Ten udavač se vysmívá i tobě. Práskač, mluví nějakou hatmatilkou. Na Václaváku to rozbalila Bára Štěpánová, ze záznamu si pouštěli slova o Babišově vězení

Již krátce před jednou hodinou odpolední se před pódiem u sochy sv. Václava sešikovali muži převlečení do dobových uniforem příslušníků pohotovostního pluku SNB a Lidových milicí.

Jeden z nich, stylizovaný do podoby příslušníka předlistopadových bezpečnostních složek, ostentativně kouřil z doutníku, paradoxně dobře známého symbolu churchillovského a hemingwayovského kapitalismu. „Toto je jediná socialistická země, kde mají dosud lidi co žrát,“ prohodil, zatímco z reproduktoru zněla smyčka sestříhaná z výroků současného českého premiéra vlády v demisi a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

„Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. A taky se mě nezbavíte. Na jak dlouho mě zavřou, deset patnáct let, jak píší,“ opakoval Babiš z reproduktoru jako kolovrátek, to vše ke značnému pobavení řady okolo stojících. Poutače a plakáty vyjadřující se k šéfovi hnutí ANO kriticky bylo vidět všude kolem.

Akci následně zahájil její hlavní pořadatel Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů. „Sešli jsme se tu, abychom nepřipustili návrat komunistů k moci,“ spustil Bábek rázně. Vystřídala ho Bára Štěpánová, která se zhostila moderování akce. Poté, co Bábek skončil, vyjmenovala zločiny komunismu: oběti, které zahynuly v komunistických lágrech a rovněž i ty, kteří museli kvůli režimu emigrovat. „Hanba komunistům a těm, kdo je ještě dnes podporují,“ rozkřikl se Bábek potom, co Štěpánová skončila. Následně připomněl i smrt pátera Toufara, kterého příslušníci StB umlátili. Estébáci se ale podle Bábka dnes opět vracejí k moci. „Hanba komunistům, hanba,“ ozvalo se skandování davu. Načež Radomil Bábek vyzval k uctění všech obětí komunistické zvůle minutou ticha.

Bára Štěpánová následně přizvala ke slovu první skupinu řečníků. Úvodem vystoupil předseda Strany soukromníků Petr Bajer. Právě členové Soukromníků byli na demonstraci silně přítomni, v davu bylo vidět vlajky jejich krajských stranických sdružení. Soukromníci byli rovněž jedním z celkem jednadvaceti subjektů, kteří se na organizaci akce spolupodíleli.

„Soukromníci jsou stranou, která čerpá z tradice prvorepublikové Živnostenské strany,“ zahájil proslov Bajer, přičemž poděkoval lidem za účast. „Svobodně podnikat lze jen ve svobodné společnosti,“ pokračoval Bajer. „Právě únorem 1948 začala likvidace živnostníků,“ navázal předseda Soukromníků. Zmínil rovněž Klementa Gottwalda a jeho „rozdivočelé davy“. „Dnes, 28 let po sametu, tu opět máme vládu jedné strany, kterou vede trestně stíhaný agent StB,“ udeřil Bajer s jasným odkazem na předsedu vlády Andreje Babiše.

„Komunisté se vracejí k moci.“

„Nebudeme čekat, až tento člověk mluvící nějakou hatmatilkou ovládne spolu s komunisty republiku,“ pokračoval Bajer a dav začal skandovat: „Babiš ven, Babiš ven.“ „Pojďme do toho, pojďme je vyhnat,“ zakončil svůj proslov Bajer.

