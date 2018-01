Temná zpráva o Česku, vyhrál tu Východ. Zemanova výhra nás přijde hodně draho, zoufá si Martin Fendrych. A televizní kluk v akci se přidal...

Prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman, poraženým se stal Jiří Drahoš, konečný výsledek byl jednapadesát ku devětačtyřiceti procentům a dělil je rozdíl 152 tisíc hlasů. Nejen to nasvědčuje tomu, že společnost je politicky rozdělena napůl. „Média asi čeká bitka o udržení nezávislosti a důvěryhodnosti. Jde o to, aby Česko nebojovalo samo se sebou a nebylo trvale rozděleno na dvě země,“ uvedl ve svém komentáři na Aktuálně.cz bývalý náměstek ministra vnitra Jana Rumla a později dlouholetý komentátor Martin Fendrych.

Podle Fendrycha výsledky voleb poukazují na to, jak moc je společnost rozříznutá napůl. „Je silně antagonistická, do značné míry vyděšená, hledající silného vůdce, a nakonec si zvolí muže s chatrným zdravím, který připomíná všechno možné, jen ne silného vůdce,“ míní.

Bezesporu měl prezident na své straně několik výhod. Jednou z nich je úřad, který dokázal stoprocentně využít. „Dále postavu miliardáře Andreje Babiše. Jejich pakt se Zemanovi vyplatil, podpora šéfa ANO a vedení hnutí hrála velkou roli ve finále, v posledních dvou týdnech,“ je si jistý Fendrych.

Hlavní roli podle komentátora zahrála i TV Barrandov, kterou má prezident takřka pro sebe. „Viděli jsme to při debatách, mohl počítat i s Novou a Primou i dalšími médii. K tomu je třeba přidat silnou podporu proruských serverů, mocnou hybridní kampaň v internetovém prostoru,“ napsal v komentáři na serveru Aktuálně.cz a dodal, že ta ničila soupeře a nikdy nešla proti Zemanovi.

Nutno připomenout, že na své straně měl i SPD Tomia Okamury. „Navíc je Miloš Zeman dobrý řečník s politickou zkušeností a ovládá umění nestydět se tisíckrát zopakovat stejnou věc, je fuk, zda je pravdivá, polopravdivá, či lživá,“ uvedl komentátor, podle kterého je neuvěřitelné, že Jiří Drahoš prohrál tak těsně, jelikož jeho arzenál byl mnohem skromnější. „Bohužel, přiznejme si to, byl příliš slabý. Volby se odehrály jako referendum o Zemanovi, nikoli jako souboj dvou rovnocenných soupeřů,“ dodal.

Drahošovi uškodilo to, že není řečník, nemá klid a přirozenou vnitřní jistotu, mluví příliš opatrně. „Ve druhé debatě na Zemana stačil, ale neporazil ho, nemluvil tak, že by posluchač cítil: tohle jde z něj. Měl to naučené, postrádal přirozenost a lehkost,“ upřesnil.

CELÝ FENDRYCHŮV KOMENTÁŘ ZDE

Zeman podle Fendrycha sypal jednu nepravdu za druhou, a to tak suverénně, jako by to byly univerzální pravdy. Kdyby v debatách vystupovali Horáček, Fischer nebo Hilšer, Zemana by porazili. „Drahoš začal s kampaní pozdě. Podcenil fakt, že se Zeman vyskytuje trvale všude, stále jezdí do krajů, jeho kampaní je úřad,“ je přesvědčen Fendrych.

Nyní je společnost rozseknutá na dva díly. Část pouze pasivně přijímá, co se k ní z Hradu či z pódia snese, a velké množství Čechů se chová agresivně, šíří nenávist. Je tu však i druhá část society, aktivnější, se zájmem a starostí, ta ale prohrála, svoji aktivitu si snad ponechá.

„Tyto volby jsou temnou zprávou o Česku. Západní média psala o volbě mezi Západem a Východem. Vyhrál Východ, Zemanova inklinace k Putinovi, nekorektnosti, hrubosti, rozdělování, nálepkování, nenávisti, autoritářství,“ řekl a dodal, že z takového marasmu se budeme těžko hrabat ven. Se Zemanem jsme v Unii nedůvěryhodní partneři.

A nejde jen o kvóty, ale o podporu Putina na Krymu, na Ukrajině, zpochybňování NATO. „Zeman víc věří ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi, o tendenci ‚učit se stabilizovat společnost‘ v Číně. Čeká nás stagnace, cesta na okraj Evropské unie, mezi trpěné země,“ napsal komentátor a poukázal i na to, že Zeman nemá dobrý výhled ani ve Spojených státech, sice vítal vítězství Trumpa, ale i pro něj už se stal personou non grata díky vzhlížení k Putinovi, Trump dnes tohle vůbec nepotřebuje.

V místnosti, kde Zemanův volební štáb sledoval sčítání hlasů, byli přítomní Chovanec, Okamura. „Tím Zeman dal najevo, že dokončí likvidaci Sobotkova křídla v dříve své ČSSD,“ uvedl a dodal, že to je jasný vzkaz občanům: vyhrál jsem těsně, ale na druhou půlku národa kašlu.

A jak se podle Fendrycha na Zemanovo vítězství dívá Babiš? Nejspíše si prý přestanou rozumět. „Babiš ví, že si hraje se semtexem. Část jeho byznysu se nalézá v Německu. Nevypadá, že by chtěl další rozkol s Bruselem, zákopovou válku s Evropskou komisí. Ví dobře, co Unie pro Česko znamená, kde se ocitneme bez ní,“ míní. Zeman už nemůže být zvolen potřetí. „Je to poslední štace, nikoho nepotřebuje. Mynář, Nejedlý a další vědí, že je čeká maximálně pět let. Teď to rozjedou,“ varoval.

Výhra Zemana není však prý výhrou Babiše, ale jde o dva kohouty na jednom smetišti. „Čekejme spory. Může sem patřit referendum o vystoupení z EU, dost možná i uprchlíci, peníze na obranu. Zemanova výhra nás přijde draho,“ uzavřel Fendrych s tím, že nyní Česko ztratilo svou slušnou pozici v Unii.

Své zděšení na sociální síti projevil i Filip Sajler, známý televizní kuchař z pořadu Kluci v akci. Ten tuší "dalších pět let temna a zla" a přiznal se, že už dlouho nebyl tak smutný, jako včera. V diskusi pod příspěvkem, zabarveným do černa, jej však přátelé utěšovali, že pět let to prezident Zeman určitě nevydrží.

Psali jsme: Teď teprve uvidíme "sračkomet", obává se Martin Konvička. Přečtěte si, co o Zemanově výhře napsal oblíbený list Jana Čulíka Václav Klaus po volbách: Je to výhra nezmanipulovaných lidí a důvod k optimismu. Obávám se ale, že příznivci Drahoše se s tím nesmíří Provokatér Zeman udržel otěže. V Bruselu nebudou mít radost, píše mezinárodní server Dolních deset milionů vyhrálo nad horními deseti tisíci, pravil v ČT Josef Skála

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab