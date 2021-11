Tak umřete. Vaše věc, že se neočkujete. Poslanec ODS jasně

Poslanec za ODS a starosta obce Kravaře (již od roku 1991) Vít Vomáčka se v rozhovoru na XTV.cz vyjádřil mimo jiné k očkování. „Pakliže se rozhodnete, že se nenecháte očkovat, já to respektuju, mně to problém nedělá, ale vemte zodpovědnost za to, že můžete umřít. Ale neviňte nikoho jiného,“ uvedl Vomáčka.

„Vnímám současnou situaci, která je velmi, velmi vyhrocená. Jsou tady dvě skupiny obyvatel – očkovaní a neočkovaní. A mezi nimi je docela hluboký příkop, myslím si, že žádné přemlouvání nikoho nepřesvědčí k tomu, aby se nechal očkovat,“ uvedl Vomáčka, že on sám byl také na vážkách.

„Pak mi umřeli dva kamarádi, tak jsem hned běžel se naočkovat. Vidím to, co se děje, ta averze vůči tomu očkování. Takže si myslím, že je třeba vycházet z toho, jak je to teda rozdělené, já jsem byl nedávno také v jedné televizi a neříkal jsem do kamery: Očkujte se. Protože občané politikům nevěří, mají svoji hlavu a je to jejich svobodné rozhodnutí, jestli se nechají naočkovat nebo nenechají. Pakliže se naočkovat nenechají, prosil bych: Vemte na sebe zodpovědnost za toto vaše rozhodnutí, že řeknete: Nenechám se očkovat a riskuji tohle, nebo tohle,“ míní Vomáčka.

On jako očkovaný je dle svých slov přesvědčen, že pakliže covid dostane, bude mít mírný průběh. „Myslím si, že ten, který se nenechá naočkovat, tomu hrozí smrt, to je jediné,“ dodal Vomáčka.

A co v praxi znamená „vzít na sebe zodpovědnost“? „Každé porovnání kulhá. Ale zkusme si vzpomenout... Pamatujete si na aféru kampeliček? Tenkrát kampeličky přišly s tím, že vám budeme, vám občanům, úročit vaše vklady úrokem 20–25 procent. Ministerstvo v čele s ministrem financí říkali: Nedělejte to, vážení občané, můžete o ty peníze přijít. A občani řekli: Ne, je to naše rozhodnutí. Jsou to naše peníze. Oni je tam vložili, záhy o ty peníze přišli a výsledek byl jaký? Že začali skandovat a demonstrovat před Ministerstvem financí s názvem: Vraťte nám naše peníze. Takže pakliže se rozhodnete, že se občané nenecháte očkovat, já to respektuju, mně to problém nedělá, ale vemte zodpovědnost za to, že můžete umřít. Ale neviňte nikoho jiného,“ zdůraznil Vomáčka.

Co se týče dodržování pravidel, jsme podle Vomáčky tak omámeni svobodou, a tím, že si všichni můžeme dělat, co chceme, že ta pravidla se nedodržují. „Je to někdy smutný pohled, ale já ta pravidla, ač s nimi někdy nemusím souhlasit, tak je vždycky budu dodržovat, protože nějaký řád v té demokracii musí být,“ uzavřel Vomáčka.