Do kritiky prezidenta Miloše Zemana se následně pustil další řečník, Boleslav Buzek ze strany Radostné Česko. Zeman podle Buzka podporuje extremisty, snaží se osvobozovat ruské hackery a poškozuje obrázek České republiky na Západě. Navrch k tomu všemu podle něj ještě rozděluje českou společnost. „Jediní, koho se podařilo Zemanovi navzájem spojit, jsou komunisté s fašisty,“ doplnil Buzek. Podle něj by se ale tito jmenovaní měli vzájemně spojovat pouze ve „vězeňských sprchách“. Následně Buzek vyjmenoval a popsal rozdíl mezi nacionalistou a vlastencem. Zemana označil za „kremelskou loutku“. Babiš je podle Buzka ale nebezpečnější než Zeman. „Pane Babiši, to, že jste byl komunistický práskač, víme i bez potvrzení soudu,“ vypálil znenadání. „Přesně tak, přesně tak,“ ozvalo se z davu. A začalo se skandovat: „Babiš ven, Babiš ven.“

„Nechceme ve vládě estébáky, nechceme prezidenta, který lže a podporuje estébáky,“ hlásaly plakáty. „Usvědčený udavač a podvodník se vysmívá i tobě,“ tvrdil další plakát s Babišem. Mezi českými vlajkami vykukovala i vlajka Evropské unie. Spatřit se dal i plakát spolku Svobodu hospodám bojující za zrušení či změnu protikuřáckého zákona.

„Babiš ven.“

Následně na pódium vystoupal Josef Stehlík z Asociace soukromého podnikání. „Naše organizace sdružuje několik tisíc sedláků, těch samých sedláků, které se komunisté snažili zlikvidovat,“ spustil. A ozvalo se skandování: „Hanba, hanba“. „Sedláci byli první, na které dopadla ozbrojená pěst dělnické třídy,“ poznamenal Stehlík a shrnul utrpení, kterému byli drobní zemědělci vystaveni ze strany komunistů právě po únoru 1948. „Jsme to my, kdo za agentem Burešem jezdili a ptali se ho na ty jeho dluhopisy, na Čapí hnízdo, na zaklekávání firem,“ spustil zostra další mluvčí z iniciativy proti populismu AUVA. „My říkáme, že jsme jasně proti jakékoliv formě totality. Nebudou nám říkat, co a kde máme dělat, co a kde máme říkat,“ dodal bojovně. „Babiš ven, Babiš ven,“ začalo se opět ozývat z davu.

„To se tak strašně pěkně poslouchá,“ pochvaloval si skandující dav pořadatel akce Bábek s tím, že se mu do skandování ani nechtělo vstupovat, aby na pódium opět přizval Báru Štěpánovou. „Ta zima je opravdu strašná,“ postěžovala si herečka Bára Štěpánová na mrazivé počasí, které bylo skutečně krušné, až prsty omrzaly. „Ale Babiš a Zeman jsou ještě horší,“ vypálila na adresu Hradu a Strakovy akademie. „Jsem tu, abych vyjádřila svůj názor. Nejsem nikým placena. Ani benzín mi neproplatili,“ upozornila diváky Štěpánová úvodem. Andrej Babiš podle ní zneužívá toho, že lidé sledují olympiádu a zatím jeho vláda provádí čistky. Jenže to prý ani není vláda, opravila se následně Štěpánová s odkazem na to, že kabinet je aktuálně v demisi a nikdy ani nezískal důvěru Poslanecké sněmovny, což pro vládnutí představuje podmínku.

Následně Štěpánová lidem zazpívala píseň Don diry don. Tu píseň kdysi zpíval Waldemar Matuška v pařížské Olympii podle Štěpánové proto, aby trochu „vyburcoval národ“.

O historických paralelách se poté rozpovídal poslanec a historik Pavel Žáček. 25. únor si podle Žáčka Češi musejí připomínat. Komunisté se podle něj i před svým pučem v roce 1948 dopouštěli populismu, když slibovali například živnostníkům, že se nebude znárodňovat, že se nebude budovat socialismus sovětského typu. Podle Žáčka lidé v roce 1989 považovali představitele minulého režimu, jako je například i Babiš, za „poražené“. Nikdy si prý podle něj nedokázal představit, že se po třech dekádách dostane opět k moci. „My to nechceme dopustit. Není tu sice Sovětský svaz. Ale je tu určitý ruský vliv v podání jeho pohrobka, putinovského Ruska, které si stále myslí, že střední Evropa patří do jeho sféry vlivu,“ sdělil Žáček.

