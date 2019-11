Tlustý se dopálil při debatě: A co je na tom liberálního?! Ať se na mě homosexuálové nezlobí, ale neměli by mi to vnucovat...

Jan Čmolík z Liberálního institutu přišel diskutovat společně s exministrem financí Vlastimilem Tlustým do Debatního klubu. Hovořilo se zejména o chápání pojmů liberál nebo liberální. Co je vlastně liberalismus? Co je anarchie? A co Tlustému vadí na homosexuálech. I o tom byla řeč.

„Co je liberalismus původní, to oba dva víme. To je jasné, to jsou představy a hnutí, které na prvním místě mají svobodu jedince. Pak tedy liberální ekonomie, ta sází na to, že člověk, který má motivaci a snaží se, je základem blaha společnosti. Liberální demokracie, to je to samé aplikované na politiku,“ začal zeširoka Vlastimil Tlustý. Liberální demokrat, demokracie, liberální ekonomie, svoboda – tyto a další pojmy jsou dle anotace pořadu totiž de facto stále častěji nadužívané těmi, kteří se snaží vytvořit dojem, že se jedná o liberály.

A právě, že Tlustému se zdá, že občas pojem liberální je spojován s něčím, co s liberálním nemá nic společného. „Nevidím nic liberálního na tom, že se někdo vzpírá přírodě a říká, že ani příroda, ani pánbůh nám nepředurčili, že jsme muž nebo žena, někdo jiný říká, že v rodině nemáme říkat maminko a tatínku, a v tom já vidím zneužití slova svoboda,“ dodal.

„Nemám nic proti homosexuálům, ale myslím, že by mi to neměli vnucovat. Neměli by se tím ale chlubit, vychovávat další lidi. Od přírody je přeci dáno, že v párech se mají udržovat lidé, kteří mají přirozeným způsobem plodit lidi. A v tom vnímám to zmatení pojmů,“ hovořil dále Tlustý.

„Zmínil jste matení pojmů, což by samo o sobě stálo za úvahu. Liberální demokracii chápu jako protiklad k demokraciím do roku 1989,“ odvětil Čmolík. To však Tlustý rovněž nazval matením pojmů, neboť podle jeho slov do roku 1989 demokracie nebyla. „Za komunismu byly volby, ale byla jen jedna kandidátka. Svoboda spočívala v tom: Zvolte se, nebo trpte,“ řekl Čmolík. Ten podle svých slov nemá například nic proti anarchii. "Všechno je anarchie, kde není něco vynucováno. Tržní vztahy jsou ‚anarchické‘, že si z regálů vytáhnete nějaký výrobek,“ podotkl.

„Jsem-li liberál, nechte si naoperovat, co chcete, ale nevnucujte to společnosti,“ zmínil. Čmolík k tomu dodal, že „my nemáme problém s tím, že o sobě někdo prohlašuje cokoliv“. Tlustý toto odsouhlasil. „Vy když řeknete, že jste pohlaví 37b, neomezujete tím nijak moji svobodu, já jsem dál muž,“ podotkl dále Čmolík. Tlustý pak k tomu dodal, že mu vadí, pokud by člověk s pohlavím 37b chtěl, aby byly odstraněny piktogramy muž a žena či tato oslovení.

„Když si někdo v soukromých komunitách bude říkat pohlaví 37b, je to jedno,“ dodal Čmolík. „Ale já bych jim nesvěřil děti k výchově,“ sdělil Tlustý. „V soukromých vztazích ať si lidé dělají, co chtějí. Jestli chtějí mít děti, ať mají děti, nevím, jak bychom do toho chtěli zasahovat,“ řekl Čmolík. Domnívá se ale, že ve státních institucích musí stát určovat nějaká pravidla, podle kterých nemohou mít ti úředníci libovůli jako v těch soukromých vztazích. „A proto jsme si určili kategorie ‚muž‘ a ‚žena‘, a udržujeme je tisíce let,“ dodal Čmolík.

„Mně vadí, pokud tito lidé chtějí toto vše promítnout do všeobecných pravidel. Ale já říkám, že v tom svobodu nemají. Já říkám, že bych neodstraňoval z učebnic slova jako maminka a tatínek,“ podotkl Tlustý. Čmolík s ním v tomto souhlasil. „To je skutečně nesvoboda pro mě a myslím si, že je nás hodně, kdo chce říkat tatínek a maminka, tak bychom neměli tato slova škrtat. Až vás tady bude 51 procent, tak nás převálcujete,“ dodal Tlustý.

Tlustý s Čmolíkem se následně shodli na tom, že podporují normální liberální demokracie. „Mně se víc líbí americké slovo ‚progresivisté‘, jak oni se tam nazývají,“ uvedl Čmolík. „To je záslužné, co říkáte,“ uvedl Tlustý. Zároveň se oba shodli na tom, že kdyby měla být nahrazena slova maminka a tatínek, trvají na referendu.

Řeč pak pokračovala i o tématu queer. „To, že mají tito lidé propagandu v televizi, je podle mě diskutabilní. My normální nemáme propagandu,“ sdělil pak ještě k tématu Tlustý. Hovořil o tom, že se může cítit ochuzen tím, že jej příroda obdařila jen tím, že má rád ženy. „Nelíbí se mi kluci ani nezletilá děvčátka. Příroda mě vybavila tím, že se mi líbí jen dospělé ženy,“ vyprávěl. „A já bych od té většinové společnosti chtěl sociální dávku, kompenzaci. Že by mně společnost začala platit za tu újmu. Je to samozřejmě karikatura, ale kam až to všechno, ty požadavky menšin, mohou zajít?“ sdělil Tlustý se slovy, že stejně postižených mužů jako je on by byly tisíce.

Od roku 2000 se pak podle něj situace zhoršuje směrem k dobám, kdy si prý stát osobuje právo řídit skoro všechno. „To se pořád posouvá. Zhoršuje se svoboda podnikání, zvyšují se daně, což je také omezování svobody. Tak žijeme v prostředí snižování ekonomických svobod,“ řekl Tlustý, že je otázkou, kdy to skončí. „Jakmile lidi sešroubujete pravidly, tak vám s tím seknou. Přejdou do šedé ekonomiky, do černé ekonomiky... Čím víc zvyšujete daně, tím méně vyberete,“ dodal.

