Tak to je pecka: Jaromír Soukup prý jde do politiky. Už letos

Soukup by měl podle velmi dobře informovaných zdrojů Info.cz oznámit kandidaturu dnes večer. Zda bude kandidovat na vlastní kandidátce nebo na kandidátce některé z politických stran, jasné není. Jak dodává server, znamená to však, že většina televizních pořadů, které Soukup moderuje, skončí.

„Je pravda, že již před časem jsem udělal spolu se svými nejbližšími spolupracovníky jedno závažné životní rozhodnutí. Bude mít vliv na vše: i na mé pořady v TV Barrandov," uvedl včera Soukup na svém twitterovém účtu s tím, že se vyjádří dnes v pořadu Moje zprávy.

"Už teď se těším na všechny ty ultra chytré a ověřené tipy všech haterů a koumáků, které mi budou předurčovat budoucnost,“ řekl již dříve Soukup.

Jaromír Soukup učinil zásadní životní rozhodnutí, které výrazně ovlivní českou mediální, politickou i byznysovou scénu. Nenechte si ujít prohlášení, které učiní zítra ve 20:05 v pořadu Moje zprávy na TV Barrandov. Buďte u toho!https://t.co/ucOSOCxm44 prostřednictvím @Tydencz — TV Barrandov (@TBarrandov) 15. ledna 2019

A v komentářích pod jeho tweetem se již hromadí možné tipy, co by to tak mohlo být. „Nominace na Oscara v kategorii nejlepší moderátor? Nebo kandidatura na prezidenta ČR. Nic horšího to být nemůže. Pak už jen veřejné spálení vlastních špinavých trenek," píše jeden z uživatelů. Další pak přináší tip, že by mohlo jít o další vlastní pořad moderátora Soukupa. „Buď si vezme Brožovou nebo život..." tipuje další.

„Zruší všechny zbylé pořady a uvede nový: Big Brother s Jaromírem Soukupem. Další soutěžící budou Ringo Čech, Radim Uzel, Michal David, Jan Přeučil a svítit jim u toho budou Okamura s Ovčáčkem. Vysílat se to bude z Jízdárny Hradu a uvádět to bude Ovar," zmínil další diskutér.

autor: vef