„A dobře si je živíme.“

Následně spustil opět pořadatel akce Bábek. Únor 1948 byl podle Bábka ohromnou loupeží. „Následky komunistického řádění jsme zaplatili my všichni,“ dodal s odkazem na restituce a vracení majetku. Bára Štěpánová následně začala vyjmenovávat, kolik peněz má současná KSČM na účtech a Bábek naznačil, že by komunisté náklady přechodu od socialismu mohli konečně zaplatit. „KSČM má na účtech 236 milionů korun. Kdo z vás to má? Takhle dobře si je živíme,“ prohodila Štěpánová.

Komunisté podle Bábka v poslední době sílí. Ale neděje se to samo od sebe. „Zeman a Babiš je táhnou nahoru, protože je potřebují,“ uvedl Bábek. „A vlastně Babiš je komunista, takže pomáhá svým,“ dodala Štěpánová. Následně se ozvalo pískání, bučení a opět: „Babiš ven, Babiš ven.“ „Babiš je čisté zlo a se zlem se nespolupracuje,“ uvedla následně Štěpánová a přivítala další řečníky, tentokrát sestávající ze členů politických stran. Štěpánová u nich ocenila právě to, že s Babišem nespolupracují. „Doufám, že budou i nadále pevně stát na svých pozicích,“ uvedla s odkazem na to, jak v únoru 1948 rezignovali demokratičtí ministři, a tím uvolnili pole působnosti Gottwaldovým komunistům. Následně vystoupili první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, poslanec Občanské demokratické strany Martin Kupka, europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a předseda Strany svobodných občanů Tomáš Pajonk.

Jako první vystoupila Udženija, která v úvodu svého proslovu ostře odsoudila komunistický režim. Podle Udženiji se ale dnes opět dere k moci vláda jedné strany. „Dokonce se opírá o podporu ideologických pohrobků komunistického zla,“ uvedla politička, podle které tato síla „má znovu ambici řídit stát a životy, jako by jí patřily. Znovu chce vše zkontrolovat a na vše dohlížet. Znovu deformuje právo, spravedlnost a morálku. Znovu je jí trnem v oku lidská svoboda a demokratické principy. Znovu obrací zaměstnance proti zaměstnavatelům a dělníky proti inteligenci, souseda proti sousedovi. Těch podobností je tam příliš mnoho na to, abychom to mohli ignorovat,“ uvedla a z davu se ozvalo nadšené bubnování.

„Říká se, že kdo se nepoučí ze své historie, je nucen si ji zopakovat. Věřím, že my všichni jsme se z historie poučili až dost a nechceme, aby se opakovala. V únoru 1948 vyklidily demokratické strany komunistům pole. Dovolte, abych vám na tomto místě slíbila. Občanská demokratická strana nikdy pole nevyklidí a nevzdá boj za udržení našich svobod a demokracie,“ zavázala se Udženija a opět se rozeznělo bubnování a nadšený ryk z davu. Následně se rozloučila citátem proslulého sexuologa doktora Plzáka. „Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost. A já jsem ráda, že zde vidím tolik statečných lidí. Bojujme za svobodu, bojujme za demokracii,“ dodala.

Za ODS následoval i další místopředseda a poslanec, Martin Kupka. Podle Kupky se v historii některé věci opakovat mohou, a dokonce i opakují. „To, co se odehrálo před 70 lety, nás přece učí, že se máme mít na pozoru, pokud někdo znásilňuje ústavu, tím spíše, pokud je to prezident, tím spíše, pokud je to premiér. Stejně tak na pozoru, pokud někdo klame tělem a samozřejmě klame i slovy, a to také platí v obou případech. Nesmíme mlčet. Nesmíme nechat demokracii padnout. Děkuji, že jste sem přišli,“ sdělil Kupka účastníkům manifestace.

