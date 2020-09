Takže pane Prymulo, takhle ne! Ondřej Hejma jasně nastupujícímu ministrovi

S Ondřejem Hejmou si tentokrát o kauzách povídal v XTV Petr Vojnar. Hejma si z rostoucích statistik moc hlavu nedělá. A vzkázal Romanu Prymulovi, že svou „nervozitou“ v rozhovoru pro ČT ho pěkně „nakrknul“. Miloš Vystrčil prý jel na Tchaj-wan, aby Číně „zasolil“ jménem našeho spojence. Došlo i na střílení do vlastních uměleckých řad. „To, že milujeme muziku a rádi zpíváme, to není ještě úplně nárok na nějakou státní podporu,“ pravil frontman Žlutého psa.

Hejma hned ze začátku komentoval exponenciální nárůst. Na „hru čísel“ prý moc nevěří. „Já mám pocit, že ta čísla, co slyšíme, jsou trošku jiná čísla, která jsme slýchávali někdy v dubnu a podobně. Tady jsou to čísla těch nakažených, ale kolik těch nemocných doopravdy je a kolik jich bylo přes léto, to vůbec nevíme. Takže nárůst tu je, ale počet těch vážných případů se zatím drží, takže důvod k panice zatím není,“ mínil. Anketa Byl Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 2746 lidí

Vojnar pak nadhodil ministra Zaorálka a jeho plán dát do živé kultury příští rok o 300 milionů více. Hejma si rýpnul, že výraz „živá kultura“ je nějaký novotvar a ptal se, jestli také existuje kultura mrtvá. A dodal, že pokud to pochopil správně, 300 milionů půjde pro tzv. státní umělce, tedy orchestry, muzea apod. A v showbyznysu ostrouhají. „Já myslím, že máme smůlu. A řekl bych, krutě, do vlastních řad, je to skoro ‚spravedlivý‘. Protože je to naše volba, jakou práci budeme dělat. A když se najednou objeví takovej malér, tak samozřejmě jsou dobrý nějaký ty symbolický gesta na začátku, nějaký ty pětadvacítky, to je jako fajn, ale když by tenhle malér měl trvat celá léta, tak je to chvíle, kdy by se zkrátka člověk měl zamyslet, jestli by neměl dělat něco jiného,“ mínil Hejma s tím, že pak je čas na rekvalifikaci. „To, že milujeme muziku a rádi zpíváme, to není ještě úplně nárok na nějakou státní podporu,“ dodal. I u komerčního umění hodnotil, že si užívá v dobách dobrých, ale pak přijde doba zlá a „je třeba se postarat“.

Dále se řešila Havlíčkova kritika projevu Ursuly von der Leyenové, zvláště co se týče klimatických cílů, které Česko prý nedokáže splnit. Hejma prohlásil, že má dvojministra rád, protože má věci v hlavě srovnané a nebojí se ani šéfky eurokomise. Doplnil, že von der Leyenová držela projev asi hodinu a 20 minut a trošku mu to připomenulo Fidela Castra a 6 hodin trvající projev. Havlíčkova slova si vysvětlil, že projev o stavu unie byl v podstatě jen seznamem přání a pokynů, co by mělo být. Ale nejde jen o klimatické cíle, v projevu jsou další úskalí. „Migrace, další integrace, už zase vylejzaj kvóty z děr a podobný záležitosti,“ poznamenal.

V pořadí byl i do Senátu kandidující Vítězslav Jandák a jeho slova o tom, jak je soběstačnost ve výrobě hovězího a vepřového důležitější než počet divadel. Hejma zhodnotil, že Jandák je „znalec lidské duše“ a ví, na kterou strunu udeřit. „Velice dobře cítí, že ten Senát, do kterého kandiduje, že je taková lehce ničemná instituce, kde jsou ti krasoduchové, kteří mluví o těch mimořádně vznešených záležitostech a pak se strašně rozhodnou, jedou na Tchaj-wan, stanou se Tchajwancem. A že to lidi trošku štve nebo se tomu smějou,“ konstatoval komentátor, a proto podle něho Jandák udeřil na „basovou strunu“ hovězího a vepřového. Ale zapochyboval, že by se soběstačností Vítězslav Jandák v Senátu něco zmohl.

Kauzu s Tchaj-wanem a Vystrčilem připomenul i moderátor Vojnar. Hejma prohlásil, že šéf Senátu jel na Tchaj-wan ve službách našeho spojence USA, který je momentálně s Činou v obchodní válce. „Potřebuje občas zasolit Číně tu či onde, takže pan Vystrčil jel zasolit do otevřené rány, maličko zaškodit. Zdá se, že následovníci budou, protože teď se tam chystá náměstek amerického ministra obchodu, takže je to zřejmě příběh, který nekončí,“ řekl.

A na závěr se Hejma vrátil k Prymulovi a jeho rozhovoru pro ČT. Komentátor uvedl, že ho tímto rozhovorem bývalý náměstek nyní již už bývalého ministra „naprdnul“.

„Z něj se stává takovej vrchní strašič. On tam přijde, má ten poker face, nehnutej výraz, a teď tam normálně řekl, že je nervózní. Pan plukovník Prymula je nervózní, chápete to? Já nevím, co ví, ale je nervózní, mě to vůbec nezajímá, mě to dokonce znervózňuje. Když je plukovník Prymula nervózní, tak mě to znervózňuje. Já od něj čekám relevantní data a ať nestraší těma číslama, jak jsme o tom mluvili na začátku. Ty čísla, který máme teď, jsou úplně jiný. To je jiný druh čísel. To je trasování a všechno. Úplně nové metody zjišťování. Ale přitom ta černá křivka dole, jak jí ukazoval Janek Ledecký na internetu, tak ta je naštěstí pořád dole, zaplať Pánbůh. Je nízká a stabilní. Takže, pane Prymulo, nebuďte nervózní, mě to znervózňuje,“ vzkázal epidemiologovi Ondřej Hejma. Dodejme, že Roman Prymula ovšem jeden důvod k nervozitě má. Podle zpráv médií to bude právě on, kdo vystřídá Adama Vojtěcha v nezáviděníhodné pozici ministra zdravotnictví.

