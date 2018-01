To budete koukat, jak Jiří Drahoš zareagoval na včerejší Primu. Je zde nové VIDEO

„Jmenuji se Dominik Hašek a zřejmě mě mnozí pamatujete jako hokejového brankáře našeho národního mužstva,“ představil se nejnovější Drahošův podporovatel. Pak do kamery pečlivě deklamoval, že k příštímu prezidentovi bychom měli vzhlížet s respektem a úctou, a který by dětem i dospělým byl vzorem.

„Člověk, na kterého se můžeme spolehnout a za kterým v případných těžkých chvílích vždy půjdeme,“ popisoval dále svůj prezidentský ideál.

A pak pokračoval mnohem rozhořčeněji: „To, co se v posledních letech na Hradě děje, zásadně potírá moje představy o funkci postu prezidenta naší země,“ pronesl rozčíleně. Pak opět s pečlivou deklamací začal vysvětloval, jak jsou pošlapávány základní hodnoty, na kterých by společnost měla stavět, jako je pravdomluvnost, úcta k druhému, umění se omluvit nebo přiznat chybu, a jak je mu to líto.

Místo toho prý Pražský hrad ovládlo hulvátství a šikana slabších. Hrad podle Dominika Haška také potlačuje základní demokratické práva na svobodu projevu. To prý tím, jak se prezident chová k novinářům.

Všechny tyto manýry a pokřivené hodnoty podle něj dávají špatný příklad celé společnosti a všichni to prý kolem sebe cítíme.

„Než půjdete k volbám, zamyslete se dobře nad tím, co je nejlepší pro vás, vaše děti a děti vašich dětí,“ apeloval na občany. „Udělejte to, co je nejlepší pro budoucnost naší nádherné země,“ prosil všechny.

A co je tedy volba, kterou v zájmu obyvatel, jejich dětí a vnoučat Dominik Hašek doporučuje? „Volte Drahoše,“ vyzval.

Sám prezidentský kandidát jeho videopříspěvek nadšeně sdílel s komentářem: „Před dvaceti lety se po Naganu křičelo „Hašek na Hrad!“ Je mi ctí, že Dominik Hašek dnes toto heslo trochu pozměnil...“

Byl to první příspěvek Jiřího Drahoše po úterní debatě prezidentských kandidátů na TV Prima.

Až přiblížně čtrnáct hodin po jejím skončení se na Drahošově Facebooku objevilo vyjádření k samotné debatě. Bylo velmi stručné a ohradil se v něm proti aranžmá debaty na TV Prima, neboť prezidentská volba podle něj není žádná reality show. Jen ho to prý utvrdilo v tom, že musí na Hrad vrátit slušnost, zodpovědnost, a nově oproti svým předchozím vyjádřením chce vrátit na Hrad také „řád“.

Psali jsme: Michael Žantovský: Potrestat Primu Jiří Drahoš mlčí. A... Ondřej Neff: Drahoš byl zbitý až za hranice trapnosti. Bylo to jako TV ruské tajné služby Zeman byl jako král. Drahoš seděl prkenně, analyzují noviny show TV Prima



autor: jav