Tak takhle to je. Vypínání webů: Fakta na stole, vše jinak

„Co se jejich dosahu týče, tak třeba slavný Aeronet má na facebooku 2000 fanoušků a dalo by se čekat, že tak 30 % jsou lidi co je sledují jen proto, aby poznali nepřítele, protože jim Kartous udělal reklamu. Posoudit se to dá podle lajků u jejich příspěvků. Ze 100 jich je tak 30 posměšný smajlík. Toliko k jejich dosahu, vlivu a míře nebezpečí,“ komentuje Vávra údajné nebezpečí od nich hrozící.

Čtenost je dle Vávry také mizivá, takže nepovažuje za nutné, aby vláda kvůli tomu „pokoutně“ porušovala článek Ústavy, v němž se píše, že cenzura je nepřípustná. „Kdyby radši zakázala některý youtubery, co vymejvaj hlavy dětem, možná by opravdu někoho zachránili,“ narážel na praktiky některých influencerů.

Také nevěří pověrám, že tzv. dezinformační weby vytvářejí specialisté na propagandu. „U těch vyloženě proruskejch by to většinou chtělo především specialisty na pravopis a češtinu všeobecně. Takhle je to spíš ve stylu amatérských překladů her z japonštiny,“ říká a jako důkaz poskytuje titulek, ve kterém je slovo „mrtvý“ skloňováno podle vzoru „jarní“.

„Opravdu jsem nenarazil ani na jeden, který by působil profesionálním a důvěryhodným dojmem. Kromě tedy těch, co nejsou proruské a ocitly se na indexu z neznámých důvodů,“ uvádí svou zkušenost. Dodal, že proruské weby jsou buď velice amatérské nebo přebírají články z obou stran. „Tzn. dočtete se tam to, co tvrdí Rusko a většinou překvapivě je součástí i tvrzení naší strany. Tedy zrovna u článku na obrázku je jeho obsahem jak tvrzení ruské vlády, že zabili 180 žoldáků, tak tvrzení Ukrajinců, že zabili 30 lidí personálu a žádné legionáře.“ Ovšem na některých se vyskytují exotičtější názory, např. že se válka řídí podle evangelií.

„Prostě a jednoduše poté, co jsem díky Rakušanovi na ty weby poprvé v životě vlezl, si stále myslím, že mnohem lepší pro bezpečnost a morálku národa by bylo zakázat mimibazar.cz,“ shrnul své myšlenky zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu.

V tomto ohledu se shodne s instruktorem sebeobrany a právníkem Pavlem Houdkem, který o trestním stíhání podporovatelů ruské invaze sepsal komentář pro Deník N. Ten podporovatele invaze na Ukrajinu označuje za „několik osamocených křiklounů“, kteří nepředstavují žádné nebezpečí. „Asi nikdo nemá o naší společnosti tak nízké mínění, aby si myslel, že podobné řeči jsou nějakým ohrožením. Že by mohly změnit solidární náladu s Ukrajinou na proruskou a přitáhnout někoho jiného než pár stále stejných zoufalců,“ namítá Houdek.

Proti těmto „zoufalcům“ ovšem stát vytáhl hned tu nejtěžší zbraň, tedy trestní právo a to se Houdkovi nezamlouvá. „V liberální demokracii by se nasazení trestního práva proti verbálním projevům mělo vždy vážit na lékárenských vahách,“ říká a uznává, že řadě lidí se tyto výroky hrubě nelíbí.

Ale argumentuje, že v demokracii jsou menšiny chráněny, včetně názorových. „Každý má v demokracii plné právo vyjadřovat se jako debil. Důležité to je proto, že nikdy nevíme, jaký většinový názor převáží nebo jaká strana resort ovládne – a jaký názor se jí nebude líbit příště. Mohl by to být třeba ten náš,“ varuje Houdek a upozorňuje, že trestní právo se nesmí uplatňovat podle toho, jaká je zrovna nálada, protože to je právě znakem totality. Právě to podle něho hrozí, když si státní zastupitelství vezme paragraf 405 trestního zákoníku a začne podle něho trestat obhajování války.

Houdek také připomíná, že trestní právo by mělo být prostředkem posledním a že by se mělo zvážit, zda se nejedná pouze o přestupky. „Na první dobrou to vypadá, že takové zvážení vůbec neproběhlo. Upřímně mám pochybnosti, zda v situaci, kdy 90 % populace ruský akt agrese jednoznačně odsuzuje, je jeho veřejné schvalování vůbec společensky nebezpečné. A i pokud se většinově shodneme že ano, pak se pojďme bavit o tom, zda náhodou nestačí takové jednání pokutovat jako přestupek.

„Ale trestný čin? Kterým se navíc zabývá protimafiánská Národní centrála proti organizovanému zločinu? V současné situaci to spíš vypadá, jako by se trestní právo utrhlo ze řetězu a sloužilo jako nástroj pomsty a politiky, ne spravedlnosti,“ stěžuje si právník a dodává, že rezort Ministerstva vnitra nemá co vyjadřovat nesouhlasný postoj s nějakým chováním a už vůbec ne účelovým výkladem trestního práva. Proti něčemu takovému je podle Houdka třeba se postavit, i přes osočení, že se tím napomáhá „proruským dezinformátorům“.

