To by Česko odskákalo, varuje docent Ševčík a jeho tým před nápady z EU

V dalším ze svých doporučení akademici Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) pod vedením ekonomického experta Miroslava Ševčíka nastiňují, za jakých podmínek by mělo docházet k odpuštění či zastropování nájemného. Rázně též žádají snížení DPH z 15 na 10 procent nejméně do konce příštího roku. Varují i před šrotovným, z kterého by nyní profitovali hlavně Němci, a před evropskou „zelenou dohodou“. Kvůli emisním limitům hrozí nekonkurenceschopnost evropských automobilek. „Nejvíce postiženými zeměmi pak budou Česká republika a Slovenská republika,“ varují s tím, že náklady „zeleného plánu“ v důsledku ponese každý český občan.

Z jednotlivých opatření připomínají svůj návrh z poloviny března, kdy se dožadovali snížení DPH z 15 % na 10 % přinejmenším do 31. 12. 2021 u všech položek nebo alespoň u služeb, případně dalších položek, které patří do nezbytných statků. „Snížení by mohlo zůstat trvalé u služeb spojených s bydlením a u základních potravin,“ komentují. DPH by chtěli navracet během 10 dní, namísto současných třiceti, a to do konce roku 2021.



U DPH by do tohoto data též doporučovali zrušit povinnost platit DPH pro podnikatele až do doby, kdy jim byla faktura uhrazena. DPH by bylo splatné do 15 dnů po uhrazení faktury. „Tímto opatřením se zamezí placení DPH z neuhrazených faktur a lze tímto pomoci všem podnikatelským subjektům, které se dostaly do špatné finanční situace ne vlastním zaviněním,“ píší. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

Ohledně nájemného akademici trvají na tom, že by mělo být odpuštěno tam, kde je pronajímatelem obec nebo stát nejméně po dobu trvání omezení činnosti nájemce. Popřípadě by se po dohodě toto promíjení prodloužilo.



V případě, že je vlastníkem soukromá osoba, by pak byla obcí či státem poskytnuta možnost nájemci požádat o refundaci nájemného z obecního či státního rozpočtu až do výše místně obvyklého nájemného, případně nájemného dle nájemní smlouvy uzavřené před 11. března 2020 pro všechny, jímž byla omezena činnost nouzovým stavem, případně dalšími restrikcemi ze strany státních či obecných institucí.



V žádném případě nedoporučují zasahovat do vlastnických práv a omezovat vlastníky nemovitostí v nakládání s jejich majetkem. „Sociálně potřebným nájemníkům může stát vypomoci v rámci stávajících právních norem příspěvkem na bydlení, případně jinou sociální dávkou, byť mimořádného charakteru,“ poznamenávají. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Zastropování výše nájemného podporují pouze po určitou stanovenou dobu, respektive po dobu vyhlášeného opatření stavu nouze. „Nesouhlasíme s časově neomezeným zmrazením výše nájemného,“ ohrazují se.



Třetí a čtvrtou vlnu EET by nejraději definitivně zrušili. „Dosavadní vývoj nepotvrdil vládní předpoklady, že zavedením EET dojde k razantnímu zvýšení výběru DPH, případně DPPO a DPFO. Navýšení inkasa z těchto daní v minulých letech bylo způsobeno především ekonomickým růstem,“ vzkazují vládě. K vyššímu výběru daní dle nich napomohlo i zavedení kontrolního hlášení.



V oblasti školství vytýkají, že téměř všechna doporučení, která připravilo Ministerstvo školství pro obnovu výuky na základních a středních školách, jsou ve stávajících podmínkách nesplnitelná a doporučují obnovit výuku na obou stupních. Nesouhlasí ani se současnými omezeními ve vztahu počtu studentů vysokých škol, jelikož se dle nich v nich nereflektují uvolnění pro ostatní hromadné akce. Zatímco se vláda rozhodla povolit hromadné akce včetně kin a divadel, na test do vysoké školy může přijít maximálně patnáct osob. Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Ekonomové nedoporučují též zavedení tzv. šrotovného. Místo toho pokládají za nutné přepracovat výši povolených emisních limitů pro nadcházející období do roku 2030. „Zamezí se tak neúměrně vysokým pokutám a sankcím, které jsou připravovány při nesplnění nereálných požadavků nastavených Evropskou komisí,“ vysvětlují. „Je zapotřebí si uvědomit, že případné sankce, které by automobilky musely hradit, budou přeneseny v cenách automobilů na konečného spotřebitele. Nereálně nastavené parametry ‚zelené politiky EU‘ mohou velmi rychle přivést evropský automobilový průmysl do situace, kdy nebude konkurenceschopný vůči mimoevropským automobilkám na globálním trhu. Nejvíce postiženými zeměmi pak budou Česká republika a Slovenská republika,“ varují dále.



Šrotovným by dle nich čeští občané akorát dotovali německé automobilky, potažmo částečně německý stát. „Jen malá část podpory by dopadla na české subdodavatele. Pro ilustraci uvádíme, že vlastnická struktura automobilky Volkswagen se skládá mimo jiné z pětinového hlasovacího podílu spolkové země Dolní Sasko a 17% hlasovacího podílu Katar Holding, jehož zakladatelem je zprostředkovaně relativně bohatý stát Katar,“ dodávají.



České představitele vyzývají, aby odstoupili od „nedomyšleného a ve schválených technických a časových parametrech nerealizovatelného a vysoce neefektivního plánu" evropské tzv. zelené dohody. Náklady prý nakonec ponese každý náš občan.

