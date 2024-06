Těšte se v Bruselu. Poláci zvolili autora celosvětového skandálu

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 43% Ani ano, ani ne 48% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 844 lidí

A právě tato skutečnost nyní vzbuzuje velkou debatu v Polsku i v celé Evropě. Už zakladatel strany Janusz Korwin-Mikke proslul svými nevybíravými výroky na půdě europarlamentu. V roce 2014 během rozpravy o nezaměstnanosti mladých hovořil o lidech tmavé pleti jako o „negrech“, o rok později během jednání o standardizaci jízdenek v EU hajloval a parafrázoval fašistický výrok „ein volk, ein reich, ein führer“ v podobě „ein volk, ein reich, ein ticket“, čímž připodobnil EU k Hitlerově třetí říši. V roce 2017 v rámci debaty o rovných příležitostech prohlásil, že ženy jsou slabší a méně inteligentní, a proto musí vydělávat méně peněz.

Nyní se do Bruselu dostal jako jeho nástupce kontroverzní Grzegorz Braun. Ten minulý rok na podzim pomocí hasicího přístroje uhasil chanukiji v prostorách polského Sejmu. Video incidentu tehdy obletělo svět. Brauna nedokázala zastavit ani šokovaná ochranka. Svým činem tehdy pravicový poslanec narušil jednání před hlasováním o důvěře nového kabinetu pod vedením Donalda Tuska. Braun následně uvedl, že se za své chování nestydí a že „není možné, aby se v polském Sejmu odehrávaly akty talmudického kultu“. Za svůj čin byl potrestán zkrácením platu, o poslanecký mandát ale nepřišel.

Nyní Braun vymění polský parlament za ten evropský. A to nezůstalo bez reakce mezi polskými politiky. LGBT aktivista a europoslanec za stranu Lewica Robert Biedroń v době loňského incidentu napsal na sociální síť X, že v budově evropského parlamentu v Bruselu stojí chanukije také. Dodal však: „Nikdo tu neběhá s hasicím přístrojem a neútočí na lidi. Možná proto, že v Evropském parlamentu není Konfederace?“

Nyní si Poláci na sociální síti X právě tento Biedrońův tweet připomínají a spekulují nad tím, zda Braun svůj čin zopakuje i v Bruselu. O Braunovi se ale spekuluje i za hranicemi Polska. Svůj podíl na tom má konzervativní komentátor Keith Woods, který o volebním úspěchu Brauna informoval v anglickém jazyce. Jeho tweet se dostal k více než milionu lidí po celém světě a desítky tisíc dalších jej přesdílely na svých profilech.

