To by bylo, aby nebyl rekord. Šikovně strčený teploměr. Jenže si všimli

K letnímu zpravodajství patří i informování o teplotních rekordech, které padly. Jenže padly skutečně? Server Daily Sceptic upozorňuje, že klimatické zpravodajství nemusí být úplně objektivní. Jak upozorňuje, na letišti Heathrow naměřili teplotní rekord minulý týden hned pětkrát. O kousek na sever, v Hull East Parku zase čtyřikrát naměřili teplotní rekord v regionu.

„Milovníci tepla samozřejmě uvítají horký vzduch z nesčetných tryskových motorů v první lokalitě a přítomnost něčeho, co vypadá jako solární farma umístěná několik metrů od měřicí stanice ve druhé zmíněné lokalitě,“ komentuje výsledky autor článku Chris Morrison. Dodává, že meteorologický úřad Spojeného království nemá sebemenší problém s tím, že tyto věci ovlivňují měření a nadále tyto excesy publikuje ve svém zpravodajství o teplotních extrémech. Morrison tento úřad podezřívá, že to dělá proto, aby dále šířil agendu nulových emisí.

„Může to být náhoda, že na velkém ostrově se nejteplejší dny častěji vyskytují jen ve velmi specifických zeměpisných lokalitách? Jen několik málo míst je takto obdařeno, a to navzdory celostátní síti meteorologických stanic, která jich čítá přibližně 380. Samozřejmě že ne. Zřejmým vodítkem jsou Heathrow a Hull Park East (viz foto níže), kde se vyskytují obrovská tepelná zkreslení způsobená člověkem,“ poukazuje.

„Meteorologický úřad již dříve hlásil lokální teplotní rekordy v blízkosti solárních farem. Minulý měsíc byla nejvyšší teplota ve Spojeném království zjištěna v Chertsey, v těsné blízkosti nově instalovaného solárního zařízení,“ připomenul Morrison.

Kromě toho, tyto teplotní rekordy pocházejí ze stanic třídy 4 až 5, kde dochází k velkým výkyvům. Toto hodnocení pochází od Světové meteorologické organizace a odvíjí se od toho, jak měření teploty ovlivňuje blízká činnost člověka, tedy např. budovy.

„Daily Sceptic získal seznam těchto tříd ze žádosti na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Nyní tedy můžeme prozradit, že 39,1 % všech tepelných rekordů deklarovaných minulý týden bylo v téměř nevyhovující třídě 4 s nejistotou 2 °C a 37,3 % vzniklo v nevyhovující třídě 5 s možnou chybou až 5 °C. Když k tomu připočteme 8,2% podíl třídy 3 a její nejistoty ve výši 1 °C, zjistíme, že téměř devět z deseti rekordů je silně ovlivněno lidským faktorem,“ prozrazuje Morrison. S tím, že letiště Heathrow je v kategorii 3 a není jasné, zda je teplo z motorů bráno jako faktor v hodnocení. Co víc, britský meteorologický úřad se prý ani nesnaží rozšířit počet stanic, které mají hodnocení 1.

„Dalo by se očekávat, že nové stanice budou pečlivě umísťovány do lokalit třídy 1, ale zdá se, že se tak neděje. Občanský slídil Ray Sanders si všiml otevření stanice v Neatisheadu v prosinci 2022 a s překvapením zjistil, že má hodnocení třídy 4. Sanders si všímá: ‚To vyvolává velmi vážný problém. Proč meteorologický úřad zavádí do své sítě nové meteorologické stanice, které jsou tak nekvalitní?... Někdo podezřívavý by si mohl myslet, že tyto nevyhovující stanice přidávají záměrně jen proto, aby uměle zvýšili současné teploty ve Velké Británii!‘“ cituje Morrison.

Zmíněný Sanders se také dotazoval na to, jak funguje hodnocení stanic. A dozvěděl se, že každá stanice je posuzována jednak podle standardů Světové meteorologické organizace, ale i britského meteorologického úřadu. Ale jsou to standardy toho druhého, které rozhodují o tom, zda bude místo použito pro poskytování dat o teplotních rekordech.

„Teplotním rekordům“ a obecně informování o počasí a klimatu se relativně nedávno věnoval i herní vývojář Daniel Vávra. Tomu se nezdála „pocitová teplota“ 62,3 stupně v Brazílii. Když data z Brazílie zkoumal, zjistil, že uvedená meteorologická stanice v Riu nenaměřila v daný den žádných 42 stupňů, ale pouze 35. Přičemž dlouhodobá průměrná teplota pro březen je v tomto městě 31 stupňů.

Na dalších meteorologických stanicích v Riu, kde se dají zpětně dohledat výsledky měření, byly onoho dne ve špičce po poledni dosaženy teploty v rozmezí 34–38 stupňů. Když si jejich data zadal do vzorce pro pocitovou teplotu, zjistil, že i při nejvyšší teplotě vychází maximálně na 56 stupňů.

