To je prů...! Ceny akcií se hroutí. Ekonomka: Bude to bolet

Včera uzavřel Dow Jonesův index s poklesem o 4,6 %, což je největší propad v průběhu jednoho dne za několik posledních let. Podle CNN čeká americké akciové trhy nejistota i dnes a v dalších dnech tohoto týdne. „První známky budoucích otřesů se přitom objevily již na začátku minulého týdne, ale v posledních hodinách nabírají na intenzitě,“ uvádí CNN s tím, že trhy zneklidněly v očekávání zvýšení úrokových sazeb.

Jak dále CNN vysvětluje, vyšší úrokové sazby mohou ovlivnit výnosy společností a přinést chaos na dluhopisových trzích. „Rostoucí obavy z tempa růstu úrokových sazeb se objevily poté, co vyšlo tento pátek najevo, že od roku 2009 nyní zaznamenaly mzdy nejrychlejší nárůst. To zvýšilo obavy ekonomů i obchodníků na trzích, že by v posledních letech nezvykle nízká inflace mohla opět narůstat.“

Celý text v angličtině naleznete ZDE.

V krátkodobém horizontu navíc nepanuje přílišný optimismus, že by se mohla situace měnit k lepšímu. „Obchodníci začínají být čím dál tím víc nervózní. Obávají se, že by mohl přijít ještě větší pokles,“ cituje CNN Grega McKennu, hlavního stratéga společnosti AxiTrader. Hlavní ekonom společnosti UBS Wealth Management Paul Donovan nicméně vyzývá ke klidu: „Z pohledu ekonomiky se nic zásadního nestalo.“

Pesimismus se však z amerických trhů dnes přenesl i do Evropy a Asie. Benchmarkové indexy v Paříži a Frankfurtu poklesly o 2,2 %, v případě londýnské FTSE 100 šlo o dvouprocentní pokles. Ještě znatelněji se nejistota akciových trhů projevila v Asii. Japonský index Nikkei zaznamenal pokles o 4,7 % a hong-kongská Hang Seng dokonce o 5,1 %. Podle CNN ale mnozí experti podobný vývoj v podstatě očekávali.

„Na Dow Jones se obchodovalo v poslední době na dlouhodobých maximech, což vedlo některé odborníky k tvrzení, že by mohlo dojít k problémům. To samé lze říci o japonském indexu Nikkei, který patřil k nejsilnějším v celé Asii. Za poslední týden však přišel o všechny své zisky, kterých dosáhl v posledním roce,“ uvádí CNN.



Ekonomka Hana Lipovská odhaduje, že svět čeká další „černý pátek“. „Ano, nový černý pátek nás nečeká 9. 2. Nevíme, kdy to bude, nevíme, jak dlouho to bude trvat, nevíme, jak hluboké to bude, nevíme, kdo na tom vydělá ani kdo bude krvácet. Nevíme vlastně vůbec nic. Kromě jediného: bude to důsledek nenormální, takzvaně nekonvenční monetární politiky centrálních bank po Velké recesi. A bude to bolet,“ napsala Lipovská na Facebooku.

Celý komentář Hany Lipovské z FCB:

"Dow -4,6 %

Nikkei -4,73 %

HÄNG SENG -5 %

FTSE -3 %

Jeden se ptá, proč?

Inu proto, že se blíží konec "léčebné" kúry, během které centrální banky udržovaly trhy na drogách kvantitativního uvolňování a nízkých úrokových sazeb.

Růst, který svět v minulých letech zažíval, byl růst založený na anabolikách (btw. poprve jsem o tom psala už v roce 2015, kdy si kdekdo klepal na hlavu).

Teď se ukazuje, že se mrtvá žába může hýbat, jen pokud do ní pouští pan Galvani proud.

Bez dodatečné energie je tím, co byla - pouhou mršinou.

Ano, nový černý pátek nás nečeká 9. 2.

Nevíme, kdy to bude,

nevíme, jak dlouho to bude trvat,

nevíme, jak hluboké to bude,

nevíme, kdo na tom vydělá ani kdo bude krvácet.

Nevíme vlastně vůbec nic.

Kromě jediného: bude to důsledek nenormální, takzvaně nekonvenční, monetární politiky centrálních bank po Velké recesi.

A bude to bolet,"

