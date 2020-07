Teď tu byl! Kdo? Hrušínský. Co chtěl? Dotace. Kolik dostal? No spíš se ptejte, o kolik si řekl...

Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský dotace označil za škůdce kvalitního umění, který brání přirozenému zániku divadel. Výsledkem pak je předotovanost a nevyváženost tržního prostředí. To konstatoval ve tři roky starém rozhovoru pro rádio ZET. Nebyl to ovšem jediný ostřejší pohled tímto směrem. K dotacím se negativně postavil už v roce 2008 během rozhovoru pro iDNES, který doposud naleznete pod titulkem „Jezerka dokazuje, že kulturu lze dělat bez dotací“.

Obě dotace lze najít v Odboru kultury, sportu a dotační politiky (OKS).

O vztahu k dotacím přitom ParlamentníListy.cz v souvislosti s kritikem soudobé politické garnitury Hrušínským psaly opakovaně.

Byla to naše redakce, která připomenula slova bývalého starosty Prahy 4 Petra Štěpánka z roku 2011, kdy se vůči podnikání Hrušínského veřejně ohradil. Jedná se o toho samého starostu, který se o pár let později na zahradě divadla Hrušínského fotil se senátním kandidátem Drahošem.

Celou diskusi v dubnu 2011 začal tehdejší zastupitel TOP 09 Martin Plíšek, který upozornil na tradiční debaty kolem divadelních grantů.

„V minulých letech se vždycky na zastupitelstvu řešily granty do dvou divadel, Na Fidlovačce a Na Jezerce. Pokaždé to vyvolávalo nějaké diskuse, politizovalo se to, protože Divadlo Fidlovačka vede senátor zvolený za ODS [v roce 1995 Tomáš Töpfer s Eliškou Balzerovou založili Nadaci Fidlovačka, která se zasloužila o obnovu zchátralého Hudebního divadla v Nuslích – Divadla Na Fidlovačce, v němž po otevření (1998) působil jako jeho ředitel, pozn. red.], Divadlo na Jezerce vede pan Hrušínský, který podpořil ODS v předvolení kampani.“

Následoval legendární výstup dnes už bývalého starosty Štěpánka (Zelení), kterého v čele radnice v dubnu 2019 nahradila Irena Michalcová z hnutí ANO.

„Neuplynulo mnoho vody a každoročně se o ty dotace tady uchází. Já v zásadě nejsem proti dotacím do kultury, to rozhodně ne, spíše naopak, ale prostě tady byla nějaká dohoda, nějaká investice, to divadlo není neziskové. To divadlo je ziskové. Pan Hrušínský a jeho rodina se opakovaně v médiích chlubí tím, že podnikají úspěšně, že se mají dobře a nevím tedy, proč potřebují dotaci, jestliže tam mají prosperující byznysy, podnájemníky, kteří jim přinášejí další prostředky,“ doplnil Petr Štěpánek.

Naše redakce se proto podívala, jak je na tom zmíněný umělecký soubor s dotacemi pro rok 2020.

Portál finanční podpory hlavního města Prahy skutečně eviduje žádost „Umělecká činnost Divadla Na Jezerce“. V jejím popisu stojí, že „Divadelní společnost Jana Hrušínského zahájila svoji činnost v Divadle Na Jezerce v roce 2004 a velmi rychle si získala značnou diváckou oblibu a podařilo se jí přizvat ke spolupráci přední české umělce. Jezerka se může chlubit stabilní 90procentní návštěvností, malá kapacita sálu však neumožňuje pokrytí všech nákladů jen ze vstupného. DNJ má pevnou a jasnou dramaturgii, která při zachování kvality nezklame divácká očekávání, a zároveň je kladně hodnocena odbornou veřejností. Jezerka se svým repertoárem a kvalitou jeho zpracování vymyká běžně zažité představě o komerčním podnikání na poli české kultury. Kromě titulů komediálního charakteru po celou dobu zpracovává i závažná společenská témata a hlavní důraz klade na kvalitu.“

Mnohamilionový Semafor

Z veřejně přístupných dokumentů lze vyčíst, že principál Hrušínský odhadl náklady na provoz divadla na sumu 26 011 000 korun, přičemž Hřibovu radnici žádal o rovných šest milionů korun. Uspěl, ale jen zčásti. Přidělená, a již schválená částka se zastavila na cifře 1,5 milionu korun. O ty už rozhodně nepřijde. Jde prakticky o stejné peníze, které Hrušínský získal v roce 2019 a 2018. Jen v roce 2017 šlo o 1,2 milionu korun.

Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský ovšem není sám, kdo lační po grantových penězích. Z výpisů lze snadno dohledat, že neznámý divadelní projekt „...příští vlna/next wave... 2020“ získal 450 tisíc, že A studio Rubín dostalo mimořádnou podporu 360 tisíc, festival Americké jaro si přišel na 200 tisíc a SEMAFOR získal dokonce sedm milionů na provoz a posléze ještě 1,4 milionu jako mimořádnou dotaci. Open-air festival Divadla bratří Formanů ARENA 2020 se může těšit na 400 tisíc, necelých pět milionů letí na Prahu 4 do Divadla na Fidlovačce k jeho řediteli Janu Koťátkovi.

Dodejme, že po mnoha jednáních vzniká na resortu průmyslu a obchodu program, který finančně podpoří nezávislou kulturu v oblasti hudby a divadel. Půjde o jednorázovou podporu ve výši až miliardy korun pro subjekty přímo zasažené opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru. „Soukromá divadla a letní scény by mohly získat potřebnou podporu díky dotačnímu programu na podporu kreativně kulturního průmyslu, který v těchto dnech vzniká na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Až jedna miliarda korun by měla pomoci jak hudebním festivalům, tak divadelním scénám, které od 10. března 2020 na déle než čtvrt roku zastavily činnost. Bylo nám přislíbeno, že by měl v nejbližších dnech tento program odejít na vládu. Ještě se k tomu musí vyjádřit Ministerstvo kultury, ale i tam je po jednáních přislíbena podpora,“ uvedl za sdružení letních divadelních scén Janis Sidovský.