„Je tragédie, že komunisté existují.“

Následně se do toho již pustil europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který by podle svých slov raději slavil nějaké pěkné výročí. Podle Pospíšila je ale 25. únor 1948 „jednou z nejtragičtějších chvil“ českých novodobých dějin. „Komunistický puč 70 let od chvíle, kdy bolševici plíživou cestou obsadili tuto zemi a připojili ji k sovětskému impériu. Už to tady říkali i historici. 250 lidí popravených v 50. letech. Popravena jediná žena v Evropě, dr. Milada Horáková. 200 tisíc lidí zavřených za své politické názory, několik set lidí zavražděných na hranicích poté, co chtěli utéci do svobodného světa. A to jsou pouze některá čísla. Komunisté devastovali a zničili tuto prosperující zemi. Je to obrovská tragédie. A já musím říct, že jsem jako občan Jiří Pospíšil velice smutný, když necelých 30 let po sametové revoluci myšlenky roku 1989 umírají. Jsou pošlapány a jsou vysmívány,“ uvedl Pospíšil.

„Dámy a pánové, to nesmíme dopustit. Myšlenky sametové revoluce a těch, kteří v roce 1989 se zasloužili o naši svobodu, musejí žít. Je tragédie, že komunisté existují. Co víc, komunisté se v tuto chvíli legitimizovali a různí politikové komunistům nadbíhají,“ dodal. „Premiér Babiš chce,“ téměř vykřikl Pospíšil a ozvalo se zběsilé bubnování z davu. „Premiér Babiš chce, aby komunisté s ním znovu vládli,“ z davu se opět ozvalo bubnování a halekání nadšených Babišových kritiků.

„Říká nám, že program hnutí ANO je podobný programu Komunistické strany Čech a Moravy. Dámy a pánové, to je výsměch. To je výsměch,“ zahromoval Pospíšil emotivně. „To je tragédie, ale ono to, dámy a pánové, odpovídá tomu, co je premiér Babiš, soudem uznaný estébák,“ dodal Jiří Poslanec. „Burééééš,“ zahalekal v davu hlas. „Nelze se tedy divit,“ snažil se Pospíšil překřičet halasící dav. „Že jeho program je program podobný KSČM,“ dodal.„Je tragédie, že náš demokraticky zvolený prezident jede na sjezd komunistické strany Čech a Moravy,“ dodal a z davu se ozvalo třikrát „hanba“. Následně Pospíšil uvedl, že Česká republika je země, která patří do Evropy, a nikoliv do Sovětského svazu či Ruska. „Já chci, aby ČR byla zemí, která bude součástí NATO a Evropské unie. Nechci, abychom byli kolonií Ruska nebo Sovětského svazu, nebo jak se ta země, kde vládne Putin, bude jmenovat. K nám patří demokracie a svoboda,“ dodal Pospíšil.

Následně ještě promluvila místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a předseda Strany svobodných občanů Tomáš Pajonk. „Jsem přesvědčená o tom, že pokud budeme našim dětem, vnukům, kteří tu dobu nezažili, připomínat, co všechno se může dít a co všechno se už stalo, tak máme šanci zabránit tomu nejhoršímu. Musíme z chyb, které naši předci udělali, se poučit a poděkovat jim za to, že už je nemusíme opakovat, pokud budeme bdělí, nebudeme lhostejní a budeme dělat maximum pro to, aby demokracie byla živá a my jsme ji mohli předat našim dětem,“ sdělila lidem Adamová.

Pajonk ze Svobodných následně hovořil o přibývajících regulacích, které dopadají na české podnikatele. Rovněž mluvil o tom, že Babišovy „reformní komunisty“ lze porazit jenom ve volbách.

autor: Jonáš Kříž