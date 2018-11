To bude nářku: Češi nesnáší EU úplně nejvíc ze všech. A je to ještě vážnější

Jako první je zde průzkum podpory EU. Otázka zněla: Obecně vzato, myslíte si, že členství vaší země v EU je dobrá věc? Pouhých 39 % dotázaných odpovědělo, že ano, a to se podpora o 5 procentních bodů zvedla od dubnového měření. Největší podporu má EU v zemi Jeana-Clauda Junckera, Lucembursku, až 87 %. Ale ani jinak vychvalované Slovensko, které podle jiných médií chce patřit k tvrdému jádru EU, není v podpoře nijak výrazné, těsná nadpoloviční většina si myslí, že být v EU je dobré.

Obecně vzato, myslíte si, že členství vaší země v EU je dobrá věc?

Češi však nevedou tabulku euroskeptiků. 17 % negativního hodnocení je sice nadprůměr, ale v tomto ohledu Česko předstihly země jako Rumunsko, Velká Británie nebo dluhy zkoušené Řecko.

Ale Češi vedou v jiném ohledu. Podle 42 % dotazovaných není členství v EU ani dobrá, ani špatná věc. A další průzkumy ukazují, že toto není ani tak neutralita, jako nezájem.

Jaký je váš názor na následující tvrzení: Evropská ekonomická a monetární unie s jednou měnou, eurem?

Češi jsou také jednou ze dvou zemí, kde by výsledek referenda o setrvání v EU nebyl úplně jasný. Pro by hlasovalo 47 % dotázaných. V Itálii, která stále bojuje s Bruselem ohledně svého rozpočtu, je to 44 %. V ostatních zemích se jedná o více než polovinu dotázaných. Nejvíce proti členství v EU je Velká Británie, kde by proti hlasovalo 35 % a pro 53 %. Vzhledem k tomu, že si Británie brexit odhlasovala, je otázka, zda nyní dotázaní Britové rozhodnutí litují nebo jsou rozdílná čísla způsobena způsobem měření.

Pokud by se zítra konalo referendum, jak byste hlasoval/a?

Češi také patří k těm, kteří si myslí, že jejich hlas není v EU slyšet. Ze všech našich sousedů máme tuto důvěru nejmenší. Před námi jsou pouze Řecko a Itálie, které mají s EU své spory, ale také baltské země Litva a Estonsko. Naopak nejvíce jsou o váze svého hlasu přesvědčeni ve Švédsku, Dánsku a pak v Nizozemí a Německu.

Jak moc souhlasíte s následujícím: Můj hlas se v EU počítá.

Češi jsou také podle průzkumu nejméně zatížení třídním bojem. 56 % si myslí, že rozdíly mezi společenskými vrstvami jsou nyní důležité a 54 % má za to, že v pěti letech bude toto téma ještě důležitější. Tato figura je přitom nejnižší v celé EU, ve všech ostatních zemích jsou rozdíly mezi společenskými vrstvami považovány za důležitější, i když v mnohých z nich je názor, že téma bude za 5 let důležitější nižší. Mezi země, kde je toto téma žhavé patří Francie, Německo a také Španělsko.

Rozdíly mezi sociálními vrstvami (tmavě zelená – jsou důležité, světle zelená – budou za 5 let důležitější než dnes)

A na závěr je zde průzkum, který ukazuje, jak moc se Češi starají o Evropský parlament. Průzkum ukazuje, jak moc se dotazovaní zajímají o nadcházející volby do Evropského parlamentu. Česko opět “vede” konec žebříčku, plných 78 % se o volby více či méně nezajímá. Zde se Češi shodují se Slováky, kteří na tom nejsou o moc lépe. Nejvíce na volbách záleží nesourodé kombinaci Nizozemců, Švédů a obyvatel Malty.

Další volby do europarlamentu budou v květnu-červnu. Jak moc vás tyto volby zajímají?

