Těžila z těla? „Miss ČT“ válčí s muži, jeden jí dal zabrat

Na webu Aktuálně.cz se moderátorka ČT Linda Bartošová svěřila se zkušenostmi s obtěžováním ze strany mužů. Ale objevilo se obvinění od advokáta Petra Němce, že je farizejské si stěžovat, když byla finalistkou soutěže Česká Miss, která z žen dělá „sexuální objekty“. Též zastupovala ČR ve světové soutěži Miss World. „Vytěžila z toho, co mohla, stala se i díky tomu moderátorkou,“ nedal mladé hvězdě pokoj Němec. „Argument, že jsem z toho ‚vytěžila, co jsem mohla‘, je tak lichý, že ho nechám bez reakce,“ bránila se moderátorka, řádná absolventka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

reklama

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 73% Není 25% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 244 lidí

Předevčírem se Linda Bartošová, moderátorka ČT, svěřila se svými zkušenostmi se sexuálním obtěžováním. Chodí jí dle textu obrázky mužského pohlaví, muži se jí chlubí fotkami v autě nebo se zbraněmi. Zmínila, že se setkává i s narážkami ze strany českých politiků, a sice chvíli před společným rozhovorem. Politici se prý snaží navodit „falešné teplíčko“ výroky jako „Dneska to bude kráska a zvíře“. A byla by ráda, „aby tato černá díra oplzlosti zmizela“.

K článku připojila na twitteru i dovětek s pár poznámkami. Zdůraznila, že jí nevadí slušné komplimenty a že by se lidé neměli primárně zaměřovat na její zkušenosti, že se jedná o příspěvek do debaty. „Ano, byla jsem před deseti lety v miss, ne, není to bianco šek k obtěžování,“ ohradila se také. A dodala, že není v jejích silách reagovat jednotlivě na všechny příspěvky. „Jsem ráda, že diskutujete, prosím, buďme k sobě slušní, i když máme jinej názor,“ poděkovala.

Psali jsme: „Sevření zadku na večírku, incident v kupé. Ne, neřekla jsem si o to!“ Známá reportérka ČT a bývalá miss promluvila

+ Moc se omlouvám, není v mých silách reagovat jednotlivě. Jsem ráda, že diskutujete, prosím, buďme k sobě slušní, i když máme jinej názor. — Linda Bartošová (@lindabartos) June 8, 2021

Na jeden příspěvek ovšem reagovala hned několikrát. Pochází od advokáta Petra Němce. „Šla do soutěže krásy, protože jí vadilo, že se na ni dívají muži a komentují její vzhled,“ rýpl si advokát do moderátorky. „Svět je dynamické místo, pořád se mění, ale některé konstanty zůstávají. Už by to ani nebylo ono, kdybyste tenhle předpotopní argument nevytáhl. Ten článek je i pro vás, díky, že jste ho přečetl,“ odpověděla moderátorka. Ale to nebyl konec.

Svět je dynamické místo, pořád se mění, ale některé konstanty zůstávají ?? Už by to ani nebylo ono, kdybyste tenhle předpotopní argument nevytáhl. Ten článek je i pro vás, díky, že jste ho přečetl. — Linda Bartošová (@lindabartos) June 7, 2021

Němec rozebíral tuto linii dál pod jinými komentáři. Podle něj se jedná o pokrytectví. „Je to o tom, že byla součástí byznysu, kde se z žen dělá jen sexualizovaný objekt, vytěžila z toho, co mohla, stala se i díky tomu moderátorkou, ale nejen díky tomu. Její stěžování si je tedy trochu farizejství. Ona byla aktivním hráčem daného problému, nikoliv obětí,“ tvrdí advokát.

Nikoliv. Je to o tom, že byla součástí byznysu, kde se z žen dělá jen sexualizovaný objekt, vytěžila z toho, co mohla, stala se i díky tomu moderátorkou, ale nejen díky tomu. Její stěžování si je tedy trochu farizejství. Ona byla aktivním hráčem daného problému, nikoliv obětí. — Petr Němec (@SemSuchar) June 7, 2021

„Už jsme tuhle debatu jednou vedli, ale asi je potřeba si to osvěžit. Pro více diskutérů. Do soutěže krásy jsem se v osmnácti dostala náhodně, ale ano, samozřejmě vědomě a konsenzuálně. Brzy jsem zjistila, že chci žít jinak, a tak jsem svou realitu poctivou prací změnila. Nerozumím tomu, proč by mi deset let stará zkušenost měla zavřít ústa ve věcech, které dnes a denně trápí tolik lidí na tomhle světě. Zkuste mi to prosím vysvětlit, nerozumím tomu. Argument, že jsem z toho ‚vytěžila, co jsem mohla‘, je tak lichý, že ho nechám bez reakce,“ bránila se moderátorka.

