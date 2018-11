To je gól: Kubera předsedou Senátu? Nové info. Lidovci nebudou rádi

Senátní a komunální volby, které proběhly před měsícem, mají jasné poražené. U voličů jednoznačně prohrála ČSSD i komunisté. Ani jedna z těchto levicových stran neusedne na velkém magistrátu v Praze, ve většině ostatních měst oslabily a komunisté se neobjeví ani v Senátu. ČSSD dokázala obhájit jediné křeslo z mnoha, které měla ve hře.

Zato vítězů mají tyto volby několik. Za vítěze se prohlásil Andrej Babiš, který se svým hnutím ANO vyhrál ve většině velkých měst. Za vítěze se však vyhlásil i předseda ODS Petr Fiala. Občanští demokraté vyhráli v Praze a povedou koalice v Brně i v dalších městech. Jednoznačný úspěch si ODS připsala i v Senátu. Za vítěze senátních voleb se však považuje i hnutí STAN. Právě mezi těmito dvěma stranami by se mělo rozhodnout o tom, kdo získá post předsedy horní komory. Podle Ústavy nejdůležitější politický post v zemi.

Obě strany obsadily po 18 mandátech a nárokují si post předsedy. Zpočátku se zdálo, že má navrch hnutí Starostové a nezávislí, kteří mohli ve spolupráci s lidovci prosadit nějakého kompromisního kandidáta, jenže hnutí STAN se rozhodlo navrhnout do čela komory Jana Horníka, který takovým kandidátem zjevně není. Lidovci by v čele horní komory rádi viděli bývalého rektora Univerzity Karlovy Václava Hampla nebo senátora TOP 09 Jiřího Růžičku.

Mgr. Jiří Růžička BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A zatímco se KDU-ČSL a STAN nedokážou shodnout, kandidát ODS na post předsedy Jaroslav Kubera pomalu sbírá síly k útoku. Už se mu podařilo získat na svou stranu senátory z hnutí ANO. „Proslýchá se, že rostou šance Jaroslava Kubery. Tandem STAN/KDU-ČSL zjevně nedokáže fungovat, jak se čekalo,“ říká dnes v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Lukáš Jelínek.

Kubera má na své straně ještě jednu výhodu. Všichni vědí, co od něj mohou čekat, a ať už by STAN a lidovci vybrali kohokoliv, Kubera bude vždy jasně čitelným kandidátem. „To už pak spíše může zaujmout extrovert Kubera. Jeho politické názory mnohým vadí, jde ale zábavného parťáka. ODS navíc chytře navázala diplomatické kontakty s kluby ANO a ČSSD, na jejichž hlasech rovněž záleží. Kombinace osobního profilu a zákulisních dohod na obsazení všech senátních postů nakonec může hrát do karet právě kandidáta ODS. A to i k radosti premiéra Babiše a prezidenta Zemana,“ doplnil Jelínek.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud bude předseda Senátu zvolen bez předběžné dohody, mohla by se zaradovat vládní koalice ANO a ČSSD v pozadí s komunisty. Ukázalo by se totiž, že tato koalice nemá v Senátu jasnou protiváhu.

Jaroslav Kubera ODS



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ringo Čech: Nohavica by byl vůl, kdyby medaili od Putina nepřijal! A polovina těch blbů, co ho kritizují... VÍME PRVNÍ Policista „prudil“ na Václaváku kvůli vlajce s Che Guevarou. Výsledek? Máme lejstro od policie Nohavica legitimizoval politiku nesvobody, píše děkan z Brna. A Jan Hřebejk? Senátor Valenta: Malá domů?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp