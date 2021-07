Tak tohle ne. Piráti „zaujali“ Poláky, jde o drsnou parodii. Vůbec ne v dobrém

reklama

Antikorupční kampaň koalice Pirátů a STAN nezaznamenala valný úspěch, ba naopak. Fotografie Jakuba Michálka, který se snaží lasem a smyčkou chytit muže s bankovkami, spustila nepříliš milé reakce i uvnitř strany, a jeden člen tak kupříkladu ke svému distancování se od kampaně doplnil dovětek, že je to „kolaps v přímém přenosu“. Psali jsme: Hrozba prolitím krve: Piráti teď znechutili všechny. I Piráta. To tu ještě nebylo

Ozval se i Miroslav Kalousek. „A Vy mi to pořád nevěříte a zlobíte se, když před tím varuji: Věci Veřejné, ANO, Piráti... Stále stejná prázdná ‚protikorupční rétorika‘, silácká gesta, vězeňské autobusy, smyčky na lasu. Příště bude možná i guillotina... Body to jistě přináší. O to větší zklamání později,“ nestačil se divit.

A Vy mi to pořád nevěříte a zlobíte se, když před tím varuji: Věci Veřejné, ANO, Piráti... Stále stejná prázdná “protikorupční rétorika”, silácká gesta, vězeňské autobusy, smyčky na lasu. Příště bude možná i Guillotina...Body to jistě přináší. O to větší zklamání později. pic.twitter.com/TtXYS63VHY — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 5, 2021

Pohoršení u polské menšiny i za našimi hranicemi může u některých z našich sousedů vyvolat přirovnání pirátské kampaně k vraždění Poláků na pokyn Moskvy ve čtyřicátých letech, specifičtěji masakr v Katyni, během něhož NKVD povraždila až 22 tisíc polských občanů, zejména představitele polské armády či inteligence.



Stalo se tak poté, co si Sovětský svaz v rámci dohody s nacistickým Německem rozdělil Polsko a zemi společně napadli. Brutálnost vraždění, s jakou Sověti postupovali, znechutila i německé vojáky, kteří roku 1943 odkryli jedny z prvních masových hrobů. Sovětský svaz o masakru vytrvale lhal a svou vinu popíral až do roku 1990.



O temné části polských dějin vznikl i velmi ceněný film režiséra Andrzeje Wajdy, který vraždění tisíců polských vojáků i civilistů Sověty v roce 1940 na příkaz Stalina zachytil ve svém snímku „Katyň“. Právě z tohoto temného kousku polské kinematografie pochází i koláž stylizovaná do pirátské kampaně, kterou sdílel i glosátor Jan Paluska.



„Naposledy jsem podobný pocity zažil, když v roce 2010 lidovci umístili na hřbitovní zeď svůj plakát s nápisem ‚Dobrý den je, když se sejde celá rodina‘. Jako samozřejmě kvituju s povděkem, kluci pirátský,“ připojil k tomu.

Paluska raději, aby nedošlo k možnému omylu, ubezpečil, že z dílny Pirátů je pouze první z koláží. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

A v diskusi padlo, že samotná věc zřejmě netěší ani pirátské koaličníky. „Návrat do Katyně a padesátek... To se musí určitě Starostům líbit... Snad se jim bude dobře spát,“ zaznělo kupříkladu v diskusi.



Psali jsme: Frrrr! Babiš nahoru. Piráti a Fiala spolu? Ani smykem. Velký úder Pirát, nejmladší poslanec: Chci být s dětmi na rodičovské. Oplzlé kecy a osahávání? Špatně Piráti proti biopalivům: Vydělá prý Agrofert Dopis pirátské senátorce kvůli ústavnímu právu na obranu se zbraní: Minulý rok před volbami jste říkala něco úplně jiného...