1/2 Už jsme tuhle debatu jednou vedli, ale asi je potřeba si to osvěžit. Pro více diskutérů. Do soutěže krásy jsem se v osmnácti dostala náhodně, ale ano, samozřejmě vědomě a konsenzuálně. Brzy jsem zjistila, že chci žít jinak, a tak jsem svou realitu poctivou prací změnila. — Linda Bartošová (@lindabartos) June 8, 2021

2/2 Nerozumím tomu, proč by mi deset let stará zkušenost měla zavřít ústa ve věcech, které dnes a denně trápí tolik lidí na tomhle světě. Zkuste mi to prosím vysvětlit, nerozumím tomu. Argument, že jsem z toho „vytěžila, co jsem mohla“, je tak lichý, že ho nechám bez reakce. — Linda Bartošová (@lindabartos) June 8, 2021

Petr Němec se však dotkl i jejího soukromého života, tedy že jejím partnerem je fotbalista a rapper Tomáš Kučera. „Já s tou paní už debatu vedl. Dozvěděl jsem se něco i o vysokém umění rapu. Například v písni, kde zpívá i její přítel, stojí: ‚Víkendová obživa, Pekovou chci na privát, Vytrollit a poplivat, čum jak bude polykat‘. Člověka pak nářky nad skupinkami pokřikujících zarazí,“ podotkl. Jedná se o narážku na píseň rappera Ca$hanovy Bulhara "Off Season", ve které účinkoval i Kučera.

Bartošová se bránila, že jednak text vznikl před začátkem jejich vztahu a také že její partner ho nenapsal. „Ani jeden text, který můj přítel napsal, není sexistický,“ tvrdí. A poučila ho, že by aspoň měl vědět souvislosti.

Citujete text, který Tomáš nikdy nenapsal a mimochodem taky text, který vznikl před začátkem našeho vztahu. Ani jeden text, který můj přítel napsal, není sexistický. Aspoň mějte souvislosti, když už komentujete něco, v čem nemáte ani elementární znalosti. — Linda Bartošová (@lindabartos) June 8, 2021

Anketa Podporujete boj Svjatlany Cichanouské proti Lukašenkovi? Ano 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6942 lidí

„Jste v té zbytečné válce proti nám čím dál lacinější... Nominace na Anděla, hudební cena Vinyla, nový vítr na hudební scéně. Jenže tam bez znalosti žánru nikdy nedohlédnete. Atak na peníze je už úplně směšný – živím se penězi, které vydělávám novinařinou. Už osm let,“ odpověděla moderátorka.

Němec otočil, písní jejího přítele se tento problém až na „Off Season“ netýká. „Ale pokud chcete obhajovat celý žánr, tak narazíme na velký problém. Pokud tam spojitost s problémem obtěžování žen nevidíte, tak to je celkem problém,“ kritizoval advokát rap a rappery jako takové a Bartošová namítla, že to už je ale jiná debata. Připustila, že v té by se možná i shodli. „Vy jste se pustil do obžaloby člověka, který sexismus ve svých textech nemá. A to je faul, jeden z mnohých, kterých jste se tu dopustil. Já si za tím textem i svým životním postojem stojím,“ kritizovala advokátovu argumentaci.

