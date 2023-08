Taťána Kuchařová sražena. Propagovala Green Deal a takto dopadla

Modelka Taťána Kuchařová se jako ambasadorka OSN zabývající se udržitelností rozhodla šířit osvětu o zelené politice Evropské unie. Ve veřejné diskusi však čelí ostrým výpadům a výsměchu, například ze strany Jaroslava Plesla, který naráží na to, že není kompetentní osobou, která by mohla podávat k této problematice relevantní argumenty. V jeho postoji jej podpořila celá řada diskutérů na jeho facebookovém profilu.

reklama

Plesl na sociální síti sdílel video zveřejněné Ministerstvem životního prostředí, v němž Taťána Kuchařová popisuje, že zelená dohoda není nic, čeho by se lidé v Česku měli obávat, naopak předkládá hned několik pozitiv, která nám přinese.

„Green Deal, většina lidí si myslí, že to je o tom, že nám Evropská unie chce zakázat motorová auta. Tak o tom to opravdu není. Že nám to nějak bude bránit v byznysu, naopak to má vytvořit odolnější byznys, má to vytvořit udržitelnější a šetrnější byznys pro budoucnost, tak aby neovlivňoval negativně klima,“ vysvětluje lidem Kuchařová.

Mimo jiné zde apeluje na šetření vodou či potravinami. Hovoří o nutnosti podpory místních farmářů, lokálních podnikatelů. „Těch malých vědomých změn v každodenním životě může každý udělat celou řadu a každý z nás máme spoustu lidí, které tím můžeme inspirovat,“ uvádí modelka.

Její aktivitu komentoval Plesl následujícím nechvalným komentářem, kde zdůraznil, že se k tématu nevyjadřuje žádná erudovaná odbornice: „Známá přírodovědkyně a přední ekonomka vysvětluje Green Deal. Tohle je fakt, jako když se Dušek vyjadřuje k rakovině,“ rýpl si do Kuchařové.

Ostrá kritika poté pokračovala i pod videem Kuchařové, kde se o ni postarala celá řada diskutérů. Objevovaly se zejména narážky, že v otázce šetření nemůže jít její osobnost běžným Čechům právě příkladem.

„A pro kabelku do Pařížské běžela před, nebo po pořadu?“ opřela se do modelky jedna z komentujících.

„Ty vole, hlavně že tě pořád vidím, jak žereš skoro v michelinských restauracích, kde se kurva plýtvá, a teď meleš tohle, koho chleba jíš...,“ rozčílil se diskutér Martin Basl.

„Na tu nemá ani Dušek,“ zaznělo v dalším komentáři.

„Nebyla tahle paní celý život v textilním průmyslu, jednom z největších znečišťovatelů živ. prostředí?! Sebereflexe a rozhled 0 %,“ pozastavoval se další.

Jiní se zase bavili nad tím, jak se Taťána Kuchařová snaží být přesvědčivá a své vystupování doprovází výraznou gestikulací. Zazněl názor, že její počínání je v tomto směru „směšné“, či vtipkování, že ji za její výstup platí EON.

Psali jsme: Dušek měl pravdu? Český lékař o rakovině. „Když se těch lidí ptám...“ Za covidu Beran a Pirk, dnes Dušek. Lusk prstem, „nálepka“, konec. Lékař zná pravdu „Češi nemaj koule.“ „Převlékač“ Brzobohatý: Další věc z minulosti. Silná To už tu bylo. Svěrák podpořil Pavla tím, co dělal i Babiš

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE