Téměř pohádka o Lichtenštejnech za nacismu. Taková výstava putuje po Česku. A tady je pravdivý příběh

„Výstava je putovní ve dvou větvích, aby měla větší zásah. Vozíme ji od konce května, kdy byla vernisáž v Opavě. Plus mínus po třech týdnech putuje dál. Od začátku bylo řečeno, že mohou vzniknout určité nesrovnalosti, ale jste první, kdo se ozval,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Zuzana Vavrečková ze společnosti Galerie VENKU. Zajímali jsme se o výstavu Lichtenštejnové: 800 let udržitelnosti, která podává selektované informace ve snaze naklonit českou veřejnost k požadavkům Lichtenštejnů o navrácení majetku v České republice.

Výstava o Lichtenštejnech

Nedávno jsme před budovou Rakouského kulturního fóra v Praze narazili na výstavu Lichtenštejnové: 800 let udržitelnosti. Na několika panelech se na ní poutavou formou představuje rod Lichtenštejnů a jeho svazky s milovanými Čechy, Moravou a Slezskem. Pod současnou fotografií vládnoucího lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. se píše: „Lichtenštejnsko neuznalo mnichovskou dohodu ani protektorát. Kníže i přes výhrůžky německých úřadů zaměstnával na území protektorátu k 1. 4. 1945 celkem 179 Čechů a 13 Němců.“

Na jiném místě se uvádí citace z knížecího prohlášení roku 1937: „Žádný z knížecích zaměstnanců nesmí býti členem sudetoněmecké SdP (Sudetoněmecká strana neformálně označovaná jako henleinovci, pozn. red.). Kdo se proviní, může být okamžitě propuštěn. Napřed jste občany státu Československého…“

Putovní výstava v Praze měla celkem úspěch. Za tu půlhodinu, co jsme se kolem pohybovali, si ji prohlíželo zhruba sedm lidí. Nicméně už tam není. Jak jsme se dozvěděli, byla převezena do městyse Křtiny, ale její dvojče je ve Valticích, kde se na ni mohl za své návštěvy podívat i prezident Petr Pavel.

Na panelu nazvaném V bohatství stojí mimo jiné: „Nejen bulvární média označují Hanse Adama II. za ‚nejbohatšího monarchu Evropy‘. Ale co je to bohatství? ‚Majetek je něco, co je vám na dvacet, třicet, možná čtyřicet let produktivního života svěřeno do péče,‘ říká současný lichtenštejnský kníže. ‚A vaším úkolem je tento svěřený statek odpovědně rozvíjet…‘“

Podle některých starších videí na YouTube vládne Lichtenštejnská knížecí rodina majetkem ve výši 7,5 miliardy dolarů.

Téměř pohádkový příběh?

Celá výstava je koncipována tak, že na panelech uvedené informace jsou opravdu pravdivé tak, aby dohromady poskytly divákovi téměř pohádkový příběh. Nicméně je to profesionálně selektovaná pravda tak, aby českou veřejnost Lichtenštejnům příznivě naklonila za jistým účelem!

Takže si pojďme připomenout i další, méně příznivé informace z historie rodu. Historik, specialista na dějiny středoevropské šlechty a ředitel Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Václav Horčička v roce 2014 vydal knihu Lichtenštejnové v Československu. A v ní se čtenář dozví mnoho zajímavého, i méně pohádkového.

Zpočátku to, že „v českém národním povědomí Karel z Lichtenštejna zůstal jako jeden z hlavních viníků pobělohorské doby ‚temna‘,“ protože byl předsedou soudního tribunálu, který odsoudil v roce 1621 k popravě na Staroměstském náměstí 27 českých pánů a pak po některých získal oproti platbě či jako kompenzaci za půjčky císaři konfiskovaný majetek. Ale to už je opravdu dost stará historie.

Tak pojďme do doby, kdy po Evropě šlapaly nacistické botky. Ostatně Lichtenštejnské knížectví slaví svůj státní svátek od 15. srpna 1940, tedy od doby, kdy nacisté okupovali Belgii, Nizozemsko, Lucembursko, Norsko, a Francie kapitulovala.

Jak už z Horčičkovy knihy ParlamentníListy.cz jednou citovaly: „Nelze vyloučit, že hlavním důvodem vstřícnosti Františka Josefa II. (vládnoucí lichtenštejnský kníže v letech 1938 až 1989, pozn. red.) vůči Třetí říši byly majetkové zájmy dynastie v Němci ovládané střední Evropě. Změn, ke kterým zde došlo v letech 1938 až 1939, totiž kníže hodlal využít. Situace ale byla komplikovaná. Odstoupení Sudet Německu sice vytvářelo prostor pro revizi první pozemkové reformy, současně ale hrozilo nebezpečí anšlusu Lichtenštejnska k Německu. Je proto pochopitelné, že k mnichovské dohodě poslal kníže Hitlerovi blahopřejný telegram. Výsledek jednání velmocí označil za ‚velký čin provedený v zájmu světového míru‘.“

Evropa prožívala svou noční můru a situace byla zlá, o tom není pochyb. V knize Lichtenštejnové v Československu se také píše: “Od podzimu 1938 navíc kníže poskytoval podporu různým německým státním a stranickým organizacím, které v Sudetech budovaly svou organizační strukturu. Například krnovským SA (útočné oddíly Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP, pozn. red.) přispěl 1000 marek na uniformy, celých 15 tisíc marek pak v listopadu téhož roku věnoval na výstavbu jednotek SS (ozbrojená organizace NSDAP vytvořená v roce 1925 z horlivě oddaných přívrženců Adolfa Hitlera, pozn. red.) v Moravském Šternberku, Krnově a Opavě.” V roce 2005 vyšlo také najevo, že židovští vězni z nacistického koncentračního tábora Strasshof pracovali na pozemcích v Rakousku, které vlastnil lichtenštejnský knížecí dům.

Majetek, majetek a majetek

Za dob Rakouska-Uherska se řadili Lichtenštejnové k nejbohatší tuzemské šlechtě. Vlastnili například Lednicko-valtický areál či zámky Bučovice, Plumlov a Velké Losiny. A zhruba 160 tisíc hektarů půdy v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Po konci války vyvlastnily Československo a Polsko veškerý majetek lichtenštejnské dynastie. U nás byl zkonfiskován na základě takzvaných Benešových dekretů. V současnosti Lichtenštejnové vedou o tento majetek v Česku desítky soudních sporů, ale zatím neúspěšně. V roce 2020 podalo Lichtenštejnsko na Českou republiku mezinárodní stížnost u Evropského soudu pro lidská práva.

A to je hlavní účel výstavy. Lehkou a kvalitně zpracovanou propagandou za použití „pasivních dezinformací“ – což podle Wikipedie znamená třeba i „manipulaci již existující informace, ve smyslu jejího zatajení“ – ovlivnit Čechy. Lichtenštejnové se v tomto kontextu chovají tak trochu jako jezinky ze známé pohádky O Smolíčkovi pacholíčkovi, „jen pár prstíčků strčit“. Snaží se ovlivňovat veřejnost, elity a tak dále. Když se politici vymění, začnou opět lobbovat u těch vládnoucích. A při dnešní politické konstelaci cítí navzdory soudům šanci. Ostatně prezident Pavel se k současným návrhům Lichtenštejnů postavil kladně.

Na rámech výstavních panelů je logo společnosti Galerie VENKU. A tak jsme zavolali do Ostravy, kde sídlí. „My jsme obsah výstavy nedělali, my ji jen realizujeme,“ sdělili nám z galerie. Výstavu zaplatila Nadace knížete z Lichtenštejna.

Nicméně informačně a fakticky ji dávali dohromady lidé z firmy Stance Communications. „Já pracuji ve firmě na pozici asistentky. Nejsem nositelem myšlenky. Za mě, jako za soukromou osobu, myslím, že Hitlerovi blahopřáli k podepsání mnichovské dohody i další státníci včetně těch z Francie a Anglie. To sem ale nepatří. Zadavatelem je Nadace knížete z Lichtenštejna a její mluvčí v České republice je Michal Růžička. Své dotazy obraťte na něj,“ sdělila Kateřina Uhrová ze zmíněné firmy s tím, že je ráda, že se výstavou tak zabývám.

Na stránkách Stance Communications je Růžička uveden jako development director, tedy ředitel vývoje. Má za sebou hvězdnou kariéru v médiích. Zástupce šéfredaktora dělal v Hospodářských novinách, MF Dnes a Týdnu. „Nezlobte se, jedu autem, řídím a nemám handsfree, takže si s vámi nemohu povídat,“ sdělil a pak signál vypadl.

Reportér ParlamentníchListů.cz mu poté napsal smsku: „Jen jsem se chtěl zeptat, proč ta výstava určitá fakta upřednostňuje, a jiná zamlčuje.“

Odpověď nepřišla...