Ten lék musí být dostupný! Babiš na dálku úkoluje Blatného

Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš oslovil občany „vážení přátelé, dámy a pánové“.

Pak hned přešel k očkování. To je podle něj světlo na konci tunelu v současné pandemii.

„Je to řešení tý traumy, kterou společně všichni prožíváme,“ řekl premiér s tím, že v Česku už bylo naočkováno přes milion lidí. Už 6. dubna prý v Česku bude naočkováno na 100 tisíc lidí denně. To je Babišův sen.

Spoléhá na očkovací centra i na praktické lékaře. I když vakcín Pfizeru je stále málo. Premiér se ale ohradil proti některým údajným dezinformacím.

„Co se týče různých dezinformací, že na Plzeňsku neměli vakcínu, tak ke včerejšku měli na skladě 6 954 vakcín, takže to je otázka krajského koordinátora, aby si to tam zorganizoval, kde má čkovat,“ uvedl Babiš. V Příbrami to prý bylo totéž.

Posteskl si nad tím, že AstraZeneca oznámila výrazné snížení dávek vakcín. Český premiér prý bojuje za to, aby se vakcíny v EU rozdělovaly podle počtu obyvatel, aby se nestávalo, že některé země naočkují do léta více svých občanů než jiné země.

Uznal, že většina Čechů, Moravanů a Slezanů prodělala či prodělá covid v lehké formě. Ale u pěti procent populace je průběh covidu těžký až smrtící.

„Léčba již rozvinutého těžkého covidu je bohužel velmi obtížná a navzdory lékům, které máme, a navzdory komplexní péči řada jedinců této nemoci podlehne,“ varoval premiér.

Jedinou šancí, jak zastavit rozvoj covidu, je podání mixu látek, který rozvoj covidu zastaví. V Česku to dokáže lék bamlanivimab, pokud je podán včas. Do tří dnů od odhalení pozitivity u pacientů s covidem. „Bohužel lék zatím dostalo jen na 300 pacientů. Problém je, že Ministerstvo zdravotnictví dovolilo jen velice zúženě aplikovat tuto látku pacientům a bylo by potřeba, aby se to rozšířilo, protože to zabírá. A taky to propagovat, což zatím nedělá. Ale je tady problém SÚKL, který se k tomu musí vyjádřit. Je potřeba zkrátit byrokracii a uvědomit si, že jsme skutečně ve válce a že je tady lék, který funguje,“ hlásil Babiš do kamery.

Pár slov pronesl i na téma léku Ivermectin. Prohlásil, že u tohoto léku zatím nikdo neprokázal, že by škodil, a ze Slovenska podle Babiše chodí pozitivní zprávy o tom, jak ivermectin funguje. „Zároveň nemáme žádnou lepší léčbu, tak si musíme položit otázku, proč bychom ho používat nemohli,“ uvedl Babiš.

Nakonec promluvil o své návštěvě Izraele. Izraelští vědci prý byli překvapení, jak daleko Češi jsou ve výzkumu covidu.

Andrej Babiš uvedl:

Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pravidelném pořadu Čau lidi, jako každou neděli. Začnu samozřejmě očkováním.

Očkování je ten cíl, to světlo na konci tunelu. To řešení toho traumatu, které společně všichni prožíváme. Ke včerejšímu dni jsme vyočkovali 1 068 683 vakcín. Náš hlavní cíl je, abychom k 1. 4., v zelený čtvrtek, měli prázdné mrazáky a aby bylo naočkováno. Abychom mohli 6. 4., v úterý, naběhnout na kapacitu 100 tisíc naočkovaných vakcín denně. To je strašně důležité, a je to hlavně úkol Ministerstva zdravotnictví, aby to s kraji zvládlo. Nejdůležitější je samozřejmě očkovat naše seniory 80+ a 70+. Počet čekajících na rezervaci se snižuje, ale určitě je potřeba ještě zrychlit. Pozitivní je, že byli zapojeni praktičtí lékaři – už 3 220 ordinací. Bylo vykázáno 72 769 dávek.

