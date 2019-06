Tak pozor: Jitka Čvančarová jde svrhnout Babiše! Silné zprávy od „Milionu chvilek“

Na demonstraci, na níž organizátoři očekávají až sto tisíc lidí a rozhodli se pro ozvučení celého náměstí, by měl dorazit například šéf Transparency International David Ondráčka, odborník na marketing Martin Jaroš, kapela Buty či herečky Bára Hrzánová a Jitka Čvančarová. Chybět by neměl ani spoluorganizátor protestů na Slovensku Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. Hymna by pak měla zaznít od zpěvačky Hany Ulrychové, která již vystoupila minulý týden v Brně.

Anketa Poškozuje Andrej Babiš pověst České republiky v zahraničí? Ano 18% Ne 82% hlasovalo: 3049 lidí

„Budeme požadovat už nejen demisi Marie Benešové, ale také demisi trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. Máme toho dost!“ píše se na facebookové události, která úterní demonstraci svolává. „Vzhledem k tomu, jaké máme již nyní ohlasy z regionů (lidi jsou skutečně nabuzení přijet) a že tentokrát ozvučíme i spodní část Václavského náměstí, je možné, že půjde o největší demonstraci od roku 1989,“ uvedla iniciativa Milion chvilek. V protest proti Babišovi se proměnila už demonstrace na Václavském náměstí před dvěma týdny. Kritici mu ve vystoupeních z pódia vytýkali střet zájmů, kterým se zabývají i instituce Evropské unie, trestní stíhání v případu Čapího hnízda, dotace pro jeho firmu Agrofert i spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB). Lídr protivládních demonstrantů Mikuláš Minář vyzývá Babiše k televiznímu duelu. Babiš to odmítá, podle Mináře se pravděpodobně obává porážky, protože své kroky nedokáže obhájit.

Výchozím důvodem k demonstracím bylo jmenování Benešové ministryní spravedlnosti. Spolek Milion chvilek požaduje její odchod z funkce a jmenování nestranného ministra. Politici by podle něj měli zahrnout do zákonů sedm pojistek pro nezávislost justice. Spolek se obává zásahů do justice v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše z podvodu při získání dotace na konferenční a rekreační areál Čapí hnízdo. Benešová i Babiš ale odmítají, že by narušení nezávislosti justice hrozilo. Benešová minulý týden uvedla, že se s protesty naučila žít.

Prezident Miloš Zeman v polovině května uvedl, že na demonstracích vystupují podivné zjevy, které představují skupinu lidí poražených v minulosti ve svobodných volbách. „Teď se snaží prostřednictvím těchto demonstrací mobilizovat svoje stoupence vůbec ne kvůli Marii Benešové, ale kvůli tomu, aby šli k eurovolbám,“ řekl. Protesty podle něj financují neziskové organizace, které přitom čerpají peníze ze státního rozpočtu.

Původní text ZDE

autor: vef