Já s tou paní už debatu vedl. Dozvěděl jsem se něco i o vysokém umění rapu. Například v písni, kde zpívá i její přítel, stojí: „Víkendová obživa, Pekovou chci na privát,

Vytrollit a poplivat, čum jak bude polykat“. Člověka pak nářky nad skupinkami pokřikujících zarazí. — Petr Němec (@SemSuchar) June 7, 2021

Tu hudbu přítele tady obhajovala. Myslíte, že daný text souzní s tím, co paní moderátorka píše, nebo spíše je součástí toho, proti čemu brojí? Já vás nebudu trápit hádankami, ten text je hnus a paní moderátorka by jej měla odsoudit. Ale chápu, že když z toho jsou doma peníze... — Petr Němec (@SemSuchar) June 7, 2021

Přitom zrovna písní vašeho přítele se to netýká, když pomineme ten jeden exces. Ale pokud chcete obhajovat celý žánr, tak narazíme na velký problém. Pokud tam spojitost s problémem obtěžování žen nevidíte, tak to je celkem problém. — Petr Němec (@SemSuchar) June 8, 2021

Ale to je úplně jiná debata, ve které bychom se dokonce třeba i vzácně shodli, vy jste se pustil do obžaloby člověka, který sexismus ve svých textech nemá. A to je faul, jeden z mnohých, kterých jste se tu dopustil. Já si za tím textem i svým životním postojem stojím. Mějte se — Linda Bartošová (@lindabartos) June 8, 2021

Na obhajobu rapové muziky ovšem došlo i v další konverzaci, kde Němec uvedl, že zkušenosti Lindy Bartošové popsané v článku nijak nerozporuje. „Jen poukazuji na to, že nám někdo tvrdí, jak mu vadí catcall (hvízdání a oplzlé narážky – pozn. red) a pak jde do Miss. Někdo, kdo se ozve vždy jen s vlnou tématu, aby napsal, jak je krásný a ublížený. A pak nám tu obhajuje muziku plnou sexismu. Tématu škodí nebo prospívá?“ ptal se.

Bartošová argumentovala, že tématu se věnuje už několik let a článek sepsala na nabídku Aktuálně.cz. „Vzhledem ke stovkám reakcí od dívek, žen, ale i osvícených mužů, bych řekla, že tématu neškodím,“ řekla a postěžovala si, že advokát dává samé podpásovky.

„Víte co, pojďte někdy na kafe, zkusím vám to všechno vysvětlit osobně a vy mi zkusíte popsat svou motivaci pro to, proč vás dva lidé, kteří se mají rádi a snaží se žít poctivě a neškodit, tak moc rozpalují doběla,“ zvala advokáta na osobní konfrontaci.

Ale Petr Němec nabídku nepřijal s tím, že necítí potřebu. „Pokud chcete nějaké vysvětlení, tak mi prostě váš příběh přijde farizejský, postoj neautentický a mám z něho dojem, že jde spíše o snahu o pozornost. S tím moc neuděláte. A vadí mi to právě proto, protože si myslím, že to je důležité téma,“ vysvětlil moderátorce. „Rukavici jste dostal. Můžete si samozřejmě myslet, co chcete. Jen je mi líto, ale budete to muset snést, mlčení je totiž podle mě u tohoto tématu mnohem horší,“ rozloučila se Linda Bartošová s přáním krásného léta.

Tématu se věnuju v rozhovorech nebo na sociálních sítích několik let, teď jsem na nabídku Aktuálně sepsala tento shrnující text. Vzhledem ke stovkám reakcí od dívek, žen, ale i osvícených mužů, bych řekla, že tématu neškodím. Opravdu každá vaše rána je tak moc pod pás. — Linda Bartošová (@lindabartos) June 8, 2021

To sice děkuji, ale necítím tu potřebu. Pokud chcete nějaké vysvětlení, tak mi prostě váš příběh přijde farizejský, postoj neautentický a mám z něho dojem, že jde spíše o snahu o pozornost. S tím moc neuděláte. A vadí mi to právě proto, protože si myslím, že to je důležité téma. — Petr Němec (@SemSuchar) June 8, 2021

Rozumím a nebudu s tím bojovat. Rukavici jste dostal. Můžete si samozřejmě myslet, co chcete. Jen je mi líto, ale budete to muset snést, mlčení je totiž podle mě u tohoto tématu mnohem horší. Krásné léto! — Linda Bartošová (@lindabartos) June 8, 2021

Psali jsme: Zdechovský se postavil redaktoru ČT. Rozšiřoval zprávu, která se mu nelíbila ČT se neomluví. Nikdy. To nejde. Unikla vážná slova Přeceňovaný Feri, nepoškodí nás. Teď uvidíte mládí ODS, slibuje Saša Vondra Sommerová: Temné síly tlačí na ČT. Jdu ji bránit. Posílím tím naši svobodu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.