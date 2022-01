Tlak na Válka roste. Soud? Nejen senátoři. Tvrdé ne povinnému očkování

reklama

Deklaraci proti povinnému očkování podepsalo během několika dní více než 3 200 hasičů, policistů, vojáků a dalších příslušníků Integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR. Varují před ohrožením základních funkcí státu vynuceným odchodem profesionálů. Signatáři deklarace vyzývají nastupující vládu k okamžitému zrušení vyhlášky o povinném očkování.

V deklaraci uvádějí: „My, členové IZS a ozbrojených sil České republiky, již nemůžeme mlčet. Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala. Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále. Povinné očkování proti nemoci covid-19 proto považujeme za irelevantní a obáváme se, že takový postup nám i celému českému lidu přinese daleko více škody než užitku.

Deklarace připomíná vážný personální stav bezpečnostních složek, zejména Policie ČR, a varuje před odlivem profesionálů, jehož důsledkem by bylo ohrožení strategických funkcí státu.

Povinné očkování porušuje ústavní pořádky

Skupina senátorů v čele s Jiřím Růžičkou (nestraník za TOP 09 a STAN) se rozhodla podat ústavní stížnost na vyhlášku bývalé vlády o povinném očkování pro vybrané skupiny lidí. „Povinné očkování porušuje ústavní pořádky,“ řekl v Interview ČT24 první místopředseda Senátu Jiří Růžička, kterého kontaktují zoufalí policisté. Senátoři napadli povinné očkování u vybraných skupin lidí u Ústavního soudu. Povinně mají být od března naočkováni lidé nad 60 let, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb nebo policisté.

„Návrh k ÚS podáváme s odůvodněním, že v některých bodech jednak porušuje ústavu, jednak v některých bodech Listinu základních práv a svobod a pak porušuje i zákon o ochraně veřejného zdraví. Proto si myslíme, že zde existují pádné argumenty. Pak je úplně jedno, jestli by se to mělo týkat vybraných skupin nebo věkové kategorie, prostě pokud to porušuje Listinu práv a svobod, tak to porušuje pro úplně všechny,“ uvedl Růžička. „My jsme přesvědčení o tom, že některé nové části té původní vyhlášky z roku 2006 nebo ta nová z minulého roku se mají úplně zrušit. Prostě očkování nemá být povinné!“ konstatoval.

ParlamentníListy.cz se zeptaly dalších politiků, zda by se mělo povinné očkování proti covidu-19 u vybraných profesí zrušit. „Předpokládám, že vyhlášku Ministerstva zdravotnictví o povinném očkování nový ministr zruší, protože je zcela zjevně protiústavní (zákon zmocňuje ministerstvo k vyhlášce pouze v případě, že očkování zamezuje šíření, zde maximálně omezuje). Pokud tak neučiní, učiní tak Ústavní soud," domníval se senátor za Liberecko a starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). „Jsem proti povinnému očkování," konstatoval Patrik Kunčar, senátor za obvod Zlín (KDU-ČSL). „Očkování určitě preferuji, ale nejsem zastáncem povinného," prozradil Petr Orel, senátor za Nový Jičín (Strana zelených). „Ano," sdělil poslanec za Liberecký kraj Vít Vomáčka (ODS), starosta Kravař.

„Určitě jsem pro zrušení povinnosti očkování jak pro 60 plus, tak dotčené profesní skupiny. Vakcína nebrání vzniku ani šíření onemocnění, není známá její dlouhodobá účinnost, proto můžeme vidět, že se už přeočkovává třetí posilující dávkou, v zahraničí už dokonce čtvrtou a pátou dávkou. Není možné lidi každých pár měsíců očkovat. Nejsou známy ani dlouhodobé vedlejší účinky, což plyne i ze smluv s firmou Pfizer, která se vzdala odpovědnosti. Povinné očkování je v rozporu s mezinárodní úmluvou o právech a biomedicíně a zasahuje do základních práv na nedotknutelnost osoby. Bude-li naočkováno velké množství lidí, těžko se jednou bude prokazovat, že konkrétní onemocnění bylo dlouhodobým vedlejším účinkem vakcíny,“ upozornila Karla Maříková, poslankyně SPD za Karlovarský kraj, profesí zdravotní sestra. „Vyhláška byla přijata vládou v demisi, bez odůvodnění a bez připomínkového řízení. Povinnost tohoto očkování povede k odlivu lidí z profesí, kde už jich je dnes nedostatek, a sníží se také zájem tyto obory studovat. To, co ministr zdravotnictví Válek sliboval, ještě než byl ministrem, by měl neprodleně splnit, jinak mu už nikdo nebude věřit. Očkování musí být dobrovolné a bezpodmínečné,“ doplnila.

„Za mě zrušit i pro seniory. Povinnost není efektivní cesta k boji s covidem-19. Je třeba ale na novou vládu tlačit, aby zajistila dostatek nových vakcín, kterými je mnohem větší ochota občanů se očkovat,“ sdělil Marek Novák, poslanec za Zlínský kraj (ANO). „Jsem pro proočkování vybraných profesních skupin. Zažil jsem úmrtí zcela zdravých neočkovaných jedinců. Stejným skupinám nevadí, že jsou povinně očkováni proti hepatitidě B? Důležité také je, o jaké procento protestujících lidí se jedná z celkového počtu zaměstnanců daných profesí?“ otázal se David Kasal (ANO), poslanec za Pardubický kraj, primář v chrudimské nemocnici.

