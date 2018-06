Tak to už je moc, zuří Milan Štěch. ČSSD podle něj ustoupila úplně ve všem

Hamáček po pátečním jednání s prezidentem Milošem Zemanem připustil, že by mohl resort zahraničí nějaký čas řídit, pokud Zeman odmítne Pocheho. S variantou, že by úřad dočasně vedl předseda ČSSD, souhlasí i Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO).

„Celá ta situace je již komická. Kdyby nešlo o tak vážnou věc,“ komentoval záležitost předseda klubu senátorů ČSSD Petr Vícha. V úterý by se mohla probírat na jednání grémia sociální demokracie. Podle člena předsednictva ČSSD Václava Votavy by strana měla trvat na tom, aby byl Poche jmenován. Poukazuje na to, že ANO a ČSSD by si neměly navzájem „kádrovat“ nominanty. „Pan premiér Babiš by to také měl ctít a měl by ho (Pocheho) navrhovat panu prezidentovi. A pan prezident by se měl zachovat podle Ústavy, to znamená, že by ho měl jmenovat,“ řekl ČTK Votava. Soudí, že k věci by se mělo sejít předsednictvo, tedy širší stranické vedení.

Zatímco kandidáti ČSSD do případné vlády jsou známi již delší dobu, Babiš zveřejnil nominanty ANO v pátek. Štěch uvedl, že jsou mezi nimi „velmi problematické osoby“ ve vztahu k programu ČSSD. Jmenoval kandidátku na ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou. „Paní Nováková vždy odmítala zákon o významné tržní síle, který má pomáhat jak zemědělcům, tak potravinářům, odmítá sektorovou daň,“ vyjmenoval Štěch. O nominantce na ministryni spravedlnosti, poslankyni ANO Taťáně Malé se podle předsedy Senátu není potřeba ani zmiňovat. „Dnes máme další pádné důvody, proč do té vlády nejít. V opozici bychom se mohli rizikových věcí vyvarovat,“ dodal Štěch.

Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka doporučil na páteční schůzce europoslanci Pochemu, aby o funkci ministra zahraničí neusiloval. „Prezident republiky zastává názor, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace a že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce,“ sdělil Ovčáček. Pocheho ostrá vyjádření o korupci překvapila, na schůzce na toto téma podle něho nepadlo ani slovo.