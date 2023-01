Tankový mišmaš pro Ukrajinu. Americké, německé i britské. Už přišlo varování

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15600 lidí

Očekává se, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena rovněž oznámí plány na vyslání nejméně třiceti tanků M1 Abrams, informovala BBC. Již dříve ochotu dodat tanky Challenger 2 avizovala Velká Británie.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dříve uvedl, že tanky „shoří jako všechny ostatní“. Prohlásil, že došlo k přecenění potenciálu, který by tanky ukrajinské armádě přinesly, a označil tento krok za „neúspěšný plán“.

Psali jsme: USA: Putin se bojí Prigožina. Začíná stranit pravidelné armádě

Ukrajinští představitelé však trvají na dodávkách těžších zbraní. Tvrdí, že dostatek bojových tanků by mohl kyjevským silám pomoci získat zpět území od Rusů. „Naše rozhodnutí odpovídá známému postupu, že Ukrajině pomáháme podle našich možností. Úzce jednáme s našimi zahraničními partnery a ve spolupráci s nimi,“ uvedl Scholz.

USA a Německo nějakou dobu odolávaly vnitřnímu i vnějšímu tlaku na vyslání svých tanků na Ukrajinu. Washington se odvolával na rozsáhlý výcvik a údržbu, kterou high-tech tanky Abrams vyžadují. Souhlas s vývozem německých tanků je podle Berlína výsledkem intenzivních porad s nejbližšími evropskými spojenci a také s mezinárodními partnery.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval Bidenovi za to, že dodá Ukrajině tanky Abrams. Označil to za důležitý krok na cestě k vítězství a osvobození Ukrajiny. Zároveň poděkoval také Scholzovi a „přátelům“ z Německa.

Velké očekávání Ukrajiny mírní vojenský expert Franz-Stefan Gady, podle kterého dodávky tanků situaci na bojišti příliš nezmění, a naopak se mohou proměnit v její „noční můru“. Aby je totiž mohla efektivně používat, bude se muset změnit výcvik, potažmo logistika.

Zejména zdůrazňuje, že Leopard 2 nebude wunderwaffe, tedy zázračná zbraň. A to i kdyby je Ukrajina provozovala dlouho a v dostatečném množství. „Aby měly velký dopad na bojišti, bude Ukrajina muset upravit svou tankovou doktrínu a bude muset být schopná udržet kritické množství tanků v provozu po delší časové období,“ míní.

Psali jsme: Tanky? Asi budou. Jenže je v tom zádrhel. „Noční můra“ pro Ukrajinu

Podle Gadyho je při dodávkách politika (tj. snaha ukázat zvýšenou ochotu podporovat Ukrajinu) důležitější než vojenská logika a potřeby. Což není neobvyklé, ale může to vést k přehnanému optimismu. Varuje především, že vojenská očekávání mají být realistická a je důležité nepřetížit logistické řetězce, zvláště ty, které dodávají důležitější materiál.

Nerozporuje, že západní tanky třetí generace jsou působivé zbraně. Aby bylo začlenění tanků úspěšné, musí se podle experta změnit ukrajinský tankový výcvik, posílit logistika, protože budou mít jiné nároky na zásobování a náhradní díly, Ukrajinci budou muset mít dostatek munice do tanků, která už je teď nedostatková, a také náhradních dílů, zejména hlavní pro tanky. A budou muset vybudovat opravny jak na území Ukrajiny, tak mimo ni. Gady podotýká, že provozovat tři druhy západních tanků bude pro Ukrajinu logistická noční můra (tj. pokud tanky dodá Británie, Francie nebo USA), ale bude to zvládnutelné.

I find it difficult to see how Ukraine could form more than 1 or 2 understrength armored brigades composed of Western-made main battle tanks over the next 12-24 months.