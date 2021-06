Takhle ne! Pavel Sehnal kroutí hlavou nad návratem Vojtěcha

Podle předsedy Aliance pro budoucnost Pavel Sehnala není normální, aby byl do vrcholného manažerského postu vrácen člověk, který tam dříve neuspěl. “Hnutí ANO nemá lidi, nebuduje si žádné odborné rezervy, to není normální. Divím se manažerské neschopnosti premiéra Babiše,” uvádí Sehnal.

“Definitivně se potvrdilo, na co jsem veřejně upozorňoval už dlouhou dobu. Časté střídání ministrů nic dobrého nepřinese, úřad zdravotnictví není krom operativních rozhodnutí v rámci pandemie nijak řízen a všechny ostatní problémy stagnují. Ministerstvo by bylo schopné poskytnout občanům lepší servis, kdyby fungovala určitá stabilita. Jakákoli častá změna na ministerském postu občany poškozuje. Je to na úkor funkčnosti ministerstva,” říká Pavel Sehnal.

Pokud jde o personální politiku Andreje Babiše, Aliance pro budoucnost už v minulosti opakovaně varovala, že tak velké hnutí jako je hnutí ANO by mělo podstatně posílit v personálních otázkách. “Nerozumím tomu, proč si tak velké hnutí nepřipravuje a od počátku nevychovává odborníky pro každou oblast. Hnutí ANO je u moci už osm let a v tomto smyslu nebylo schopno vyprofilovat prakticky žádné odborníky. Nemluvě o tom, že tu jediný člověk řídí ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu, což je také naprosto špatně,” shrnuje předseda Aliance pro budoucnost.

Podle jeho slov je potřeba stále pracovat s tím, že se postupně lidé obměňují. “Vzhledem k podnikatelské minulosti pana Babiše mě překvapuje, že není schopen personální otázky manažersky zvládnout. Nemůže to fungovat tak, že někdo přijde na pohovor a po několika desítkách minut mu řeknu: vy budete ministr. Takový postup je zcela špatný. Má to fungovat naopak, dlouhodobě se vytipovávat lidi, potkávat se s nimi, sledovat jejich kariéru a pokud je vidět růst, může jít o adepta na budoucího manažera. Prostě za hodinu na pohovoru nemůžete zjistit, jestli daný člověk má schopnosti, znalosti a zkušenosti na to, aby mohl vysokou manažerskou pozici vykonávat. Pan Babiš to tak ale v nedávné minulosti opakovaně dělal,” upozorňuje Sehnal.

“Ve vztahu k panu Arenbergerovi mě dost překvapuje, že přestože pan premiér disponuje spolehlivými zdroji všech informací, včetně zpravodajských služeb a má možnost si lidi nechat jakkoli vyfiltrovat, nevěděl o majetkovém pozadí dnes už bývalého ministra a nic si předem neprověřil,” podivuje se.

Návrat Adama Vojtěcha se šéfovi Aliance pro budoucnost značně nelíbí. “Zpětná volba je z manažerského pohledu naprosto chybným řešením, protože vždycky platilo, že cesta nahoru vede vnitřkem firmy a cesta dolů už vede mimo firmu. Nemyslím si, že by pan Vojtěch byl jakkoli zavrženíhodný manažer, určitě má nějaké odborné kvality, ale vracet se do stejné funkce není dobře pro ten obor, není to dobře ani pro něho, protože jeho autorita už je otřesená jedním odchodem,” dodává Pavel Sehnal.

