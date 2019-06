Teď si dáme prázdniny a pak přitvrdíme, varují studenti bojující za lepší klima

Studentské stávky za ochranu klimatu budou v Česku pokračovat v září, o prázdninách zamýšlejí své požadavky diskutovat s odborníky, chtějí totiž na politiky přitvrdit. „Radnice vyhlašují stav klimatické nouze, ale to je jen politická nálepka. To nestačí,“ říká patnáctiletá žákyně Anna Mezgerová s tím, že v září studenti pozvou na stávku také rodiče, píší Lidové noviny.

Čeští studenti se přidali ke středoškolákům po celém světě a chodí také v pátky místo do školy stávkovat. Bojují tak proti klimatickým změnám. Dokonce už i několik radnic totiž vyhlásilo stav klimatické nouze. Chystají se vysazovat stromořadí, zachytávat dešťovou vodu, na akcích chtějí zakázat jednorázové plastové kelímky, pilují strategii proti dopravnímu přetlaku.

Stále je to ale prý málo. „Je to sice hezké, ale protože není nikde přesně definováno, co nálepka ‚klimatická nouze‘ znamená, nemusí to také znamenat vlastně nic. Politici se poplácají po zádech a hotovo,“ přednesla Anna Mezgerová, patnáctiletá žákyně základní školy.

Učitel z Gymnázia Ostrava-Hladnov Martin Vonášek české pobočce organizace Fridays for Future vytkl, že „není oproti těm v cizině dostatečně vyhraněná, nemá jasné požadavky”. Lépe by se jí pak prý s politiky diskutovalo, což studentky připustily. Přes prázdniny se proto chystají společně s vědci dávat požadavky dohromady. Scházet se budou s různými odborníky.

Po prázdninách se uskuteční další stávky. Od 20. do 27. září se chystá protestní týden, během něhož budou studenti z různých zemí stávkovat, ale nabídnou i jiné klimatické akce. „Připojí se také rodiče a pracující,“ uvedla Mezgerová.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) studentské stávky podpořil, přesto se však proti kritickým slovům na adresu českých politiků a vlády ohradil.

autor: nab