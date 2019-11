To je čistá buzerace veřejnoprávních novinářů! rozzlobil se Ondřej Neff

Evropská unie rozšířením na východ rozšířila podle Neffa operační prostor pro byznys západních států. „Na dividendách odchází z Česka západním směrem tři sta miliard korun. To není žádná solidarita, to je prostě byznys. Západní firmy investovaly a nedělaly to pro krásu českých očí, nýbrž pro zisk. Daně odvádějí doma, ne u nás,“ píše a dodává, že je naprosto v pořádku, že část těch peněz přechází zpátky do země, odkud to bohatství prací tamních lidí vzešlo.

Naopak, tím, že se do věci zamíchaly nebyznysové pojmy, jako je solidarita, se prý všechno jen zkreslilo a voda se zakalila. „Z útržkovitých informací se dá soudit, že se Andrej Babiš tohle snaží vysvětlit lucemburskému předákovi, kde se nic významně nevyrábí a své bohatství čerpá zejména z peněžních machinací,“ míní Neff. Zmiňuje, že jen Německo přišlo na daních kvůli Lucembursku o 200 milionů dolarů. „A Lucemburčan Juncker měl tu drzost kárat země Východu za nedostatek solidarity,“ připomíná publicista.

Následně se zaměřil i na komunisty. Je prý zvědav, co všechno ještě „komunistickou hlavu“ napadne ve dny výročí dne, kdy padl jejich režim. „Teď si vyvzpomněli, že redaktoři ČT a ČRo jsou vlastně veřejní činitelé a že mají podávat majetková přiznání. Pár redaktorů znám, nikdo z nich si vilu nepostavil a v Bentley nejezdí. Je to čistá buzerace,“ podotýká Neff a podivuje se nad tím, že „zrovna komančové se staví do šiku těch, kteří si do těchto dvou institucí chtějí kopnout.“

Při poslechu rádia si zároveň všímá, že komunisté se tam vyskytují v procentu neodpovídajícím jejich zastoupení ve voličstvu a následně ve Sněmovně. „Chápu, že se jim stýská po době, kdy jim to patřilo celé, ale přece jen trochu soudnosti by si měli udržet,“ dodává šéfredaktor serveru NeviditelnýPes.cz.

Závěrem pak Neff přidal komentář ke stávce personálu německé Lufthansy, která poškodila dvě stě tisíc lidí. „Lufthansa je nejčastěji stávkující společnost. To vím už dlouho, a proto bych nikdy s Lufthansou neletěl, pokud bych měl jinou možnost,“ má jasno Neff, který si myslí, že by bylo pěkné rozpoutat kampaň „Nelétejte s Lufthansou a zničte ten svinský, věčně stávkující podnik“. „Tady v Česku by se to asi ujalo, jenže Lufthansou létá jen málo Čechů. Obávám se, že Němci jsou levičáckou masírkou už tak zpitomělí, že té stávce ještě tleskají,“ uzavírá Ondřej Neff.