Samozřejmě, jsou problémy. Problémem je, že se pozdě hlásí, že se data z očkování dávají pozdě do systému, zpoždění je 24-48 hodin. Vakcín Pfizeru je stále málo. Kdyby minulý týden nepřišel Pfizer, tak už včera jsme neměli čím očkovat. Co se týče různých dezinformacích v médiích – že na Plzeňsku nebyla vakcína, tak ke včerejšku měli na skladě 6 954 vakcín. Takže je otázka krajského koordinátora, aby si zorganizoval tam, kde má očkovat. Stejně Příbram – 1 644 včera na skladě. To, že nemají koho očkovat je problém samozřejmě krajského koordinátora.

Špatnou zprávou je, že včera Astra oznámila snížení dodávek. Bohužel, z původně přislíbených 201 tisíc vakcín Astry do konce března dostaneme jenom 120 tisíc. To je samozřejmě problém, protože z hlediska organizace očkování je to špatně. Nicméně, bojujeme dále, abychom získali větší množství. Já jsem se i přidal k inciativě rakouského kancléře Sebastiana Kurze, kde ho podporuji, společně říkáme: ano, solidarita, ale potom očkujme přesně podle procent obyvatelstva, to je solidarita. Ne, že některé země, vypadá to, naočkují do konce června podstatně větší procento dospělého obyvatelstva než jiné. O tom chceme diskutovat na úrovni Evropské rady i toho Steering Comittee, které to řeší.

Dobrá zpráva, a myslím, že by se tím ministerstvo mělo už konečně zabývat, jsou intervaly u druhých termínů očkování. Ty jsou dneska 21 dnů i Pfizeru, 28 u Moderny a Astra Zeneca 12 týdnů. Česká vakcinologická společnost říká, že by bylo možné udělat intervaly u Pfizeru 21-42 dnů, Moderna 28-42 dnů a Astra Zeneca 84-91 dnů. Je to důležité – v Izraeli také očkují ty, kteří překonali covid se symptomy nebo bez jenom jednou dávkou. Tak by bylo dobré, kdyby se ministerstvo nad tím zamyslelo.

Velice důležitá zpráva, a je to zpráva hlavně pro nemocnice, pro lékaře, i praktické a pro to, kteří bojují v prvních liniích. Covid samozřejmě drtí naši společnost a těžko se proti němu bojuje. Jedním z důvodů rychlého šíření viru je jeho schopnost se měnit, mutovat, a unikat tak nástrojům lidské imunity. Druhou možností pak je, že se bohužel nedodržují protiepidemická opatření. Pravdou je, že skutečně většina lidí prodělá covid jako lehké onemocnění, ale bohužel 5 procent populace má průběh těžký a potenciálně smrtící. Léčba již rozvinutého těžkého covidu je velmi obtížná, navzdory lékům které máme a komplexní péči včetně intenzivní řada jedinců této nemoci podlehne.

Jedinou šanci, jak rozvoji covidu u rizikových jedinců předejít, je zastavit rozvoj té nemoci u rizikových jedinců podáním a aplikací monoklonálních protilátek proti koronaviru. To jsou ty tzv. antibody koktejly. Určitě si pamatujete, že takový dostal i prezident Trump, REGN-COV2, a tento jsme objednali. Co je ale důležité a u nemocnic málo známé je, že v České republice je nyní dostupná obdobná protilátka – bamlanivimab, kterou zakoupila a distribuuje Fakultní Thomayerova nemocnice. Tato látka v klinickém zkoušení snížila pětkrát pravděpodobnost hospitalizace pro covid, pokud by byla podaná včas – tedy v době minimálních příznaků do 3 dnů od zjištění pozitivity na virus SARS-CoV-2.

