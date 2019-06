To by Havel zíral! Babiš našel zastání u jeho přítele

Exprezident Václav Havel byl pro účastníky trutnovského festivalu starým známým, několikrát se akce i osobně účastnil. V roce 2011, kdy už mu zdraví nedovolilo osobní účast, účastníky pozdravil alespoň v živém telefonním rozhovoru. „Děkuju, mám se dobře. Mrzí mě, že nejsem přítomen na festivalu v Trutnově, kam tradičně chodívám…,“ litoval Václav Havel.

Dnes Věchet na svém facebookovém profilu, kde vystupuje jako TeePee Geronimo, zveřejnil obhajobu Andreje Babiše. „Nejsem volič Andreje Babiše,“ uvedl Věchet hned v úvodu. „Vadí mi jeho střety zájmů, jeho podivní ministři, střídající se jak fusekle, jeho antiekologické vnímání, o glejtu stvrzeném ve vyšetřovnách StB nemluvě. Vadí mi, že podržel na Hradě nemocného mstivého muže, který miluje země, kde jsou lidská práva tabu. Babiš se v politice pohybuje vypočítavě, bez výrazných zásad a idejí, s marketingem za zády.“

Faktem zůstává, že se Babišovi daří získávat hlasy voličů a zaznamenávat v politice úspěchy, na druhou stranu se v poslední době roztrhl pytel s demonstracemi právě proti jeho osobě. Věchet přiznal, že s některými hesly demonstrantů souhlasí, ale vzápětí poukázal na to, že Andrej Babiš nebyl soudem označen za vinného a že snad platí presumpce neviny. „Demonstrace? Skvělé! Ale proč balamutit...?“ tak nazval Věchet svůj sobotní příspěvek do MF Dnes, který se dnes rozhodl zveřejnit na svém facebookovém profilu. Že by reakce na ukončení spolupráce mezi skupinou Kryštof a Agrofertem? Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 29% Ne 71% hlasovalo: 2238 lidí

Věchet se opřel do počtu účastníků demonstrací, které podle jeho názoru organizátoři jakýchkoli akcí mají tendence přifukovat. Málokdo je schopen odhadnout, jak skutečně vypadá takový dav pěti, deseti, dvaceti nebo sto dvaceti tisíc lidí. A právě tolik údajně bylo demonstrantů na Václavském náměstí, na Letnou by prý mohlo dorazit až tři sta tisíc lidí.

„Přes třicet let pořádáme hudební festival a i v této branži funguje stejná praxe. Čísla se nadsazují, opakovaně se započítávají stejní lidé a násobí se počtem dnů trvání akce. Kde se sejde 12 tisíc lidí, ohlásí se 30. Možná se pořadatelé cítí světovější, možná je to kvůli sponzorům. Proč to je ale i v případě demonstrace?

Fotogalerie: - Bureši za katr

Když jsme udělali během festivalu rekordní skupinovou fotku a na jednom místě shromáždili masu lidí, první reakce byly – úžasná masa, to je dvacet tisíc! Agentura Dobrý den, která snímek zapsala do knihy rekordů, napočítala jen čtyři tisíce lidí dívajících se do objektivu. Proč si takovou agenturu nepozvat i na Václavák či Letnou? A ještě jinak: co kdyby si Babiš svolal demonstraci na svoji podporu? K tomu by zahrál Kryštof, možná Michal David. To bychom asi teprve koukali, jak vypadá zaplněné náměstí,“ napsal Martin Věchet ještě netušící, že spolupráce Babišova Agrofertu a skupiny Kryštof končí. Kryštof Kemp tedy letos Babišovi nevyjde, ale takový TrutnOff by se od srpna ještě sjednat dal, no ne?

O demonstraci na Václavském náměstí se psalo dokonce i v zahraničí a s ohledem na vysoký počet účastníků akce, alespoň tak, jak to média prezentovala, se často zavzpomínalo na demonstrace před třiceti lety v listopadu 1989.

„Rozumím naštvanosti na Babiše. Ale přirovnávat situaci k listopadu 1989 je zcela mimo. Zatímco tehdy fízlové demonstrace rozháněli a lidi za účast zavírali (sám jsem byl dokonce opakovaně zatčen i za demonstrace, jichž jsem se nezúčastnil), dnes je chrání, aby vše proběhlo pokojně.“ Oháněl se Martin Věchet při vzpomínce na vlnu demonstrací, která vedla ke zvolení jeho přítele Václava Havla prvním českým prezidentem.

Kompletní příspěvek najdete ZDE:

„Je skvělé, že se občanská společnost opět probouzí a lidé vyšli do ulic. Je dobré, že mnozí z demonstrujících neváhají absolvovat ve svém volném čase i dalekou cestu, aby vyjádřili svůj postoj. Ani sedmdesátitisícová účast není špatná a zanedbatelná. Proč ještě zkreslovat fakta? Fabulovat čísla, balamutit veřejnost a zřejmě i sebe, to kurňa není zrovna nejlepší start v boji za demokracii, pravdu a ušlechtilé ideály. Howgh!“ rozčílil se Věchet na závěr.

Psali jsme: Okamuru nas*al ČRo! Co jsem si to dovolil říct, že ji znásilnil migrant z Afriky? Šílená jízda redaktorky, doufám, že ten rozhovor odvysílají Stanjura: Po volbách chceme stavět vládu. Milionu chvilek fandím Kluci mají penis a holky vagínu, řekl Semín, a proto vadí. Poslední trapnost ČSSD. Ondřej Neff udeřil „Na to nezapomenu.“ Ovčáček a Soukup zdrbali Fridrichovou z ČT i Milion chvilek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak