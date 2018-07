To je ptáček, ten Horáček: Ukazuje se, co měl exčlen ČSSD zfixlovat ve zdravotnictví

02.07.2018 8:24

„Je to sice delší, ale za to horší cestou,“ pravilo se v české klasice Sněženky a machři. A stejným způsobem by se dal popsat styl podnikání Tomáše Horáčka, muže, jenž vysoutěžil 25 zakázek z Bulovky a pak je zadal subdodavatelům. Nyní ho vyšetřuje policie. Se zprávou přišla MF Dnes.