To jsou věci: Babiš ano, Zeman ano. Překotný vývoj v ČSSD. Po porážce Drahoše se vše otáčí

Jedním z kandidátů na post předsedy ČSSD je také někdejší šéf Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Ten v rozhovoru pro server iDNES.cz nastínil svou představu, jakými cestami by se sociální demokracie mohla ubírat dál. Může se ukázat, že jít do vlády s Babišem je tím nejméně špatným řešením ze všech mizerných, která se nabízejí. Zdůraznil také, že by rád udržoval korektní vztahy s prezidentem Zemanem. Měli by se k sobě chovat jako dva profesionálové.

Pokud se Jan Hamáček stane předsedou, v první řadě se pokusí zlepšit situaci uvnitř strany. V ČSSD existuje několik názorových proudů, které spolu bohužel příliš nekomunikují. Hamáček by to rád změnil. Považuje se za politika, který umí hledat kompromisy a shodu. Prokázal to prý jako předseda Poslanecké sněmovny, takže může nalézt nějakou základní shodu i mezi všemi proudy v ČSSD. Tím se liší od ostatních protikandidátů. Kupříkladu bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola je významný regionální politik, ale je jednou z nejviditelnějších tváří určitého směřování ČSSD a těžko by hledal shodu se svými oponenty.

Anketa Pokud se Babišovi nepovede získat důvěru pro 2. vládu, jste pro předčasné volby? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 6711 lidí

Jistou shodu by rád našel i s prezidentem Zemanem. Hamáček je toho názoru, že by se k sobě politici měli chovat jako profesionálové, ale v minulosti nabyl dojmu, že vztahy prezidenta Zemana a předních představitelů ČSSD ovlivnily osobní neshody, které by ve styku vrcholných politiků měly ustoupit do pozadí.

O korektní vztahy s prezidentem Zemanem stojí také bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, která pro server Seznam Zprávy poznamenala, že během druhého funkčního období Miloše Zemana na Hradě by se to mohlo podařit. „Chceme mít korektní vztahy s panem prezidentem a doufáme, že se to v novém funkčním období povede.“

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ještě vstřícněji se o prezidentu Zemanovi vyjádřil poslanec Jaroslav Foldyna, jeho skalní podporovatel v ČSSD. Prezident Zeman je podle jeho názoru jediným politikem, který teď může moderovat diskusi mezi názorovými tábory v ČSSD. „Prezident Miloš Zeman je jedním z mála lidí, kdo je schopný moderovat současnou diskusi, a doufáme, že to pomůže sociální demokracii,“ uvedl Foldyna. Tím ovšem poněkud naboural Hamáčkovu představu, že moderátorem diskuse bude spíše on jako předseda strany.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O zakopání válečné sekery mluví také sociální demokrat Jan Birke a potřebu hledat shodu s Milošem Zemanem cítí také současný statutární místopředseda strany Milan Chovanec. I on by se rád stal předsedou ČSSD. Svou kampaň za zvolení zahájil po boku Miloše Zemana, když spolu s ním čekal na výsledky prezidentských voleb v Top Hotelu Praha.

Mezi přední podporovatele Jana Hamáčka patří ve straně europoslanec Miroslav Poche, který v prezidentské volbě podporoval profesora Jiřího Drahoše. Mezi sociálními demokraty zdaleka nebyl sám a je otázka, jak se ke snahám o sblížení ČSSD s Milošem Zemanem postaví právě tato názorová skupina.

Pokud Jan Hamáček zvítězí v souboji o nejvyšší stranický post, nebude to mít snadné. „Jsem zvědav, s čím přijede na hradecký sjezd. Doufám, že jeho projev bude obsahovat dva elementy. Jaká je jeho představa působení ve druhém mandátu na Hradě a jaká je jeho představa vztahu mezi ním a sociální demokracií,“ poznamenal ke vztahu s prezidentem Zemanem.

Hamáček ovšem trvá na tom, že strana musí být řízena ze sídla ČSSD – z Lidového domu. V žádném případě ne z Hradu, byt má i Miloš Zeman zájem na tom, aby vztahy s ČSSD vylepšil. Hamáček v žádném případě nevidí důvod, aby se sociální demokraté omlouvali Zemanovi za to, že ho nezvolili prezidentem už v roce 2003 při parlamentní volbě. „Nevidím k tomu důvod. To je dávná minulost,“ zdůraznil.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O něco snazší by to ovšem mohl mít při sestavování vlády. Serveru ParlamentníListy.cz se podařilo zjistit, že premiér v demisi Andrej Babiš by o příští vládě nejraději jednal právě s Hamáčkem. ČSSD ve vládě s největší pravděpodobností bude. Jednání s ní, ta neoficiální, vede zřejmě Jaroslav Faltýnek. Pakliže bude v čele Jan Hamáček, bude Andrej Babiš šťastný. Pokud by tam byl Milan Chovanec, přibude současnému premiérovi další hutná šedina. A v případě, že se předsedou strany stane kdokoli jiný, bude to zase o něco zamotanější a nečitelnější.

