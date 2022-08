Takový útok na SPOLU. Od Pirátů. Do věci zataženo Rusko

reklama

Co se týče stran, pro tzv. manželství pro všechny jsou Piráti a STAN. Proti je KDU-ČSL. A v ODS a TOP 09 není situace jasná. Nedávno se debata opět rozhořela, když 54 poslanců, včetně například Marka Bendy (ODS), Vlastimila Válka (TOP 09, ministr zdravotnictví) a Marka Výborného (KDU-ČSL), přišlo s návrhem zakotvit do Ústavy manželství jako svazek muže a ženy.

Vzbudili tím odpor aktivistů z organizace Jsme fér, která za inkluzivnější definici manželství v zákoně lobbuje již nějakou dobu. Poslankyně STAN a bývalá asistentka Víta Rakušana Barbora Urbanová, která naopak prosazuje takzvané manželství pro všechny, má s návrhem také problém.

Například upozornila, že důvodová zpráva pro návrh zakotvit manželství v Ústavě ČR obsahuje citaci od Charlotty Pattersonové, psycholožky, která se zaměřuje na výzkum výchovy dětí u homosexuálních párů. Urbanová tvrdí, že důvodová zpráva obsahuje citace ze studií, které jdou přímo proti tomu, co se poslanci snaží dokázat, což považuje za ostudné.

Zmiňuje se tam profesorka psychologie Charlotte Patterson a cituje se takto: „teorie psychologického vývoje tradičně zdůrazňovaly charakteristické přínosy matek i otců pro zdravý osobní a sociální vývoj jejich dětí. ...."

A teď si tu paní profesorku hoďte do vyhledávače ?? — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) July 31, 2022

V důvodové zprávě je například citace: „Teorie psychologického vývoje tradičně zdůrazňovaly charakteristické přínosy matek i otců pro zdravý osobní a sociální vývoj jejich dětí.“ Urbanová ovšem namítá, že Pattersonová naopak přišla se závěrem, že děti vychovávané homosexuálními páry jsou na tom alespoň tak dobře jako ty vychovávané heterosexuálními.

„Možná vás stejně jako mě napadne, kde se stala chyba. Prostě si vzali to, co potřebovali a víc o tom nepřemýšleli. Co je podle mě děsivý je to, že jim to nevadí. Nikomu to nevadí. Jako kdyby tohle stačilo,“ stěžuje si poslankyně.

Více o ní přímo tady. https://t.co/v7ewPnOSy3

A možná vás stejně jako mě napadne, kde se stala chyba. Prostě si vzali to, co potřebovali a víc o tom nepřemýšleli. Co je podle mě děsivý je to, že jim to nevadí. Nikomu to nevadí. Jako kdyby tohle stačilo. — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) July 31, 2022

A dodává: „Přestaňme předstírat, že to, že nechcete, aby si kluk mohl vzít kluka, je nějaká správná věc, kterou lze doložit na číslech. Je to váš názor, je to váš postoj, patří to do vašich hodnot - a to je legitimní, na to máte právo! Ale lhát o odborných studiích... To je tak malé.“ Doplnila, že tato kritika pochází „od lidí“, zřejmě od Ondřeje Kašky, stážisty v Centru pro lidská práva a demokracii.

P.S.: A je toho víc. A nejlepší na tom je, že na to přišli lidi. Zdravím Ondřeje Kašku?? — Barbora Urbanová (@BaraUrbanova) July 31, 2022

Otázka manželství pro homosexuální páry rozděluje pak TOP 09. Zatímco Vlastimil Válek se podepsal pod návrh, aby manželství bylo mezi mužem a ženou zakotveno v Ústavě, předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová je naopak pro změnu definice v zájmu LGBT. Pro je také předseda TOP 09 v Karlových Varech, Igor Adamovič nebo poslankyně Martina Lisová.

Psali jsme: Topka nebo Piráti? Žádný rozdíl, když jde o svatby gayů a leseb

Naopak proti je například zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek, který se svého času nechal slyšet, že schvalování „manželství pro všechny“ jde proti programu, který TOP 09 vetkl ještě s Karlem Schwarzenbergem.

Každý občan má stejná práva bez ohledu na svou sexuální orientaci. V právním řádu ale neexistuje „právo na dítě”. Existuje v něm však nezadatelné „právo dítěte” na otce i matku. Proto s Tvým názorem nesouhlasím. Je v rozporu s programem, který jsem s @schwarzenberg_k psal. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) May 24, 2022

V ODS se najdou jak zastánci manželství tradičního, tak „rozšířeného“, jak o tom koneckonců svědčí podpis Marka Bendy pod snahou ukotvit tradiční manželství v Ústavě. Naopak proti se staví starosta Pavel Novotný z Řeporyjí. „Nejsmutnější na tom našem antibuzním držení koaliční a konzervativní basy je, že ODS bezpečně ví, že našemu voliči je manželství pro všechny u prdele. Je to tak, voliči ODS je to fuk. Já Petra chápu, ale až tam budu, tak to odklepnou i černoprdelníci, protože jim to poručím,“ vzkázal s odkazem na své ambice zasednout v poslanecké Sněmovně.

Nejsmutnější na tom našem antibuzním držení koaliční a konzervativní basy je, že ODS bezpečně ví, že našemu voliči je manželství pro všechny u prdele. Je to tak, voliči ODS je to fuk. Já Petra chápu, ale až tam budu, tak to odklepnou i černoprdelníci, protože jim to poručím.

???‍???? — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 31, 2022

Co se týče Pirátů, ti nemají v této otázce problém nasazovat na své koaliční partnery, že tímto postupem táhnou Českou republiku na Východ, jak se nedávno pochlubili obrázkem na Facebooku.

Primátor Zdeněk Hřib pak vládě otlouká o hlavu její prohlášení o příslušnosti k Západu, kde klade rovnítko mezi tzv. manželství pro všechny a západností. „Máme patřit na Západ. To znamená mít manželství pro všechny. Láska dvou svobodných dospělých lidí totiž nikomu neubližuje. Snaha konzervativních poslanců vyčlenit LGBTQ občany ze společnosti ale ano. To je myšlenkové směřování k východním zemím typu Ruska nebo Maďarska,“ vyčítá primátor. A přidal mapu zemí, které manželství mají definované jako svazek muže a ženy.

Hranice Západu a Východu je v tomhle poměrně jasně zřetelná. pic.twitter.com/oFfutkOvt8 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) July 29, 2022

Psali jsme: WHO má vzkaz pro gaye: Buďte věrní. Jinak riskujete opičí neštovice Levný benzín jen Maďarům? Diskriminace! EU stíhá Orbána. Nejen za to Pirátka Kocmanová: Vlastní otec se jí zřekl. Viní Okamuru „Vzít si za ženu ovci.“ Čunek rozstřelil manželství gayů

