kandidovat, zatímco 60 % totéž říká o Trumpovi.

„Nejedná se o problém ‚důvěry‘. Je to problém reality,“ komentuje výsledek výzkumu Pew Research Center komentátor a autor komiksových stripů DIlbert Scott Adams na sociální platformě X.

„Zvolili nejméně kognitivně schopného politika, jakého jsme kdy viděli, a dosadili ho do funkce, která klade největší kognitivní nároky ze všech funkcí, které si vůbec dokážete představit,“ říká Adams o současné hlavě Spojených států. „Pokud jsou volby těsné, a pravděpodobně to tak bude, nedokazuje to, že nám byl náš názor přidělen, a ne že jsme se podívali na informace a udělali si vlastní názor?“ ptá se autor. „Řekl bych, že pokud máme těsné volby a Biden je jedním z kandidátů, a přesto to dopadne těsně, tak jsme dokázali nade vší pochybnost, že cokoliv jste si mysleli, že se děje, se neděje,“ uvádí. A proč podle komentátora Adamse americká politická elita stárne? „Ti staří nemohou odejít do důchodu, protože pak byste zjistili, co měli za lubem,“ říká Adams a připomíná, že pokud Joe Biden zůstane prezidentem USA, bude moct využívat své pravomoci, aby například zabránil odhalení skandálů kolem svého syna Huntera.