Hamáček má za to, že vstup do vlády s Andrejem Babišem by se mohl ukázat jako nejmenší zlo ze všech zel, mezi kterými si ČSSD bude muset vybírat. Možnost, že by sociální demokraté Babiše jen podporovali z opozičních lavic, nevidí Hamáček jako reálnou. Spolu s někdejším předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, který vystoupil v televizi EchoTV, tuto variantu označil za nepřijatelnou.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hamáček by rád dostal od sjezdu mandát k jednání o vládě s Andrejem Babišem. O vládě, ve které by ČSSD měla vliv. Sociální demokraté si však musejí znovu definovat podmínky, za kterých by do takové vlády šli. Hamáček v první řadě jasně odmítá, že by přistoupil na spolupráci s SPD Tomia Okamury. S Okamurou dopředu odmítá jakkoli spolupracovat. Pokud by se vláda měla opírat o podporu komunistů, pro Hamáčka to bude přijatelné, pakliže si kabinet dopředu definuje jednu věc. Zůstane zachováno prozápadní směřování země a zůstaneme členy NATO. Pokud by Hamáček dostal mandát k jednání a vznik koalice opravdu dojednal, usiloval by o to, aby o výsledném kompromisu rozhodla členská základna ČSSD. Ta by mohla vstup do vlády posvětit, nebo celé jednání smést ze stolu.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Personální otázky o možném složení příští vlády nejsou podle Hamáčka v tuto chvíli na stole. Mnohem důležitější bude nalézt programovou shodu. „Určitě jsou z naší strany některé věci klíčové. Neprivatizovat veřejné služby, současně zachovat bezplatné zdravotnictví, závazek nové vlády, že by pokračoval tlak na růst mezd, platů a důchodů. Stáli bychom o masivní podporu bydlení, zejména nájemního a družstevního. A určitě je třeba zrychlit výstavbu klíčové infrastruktury – silnic, dálnic a železnic,“ podotkl Hamáček.

Jako předseda ČSSD by prý také stál o vyjednání staré koalice s lidovci, byť si uvědomuje, že právě v ní sociální demokraté dost ztratili. Dokázali prý prosadit řadu věcí prospěšných pro lidi, ale Andrej Babiš vedl v té době permanentní kampaň a dokázal úspěchy ČSSD prodat jako své. Podle Hamáčka se tohle už nesmí opakovat.

„Lidé mají pocit, že se děje celá řada nespravedlností, že velké firmy neplatí daně, optimalizují zisk, vyvádějí peníze do daňových rájů, z republiky odtéká tři sta až tři sta padesát miliard korun pryč. Je potřeba jim vysvětlit, že chceme udržet alespoň část těch peněz tady a postavit za ně silnice, dálnice. A to je problém, který se musí řešit na úrovni Evropské unie, proto je i dobře, že jsme v Unii. Trošku jsme selhali v tom, že jsme aktivně nepřinášeli pozitivní témata,“ podotkl Hamáček.

Nakonec dodal, že pokud by Andrej Babiš selhal ve druhém pokusu o sestavení vlády tak, jak pohořel v pokusu prvním, sociální demokraté nevidí důvod k tomu, aby hlasovali o rozpuštění sněmovny, po kterém v rozhovoru pro deník Právo volal Babiš, když připouštěl vypsání předčasných voleb. Pokud by ale k předčasným volbám přece jen došlo, ČSSD do nich půjde naplno a znovu se pokusí získat ztracenou důvěru voličů.

Psali jsme: Zeman dodržuje Ústavu poctivěji než třeba Václav Klaus. Zdeněk Škromach připomíná psí kusy, které se kolem jmenování vlády děly v minulosti Je to hlavně pěkná kravina... Klaus junior se odvázal v rádiu Hamáček předsedou ČSSD? Členům se nelíbí podpora Drahoše, ale ani jeho podpora Prahy. Vadí jim tvrzení, že lídrem prý bude ten, koho bude chtít Poche Koukám, že náš rozhovor povedeme v duchu prohlášení majitele novin Babiše! Chovanec se vytočil při interview s redaktorem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp