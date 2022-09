To bude masakr. Pro záložáky je nasazení do boje v podstatě trest smrti, varuje Visingr

reklama

„Pokud by se Kreml odhodlal nasadit své čerstvě zmobilizované brance přímo do bojů na Ukrajině, dopadlo by to pro ně strašlivým masakrem“.

Pro CNN Prima NEWS to řekl vojenský analytik Lukáš Visingr.

Tento vojenský odborník také předpokládá, že rekruti na frontové linii budou dezertovat a panikařit, což ve výsledku povede k destabilizaci armády.

Proto si Visinger myslí, že nasazení přímo v bojové linii by bylo pro Rusy velkou chybou. Využití čerstvých odvedenců ale vidí na jiném místě.

„Kdyby je Rusové poslali do týlu, tak by to asi nějaký efekt mělo, ale ne do boje. Kdyby se použili tak, jak se používají naše aktivní zálohy, tak by to nějakou logiku mělo,“ myslí si vojenský expert s tím, že by branci mohli např. strážit sklady, řídit vozidla a vykonávat jiné činnosti, které přímo s bojem nesouvisí.

„Kdyby Rusové ty mobilizované vojáky nasadili takhle, tak by to bylo rozumné, ale oni je zjevně mají v úmyslu použít opravdu pro boje v první linii, což dopadne strašlivým masakrem,“ je si jistý Visingr.

Expert totiž současně uvedl, že čas hraje především proti Rusku, protože i když Rusové během zimy vycvičí nové vojáky, to samé udělají i Ukrajinci. Ti navíc dostanou další a další vojenskou podporu a budou disponovat i nadále moderními zbraněmi.

„Obě strany přes zimu mohou načerpávat sílu, ale je otázka, kdo víc. Dlouhodobě až střednědobě to favorizuje Ukrajinu, protože Rusové nemají kapacity na to, aby ty vojáky cvičili. Ukrajinci je mají a pomáhá jim Západ. Rusku nepomáhá nikdo,“ uzavírá Visingr pro CNN Prima NEWS.

Dodejme, že podle serveru iDnes.cz se v Rusku od vyhlášení prudce zvýšila pozornost obyvatel země k událostem týkajícím se Ukrajiny a výrazně vzrostly jejich obavy z dalšího vývoje. Zprávy o mobilizaci vyvolaly ve společnosti úzkost a strach.

Podpora obyvatelstva směrem k ruské armádě zůstává i nadále vysoká, ale vzrostl počet lidí, kteří si přejí zahájení mírových jednání.

