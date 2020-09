Tchaj-wan? Třeba nám to uškodí. Ale užitečné, řekl Vystrčil. A Veselovský šel na tělo

Do DVTV k Martinu Veselovskému dorazil Miloš Vystrčil, předseda českého senátu, který zaujal téměř celý svět svou cestou na Tchaj-wan. A hned na začátku padla od moderátora ostrá otázka: „Přinesla vaše cesta na Tchaj-wan víc užitku nebo víc škody?“ A Vystrčil to rozjel. Z Číny má prý trochu obavy, ale pokud se nám bude snažit škodit, je to vlastně užitečná informace a pomůže nám to. A zúčtoval i s Andrejem Babišem.

reklama

Anketa Jak nahlížíte na Čínu? Jako na spojence 5% Jako na obchodního partnera 79% S nedůvěrou 10% Jako na nepřítele a cizí mocnost 6% hlasovalo: 13945 lidí

„Ta cesta byla užitečná“ prohlásil předseda. „Čím?“ Ptal se dál Veselovský „Noo byla užitečná tím, že jsme otevřeli Českou republiku pro tchajwanské podnikatele, že naši podnikatelé tam navázali spoustu kontaktů. Proběhlo tam skoro tři sta schůzek a navázáno tisíc kontaktů“ zopakoval Vystrčil.

„Zároveň tam došlo k potvrzení spolupráce v oblasti vědy, techniky, inovací,“ vyjmenovával dál předseda Senátu, ale Veselovský ho přerušil: „Jenom pardon a stálo to všechno za roztržku s Čínou?“ Na to Vystrčil odpověděl: „Já to tak neberu, cílem té mise nebylo vyvolat roztržku s Čínou. Já jsem přesvědčen, že jsme nic špatného neudělali. My jsme se vůči Číně nijak nevymezovali.“

„Zaznamenal jste ale čínskou reakci?“ skočil Vystrčilovi moderátor opět do řeči. „Ty věci, jak na to reaguje Komunistická strana Číny, mě mrzí, ale s tím já nic nenadělám.“ Ohrazoval se Vystrčil s krčením ramen.

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 42% Neobávám 16% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 42% hlasovalo: 2853 lidí

„My jsme se jen chovali jako suverénní, samostatný, svébytný, demokratický a svobodný stát,“ vyjmenovával opět Vystrčil. „Jenom by mě zajímalo, jestli jste očekával takovou reakci?“ zeptal se moderátor trochu netrpělivě. „Očekával jsem, že se to Komunistické straně Číny nebude líbit, jak silná ta reakce bude, to jsem dopředu nevěděl a je taková, jaká je a my se s tím musíme nějak vypořádat.“

Dále se ho Veselovský zeptal, zda je vůbec Tchaj-wan země. „Je to ostrov, který nemá s náma diplomatické vztahy, ale v tomto pojetí je to země. Mají svoji armádu, mají svoji prezidentku, premiéra, tudíž bylo s kým jednat, a tak jsme s nimi jednali,“ vysvětloval Vystrčil.

Veselovský poté upozornil lehce nervózního Vystrčila, že už od dob prezidenta Václava Havla Česká republika uznává politiku jedné Číny. „Já tvrdím, že my jsme ten náš výklad politiky jedné Číny nijak neporušili,“ ohradil se Vystrčil s tím, že to je výklad Senátu.

„Jaká je tedy zahraniční politika České republiky?“ chtěl vědět moderátor. „To se pokusím vysvětlit, děkuji za tu otázku. Kromě té zahraniční politiky oficiální, za kterou ručí ministerstvo zahraničí, případně vláda, tak zde existuje něco, čemu se říká parlamentní diplomacie.“

Psali jsme: Jiří Paroubek: Pravé důvody Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan

„Měl jsem možnost ohnout hřbet a nic nedělat. Ale pokud jsem se ještě někdy chtěl podívat sám sobě do tváře, tak jsem musel jet,“ dodal předseda senátu. Veselovský se pak zeptal, zda se Číny bojí. „Já jsem to už říkal několikrát. Samozřejmě že mám obavy, samozřejmě že se bojím, ale to patří k mé práci, abych tohle překonal,“ prohlásil bojovně Vystrčil.

„Možná by to mohlo vypadat, že Česká republika byla takový pokusný balonek, který byl vypuštěn ze západní civilizace, aby otestovala, jak v tomto gardu bude Čína reagovat,“ nadhodil myšlenku Veselovský. „To sem už také slyšel s tím, že já se přiznám, že mně to není příjemné, když to někdo říká. Pro mne je zásadní to, že jsme udělali správnou věc jako suverénní samostatná země,“ také pak upozornil, že je důležité sdílet společné hodnoty s demokratickými zeměmi.

Padla taky otázka, koho napadl nápad, že bude Vystrčil v tchajwanském parlamentu parafrázovat amerického prezidenta Kennedyho. „To byl můj nápad s tím, že jsme pak dlouho přemýšleli jak to správně říct,“ pochlubil se předseda.

„Myslíte si, že může České republice vaše cesta uškodit ze strany Číny?“ padla otázka. „Myslím si, že pokud se nám bude Čína snažit škodit, tak je to velmi důležitá informace a nám to velmi pomůže z hlediska směřování naší politiky,“ odpověděl možná trochu překvapivě Vystrčil a dodal: „I kdyby to v nějakém okamžiku mohlo mít negativní dopady, tak z jiného hlediska je to informace velmi užitečná,“ prohlásil Vystrčil s tím, že mu tedy na dobrých ekonomických vztazích s pevninskou Čínou moc nezáleží.

Na prohlášení Andreje Babiše, že Vystrčil je diplomatický amatér a neumí anglicky, jen ve stručnosti prohlásil: „Mně se na ty primitivní řeči nechce reagovat. Já když se podívám, co mám za sebou a co má za sebou Andrej Babiš, to přece nemá vůbec cenu to komentovat.“ A dodal: „Člověk, který chce řídit stát jako firmu, mi tady vykládá, že nemám žádné zkušenosti, já jsem třicet let v politice,“ prohlásil nakvašeně.

Psali jsme: Fuj Zeman, fuj Čína! ohlásila zpěvačka. Pak přišlo odhalení. A musela kmitat Budil (Trikolóra): Topkaři kolem sebe už jen bezmocně kopou. Buďme jejich noční můrou Buď se Čína před Českem skloní, nebo vypadne! Publicista se naštval Šichtařová poslala stát do p*dele. Úředníka označila za čuně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.