Ve Velké Británii měla existovat jednotka, která v rámci boje s dezinformacemi potlačovala nevhodné názory stran covidu. Jedním z názorově potlačovaných lékařů měl být doktor Alexandre de Figueiredo, výzkumný pracovník z London School of Hygiene and Tropical Medicine, který byl proti plošnému očkování všech dětí proti covidu. V Česku bojoval s dezinformacemi František Vrabel, který dle odborníka osloveného ParlamentnímiListy.cz je prodavač mlhy.

Server konzervativního britského listu The Telegraph napsal, že existuje jednotka pro boj s dezinformacemi, která spolupracovala s tajnými službami a která se v časech covidové pandemie údajně snažila potlačovat svobodu slova. Existenci tohoto uskupení potvrdil novinářům jeden z vládních úředníků.

Tato jednotka byla zřízena v roce 2019 ministry, aby se vypořádala s dezinformacemi – falešnými informacemi, které se záměrně šíří – a zpočátku se zaměřovala na zahraniční vměšování do evropských voleb. V roce 2020 se ale tato jednotka zaměřila na informace o koronaviru a obhlížela ve spolupráci s britskými tajnými službami, jako jsou MI5 a MI6, veřejný prostor, konkrétně vyjádření na sociálních sítích.

Začátkem tohoto roku The Telegraph odhalil, že tajná jednotka zaplatila externí firmě s umělou inteligencí, aby prohledala internet a našla na něm dezinformace. Jenže mezi nimi se ocitly i informace některých vědců stran koronaviru. Jedním z nich měl být doktor Alexandre de Figueiredo, výzkumný pracovník z London School of Hygiene and Tropical Medicine, který byl proti plošnému očkování všech dětí proti covidu.

Podle The Telegraph v jednu dobu neexistoval ani náznak, že by dezinformační jednotka spolupracovala s tajnými službami Velké Británie. Všechno se prý změnilo, když vystoupila generální ředitelka pro digitální a mediální politiku na tehdejším ministerstvu pro digitální technologie, kulturu, média a sport Susannah Storey a uvedla, že vláda má „dezinformační komisi“ s přibližně 12 lidmi včetně členů z „UK zpravodajské komunity“. Předsedala jí Sarah Connollyová, ředitelka pro bezpečnost a on-line poškozování, kterou The Telegraph již dříve označil za šéfku jednotky boje proti dezinformacím a která parlamentu sdělila, že jedním z úkolů této jednotky je spolupracovat se sociálními sítěmi a pomoct jim odstranit protizákonné příspěvky.

Vláda ale podle The Telegraph odmítala zveřejnit rozsah záběru jednotky bojující proti dezinformacím.

„Jednotka funguje pod ministerskou pravomocí a využívá veřejně dostupné informace k řešení nejzávažnějších bezpečnostních a dezinformačních hrozeb, od návrhů, že požití bělidla může vyléčit covid-19, až po ruské popírání masakrů na Ukrajině. Nesleduje a nikdy nesledovala aktivitu jednotlivců,“ zaznělo v této souvislosti podle serveru od britské vlády.

Ken McCallum, který vede britskou tajnou službu MI5 od roku 2020, v nedávné přednášce před studenty univerzity v Glasgow prozradil, že tajná služba využívá umělou inteligenci k tomu, aby našla na internetu potenciálně nebezpečný obsah. „Zavedli jsme automatizované funkce pro detekci násilného materiálu v rámci velkých datových toků,“ uvedl.

McCallum, který na univerzitě studoval matematiku, řekl, že chce naverbovat absolventy se zájmem o obranu, bezpečnost a AI. Ale varoval potenciální žadatele, že být špiónem není jako ve filmech: „Můžu matematicky potvrdit, že James Bond je z 94,83 procent fikce.“

Na jeho slova upozornil Daily Mail.

V českém prostředí se boji s dezinformacemi dlouhodobě věnoval analytik František Vrabel a jeho společnost Semantic Visions. Ta až do února 2021 spolupracovala s tehdejší vládou Andreje Babiše (ANO).

Také české ministerstvo zdravotnictví chtělo bojovat s covidovými dezinformacemi a to ve spolupráci s firmou Semantic Visions. Ale tato spolupráce brzy skončila.

„Dospěl jsem k závěru, že členové vlády dezinformace nepovažují za vážný problém, který Českou republiku a je osobně ohrožuje,“ poznamenal Vrabel na konec spolupráce, o kterém informovaly Hospodářské noviny.

V roce 2022 prohlašoval, že dezinformace ohledně covidu byly propojeny s Ruskem a že jedním z projevů dezinformační kampaně Ruska je fakt, že většina dezinformačních kanálů, které šířily nepravdivé zprávy ohledně covidu-19 a očkování na tuto nemoc, se okamžitě přeorientovaly na dezinformace o ruské agresi na Ukrajině.

„V případě covidu některým, za vlasy přitaženým, teoriím věřila i více než polovina našich spoluobčanů,“ uvedl. Na jeho slova upozornila Česká televize. „Je zajímavé a řekl bych, že to je symptomatické, že antivaxerské skupiny na facebooku teď podporují otevřeně ruský pohled na svět.“

Podle novináře Petra Šourka výstupy Semantic Visions byly „předem dané politické postoje zabalené jako analýzy“.

„Autoři své názory pouze opentlili marketingovým slovním salátem a dehonestací opačných stanovisek a názorů,“ zhodnotil pro ParlamentníListy.cz. Na základě dlouhodobého studia vnímá Františka Vrabela jako „typického prodavače mlhy a mraků“, který se navíc ve svých predikcích dost často mýlí. Novinář poukázal, že z Vrabelových analýz například vycházelo, že útok Ruska na Ukrajinu je nepravděpodobný. „Sebejistě okecá věci, které neví,“ dodává a poukazuje na selhání médií, která k jeho vizím přistupovala naprosto nekriticky. „Semantic Visions pojaly svůj boj na covidové národní frontě jako speciální operaci v rámci boje s ruskými dezinformacemi. Z jejich výstupů je vidět, že všechno staví na zcela chybné úvaze, že cokoli se jim podaří najít na webech, které šíří ruskou propagandu, je ruská propaganda i mimo tyto kanály. Nazývat tohle ‚sémantickou analýzou‘ je výsměch sémantice a celé lingvistice,“ uzavřel Petr Šourek. I podle Natálie Vachatové ze Společnosti pro obranu svobody projevu bylo celkem zřejmě prokázáno, že odbornost Františka Vrabela je „naprosto nulová“. ParlamentníListy.cz daly prostor k vyjádření i společnosti Semantic Visions. Její jednatel Jan Balatka se omluvil za vytíženost analytiků a slíbil dodat odpovědi v příštím týdnu. Jsme připraveni dát společnosti kdykoliv prostor k vyjádření.

V roce 2023 se ukázalo, že Vrabel dluží tři miliony afghánskému podnikateli Fawadu Nadrimu, spojenému s Danielem Landou či Tomiem Okamurou (SPD). „Jsme dlouhodobí osobní přátelé,“ vysvětlil Vrabel pro iROZHLAS.cz půjčku od Nadriho.

