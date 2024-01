Těch dvacet miliard máte, kdybyste prohráli? Bartoš dostal otázku, do odpovědi se mu nechtělo

reklama

Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Zbyněk Stanjura (ODS) hájili u soudu zkrácení valorizací rozpočtovou odpovědností. Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí ANO Alena Schillerová uvedla, že kabinet postupoval retroaktivně a narušil legitimní očekávání důchodců.

Podle zákonné valorizace měl průměrně důchod od loňského června stoupnout zhruba o 1 500 korun. Podle vládního návrhu změny zákona, kterou by měla do března projednat Sněmovna, ale poroste v průměru jen o 750 korun.

Ústavní soud po ukončení dokazování a vyslechnutí závěrečných návrhů odročil vyhlášení nálezu na neurčito s tím, že termín vyhlášení rozhodnutí oznámí s předstihem.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš věří, že Ústavní soud omezení loňské mimořádné valorizace nezruší. Pokud by ji ale nakonec zrušil, vláda by musela finanční prostředky na důchody v rozpočtu hledat: „Tu situaci bychom samozřejmě museli řešit v rámci toho stávajícího rozpočtu a ty prostředky hledat,“ uvedl místopředseda vlády v pořadu Interview ČT24.

„Nicméně valorizace důchodů proběhla, jenom ne v té výši, která by v danou chvíli odpovídala obrovské inflaci, na kterou pak valorizace reaguje. Když jsme ty úpravy dělali, tak jsme měli právní názor. Ale z podkladů, které jsme pro to rozhodnutí v danou chvíli měli, i s nutností myslet na to, aby ten systém byl udržitelný, tak jsme ten krok udělali,“ řekl ke snížení valorizace penzí.

Moderátor Daniel Takáč pro představu diváků shrnul, že vláda je tedy připravena najít někde dvacet miliard korun, kdyby u Ústavního soudu tento spor prohrála. Ministr Bartoš se začal pousmívat a k jeho slovům poznamenal: „Vy to říkáte, jako kdyby se ty peníze někde válely,“ uvedl a zmínil, že v důsledku války na Ukrajině, vysoké inflace a cen energií se výrazně změnilo to, co bylo v důchodovém systému naplánováno. „Museli jsme řešit ceny energie, najednou alokovat 100 miliard domácnostem a průmyslu. V průběhu roku se děje spousta věcí, na které musíte reagovat,“ hájil kroky vlády.

„Já věřím, že jsme postupovali správně,“ pokračoval a vyzval, aby dále rozhodl Ústavní soud, jehož závěry nechce předjímat. Odpovědi, kde by vláda oněch dvacet miliard na důchody hledala, se nechtěl více věnovat.

K tomu, že se opozici nelíbilo, že vládní novelu, která loni snížila červnovou valorizaci penzí, protlačila pětikoalice v pozdním a zkráceném schvalování za pomoci stavu legislativní nouze, Bartoš uvedl, že Sněmovna nefunguje úplně nejlépe. „Pojďme si říct, že výsledek voleb definuje složení Sněmovny, většina sestavuje vládu, a když jsou principiální spory, tak jistá míra obstrukcí je namístě, ale pokud vy víte, že se již dál jít nedá, vystoupení politiků k úplně jiným tématům, tak pak jsme postupovali nějakým způsobem, který jsme považovali za legitimní. Když je něco principiální rozhodnutí vlády, tak po jisté míře obstrukčního jednání je prostě potřeba respektovat sněmovní většinu,“ řekl Ivan Bartoš.

Bartoše překvapilo, že Ústavní soud jednal o nižší valorizaci penzí veřejně. „Mě trochu překvapila ta veřejnost toho jednání. Můžeme se podívat i na záběry z toho soudu, jak vystupují jednotliví ministři. My jsme tu situaci řešili dnes na vládě, uvidíme, jak bude probíhat soud,“ doplnil.

Na dotaz, zda uvnitř vládní koalice nyní nepanuje napětí a hádky, sdělil: „Vzhledem k tomu, jak turbulentní doba je z pohledu geopolitiky a situace v České republice a na sebe navazující krize, takže by tam byl klid ve smyslu, že nemusíme nic řešit a jen jsme nahazovali bonmoty do médií... Jsme rád, že se podařilo docílit rozpočtu s ještě nižším plánovaným schodkem. Hodně lidí nevěřilo, že to vláda dá. A situace, kdy jste neustále pod palbou i třeba lidí, kteří se věnují ekonomice, že to nedáme a že je to riziko, ale už vám nikdo neřekne, tak jsme se mýlili. Myslím, že ta situace je nějakým způsobem stabilní,“ dodal předseda Pirátské strany.

Může podle Bartoše aféra vládního kolegy, ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který lhal o souvislostech večírku v jeho resortu v den tragické střelby na filozofické fakultě v Praze, poškodit vládu? „Mně obecně vadí, když politici neříkají pravdu, a samozřejmě doufám, že to tak vnímá i Marian. Tato reputační chyba, chyba jednoho člověka ve vládě, jde vždy na vrub celé vlády. Rozhodně to té vládě nikterak nepomohlo. Je důležité to reflektovat, uznat tu chybu a neopakovat ji,“ uvedl Bartoš.

Vedení KDU-ČSL dnes s ohledem na dosavadní pracovní výsledky podpořilo Jurečku ve vládě i v čele strany. „Pokud vedení KDU-ČSL podpořilo Mariana Jurečku, tak já to akceptuji,“ dodal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