„Povinné očkování by za každých podmínek nemělo být povinné, byť se většinou jedná o profesní skupiny státních zaměstnanců. Úplným extrémem je potom povinné očkování dobrovolných hasičů. Vyhlášku v oblastech očkování proti covidu je potřeba zrušit, a nikoliv ji pouze novelizovat v polovině února, jak chce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09. SPD již provedlo cestou svého právního zástupce v této věci potřebné úkony k jejímu zrušení,“ upozornil Radovan Vích, poslanec za Liberecký kraj (SPD).

Léčíme-li pandemii po telefonu, tak se nedivme, že se nedá zastavit

„Jsem jednoznačně proti povinnému očkování na onemocnění covid-19, a to jakékoliv profesní nebo věkové skupiny našich obyvatel. Tyto nátlakové akce štěpí naši společnost a radikalizují názorové protistrany, a to ještě nebyly uplatněny žádné sankce v tomto směru. Obávám se, že zoufalí lidé mohou potom vykonat zoufalé a neuvážené činy, jelikož násilí plodí zase jenom nenávist a násilí. To chceme?" ptal se Vladimír Zlínský, lékař a poslanec SPD ze Zlínského kraje. „Podle mne ano," odpověděl na úvodní otázku stručně Jiří Kobza, poslanec SPD za Prahu.

„Protest hasičů, policistů, vojáků a zdravotníků proti povinnému očkování považuji za správný. V řízeném chaosu očkování pomocí preparátů, které nebrání získání nákazy a nebrání ani jejímu přenosu, je to naprosto správné. Argumentace, že takzvané vakcíny zlepšují průběh onemocnění, má nulovou hodnotu. EU a naše Ministerstvo zdravotnictví tají smlouvy s výrobci oněch vakcín. V hlavním mediálním proudu dostávají prostor stále stejní zastánci očkování. Nesmíme přehlížet skutečnost, že třeba profesor Prymula v současné době pracuje jako šéf nemocnice Agel v Říčanech. Tahle nemocnice je miliardáře Chrenka. Stejně jako je jeho firma Avenier. A právě v této firmě je předsedou dozorčí rady Prymula. Avenier se specializuje na centrální distribuci vakcín, což je byznys, který vydělal okolo 150 milionů korun,“ upozornil exposlanec KSČM Stanislav Mackovík, který byl ředitelem Záchranné zdravotnické služby v Libereckém kraji a je profesí letecký záchranář.

„Jednoznačně vyjadřuji podporu petici a odpor k povinnému očkování preparáty, které jsou na trhu zhruba dva roky. Na rozdíl od jiných vakcín na jiná onemocnění nefungují jako skutečné vakcíny. Zavádějící je i statistika kolem zázraku zvaného lehčí průběh. Uvědomme si, že celá řada pacientů s covidem-19 dostane v rámci léčby pouze neschopenku a doporučení, že mají brát paralen a při potížích si zavolat záchranku! Léčíme-li pandemii po telefonu, tak se nedivme, že se nedá zastavit. Řada očkovaných a neočkovaných pacientů končí v nemocnici. Protože v počáteční fázi onemocnění covid-19 jim byla odepřena odpovídající vyšetření a navazující cílená léčba,“ konstatoval. „Pokud někdo chce rozložit složky, které jsou důležité pro fungování státu, tak musí být potrestán. Povinné očkování za současných podmínek chaosu a vydírání policistů, hasičů, zdravotnického personálu dává ránu do vazu jejich morálce a ochotě být první tam, odkud všichni utíkají. Za zločin považuji i skutečnost, že stát se chce zbavit lidí, kteří covid prodělali a jsou rozhodně menším nebezpečím než očkovaní bez prodělání covidu. Pokud odejde jeden učitel, jeden hasič nebo policista kvůli finančním zájmům vlivné skupiny lidí, kteří se snaží za každou cenu napíchat celou populaci, tak je to obrovská škoda a morální kopanec pro celou společnost,“ doplnil.

„Důvěryhodný politik je ten, který je konzistentní ve svých názorech bez ohledu na to, jestli je v daném čase v koalici, nebo opozici. Já jsem konzistentně byl vždy proti povinnému očkování, ať už jsem za ANO vládní poslanec, nebo opoziční. Zvláště u očkování, kde se stále neví, jakou má účinnost, jak dlouho trvá a podobně. Za poslední rok se to za pochodu mění. To, co mělo zůstat natrvalo, je rok. Co mělo trvat rok, je půlrok. Co měla být jednodávková záležitost, tak se bude dávat další. Tam, kde mělo jít o posilovací dávku pro zranitelné osoby, se stává posilovací dávka pro všechny a podobně,“ vypozoroval pražský poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

„Zároveň ale jeden benefit povinné očkování má. A tím je, že v tu chvíli za něj stát převezme jednoznačnou odpovědnost. Což mi přijde transparentnější a férovější vůči některým lidem nebo skupinám lidí než takzvanou kvazi povinnost. To znamená, že budu si hrát hru na dobrovolnost, ale lidem život tak sešněruji, že to v zásadě bude povinnost, i když se tento výraz používat nebude. Pak už mi přijde pro určité skupiny skoro férovější udělat z toho otevřenou povinnost než skrytou. V té chvíli je jasné, že stát přebírá generelní odpovědnost. A to říkám jako člověk, který je proti povinnému očkování,“ uzavřel.