Bohužel, ta protilátka byla zatím podána jenom u 300 pacientů, využilo to jenom 40 nemocnic. Přitom podle informací z Thomayerovy nemocnice by to mohlo využít 90 nemocnic. Je to málo známé. Já jsem se bavil s některýma, a vůbec o tom nevědí. Problém je, že Ministerstvo zdravotnictví velice zúženě dovolilo aplikovat tuto látku, zúženým indikacím, rizikovým pacientům. Bylo by potřeba, aby se to rozšířilo. Protože to zabírá, funguje to. Myslím si, že ministerstvo by mělo přehodnotit svůj přístup k tomu, a také to propagovat – což také zatím nedělá. Také je tady možnost, a budu o tom diskutovat s praktiky. Protože, i když je to infúze, ale proč by to například praktici nemohli dělat? Je tady ale problém SÚKL, který se k tomu musí vyjádřit, pojišťovny.

Je tady ale lék, který pomáhá, který skutečně funguje, který zachraňuje. V tomhle směru bychom měli skutečně skončit s byrokracií a podívat se na to, že jsme ve válce, že je málo času, že lidé umírají – a tady je na stole lék, který funguje. Chci požádat všechny ředitele nemocnic, aby se o to zajímali, aby kontaktovali Thomayerovu nemocnici. Já z mé pozice budu samozřejmě jednat i s pojišťovnami a s praktiky – s doktorem Šonkou, aby tento lék byl dostupný pro další občany, které mají predispozice těžkého průběhu covidu v nemocnicích.

Věčné téma – ivermektin. V pátek bylo vydáno nové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, bude ho možné za určitých podmínek předepisovat ambulantně. Máme tady lék, který by snad mohl pomoci v tom, aby se snížila ta obrovská zátěž nemocnic. Ano, je to kontroverzní téma. Chodí spousta zpráv ze Slovenska, jak to tam výborně funguje. Čeští pacienti píšou primáři Rezkovi. Někteří odborníci jej vnímají pozitivně, někteří zase negativně. Nikdo ale zatím neukázal, že by to nefungovalo. Zatím ty pozitivní doklady o tomto léku úplně jasně žádná studie nevyvrátila. Takže není to žádný zázračný lék, který by se hodil a vyléčil všechny pacienty – žádný takový nemáme. Ani se schválených, ani z používaných. Lékaři zatím nemají mnoho možností léčit covid, než se pacienti dostanou do nemocnice.

Většina lékařů udává, že ivermektin je lék bezpečný, je to zmíněno i v rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. Nejde o žádný veterinární lék, jak někteří říkají, jen se takový i ve veterinární medicíně používá. Jsme rádi, že je schválený pro předpis v lékárnách a lidé už nemusí shánět žádné veterinární nebo neověřené preparáty. Takže, jak zmínil pan primář Rezek – je tady tento lék, je bezpečný, mohl by fungovat. Některé ty zprávy a doklady to dokazují, a zároveň nemáme žádnou lepší alternativu. Musíme si položit otázku, proč bychom ho používat neměli. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já si myslím, že je to také dobrá zpráva pro všechny, kteří mohou být nakažení covidem.

Poslední věc, moje návštěva v Izraeli. Izrael se proměnil ze startup nation na vaccination nation. Myslím, že vědci kteří byli se mnou v delegaci tam skvěle reprezentovali naši zemi. Izraelci byli překvapeni, jak daleko jsme ve výzkumu i například protilátek nebo dalších věcí v souvislosti s covid-19. Domluvili jsme se na spolupráci, a samozřejmě Izrael je náš strategický partner. Jsem rád, že právě v tomhle období jsem mohl podpořit premiéra Benjamina Netanjahu do dalších voleb. Otevřeli jsme tam pobočku zastupitelského úřadu v Jeruzalémě. Já myslím, že Izrael, i přispěním prezidenta Trumpa navázal diplomatické vztahy s některými arabskými státy. Pro mír v daném regionu je to důležité.

Děkuji za vaši pozornost. Těším se příští neděli.

