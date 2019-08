To každý vidí! Stanislav Křeček velmi kriticky k uprchlíkům. Kvůli slovům Rychetského

Křeček dal na sociální síti Facebook Rychetskému za pravdu v tom, že se politický systém rozpadá. Jen oponoval, že se rozpadá proto, že dnes řada politiků žije odtržená od obyčejných lidí. Anketa Čeští senioři prý podléhají tzv. ,,dezinformacím". Je to bezpečnostní hrozba? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4995 lidí

„Kdo reprezentuje tramvajáka, železničáře nebo prodavačku, kteří nemohou zaplatit přiměřený byt? Část politického spektra poradí více a lépe pracovat, být více úspěšní, a jiná část je pošle pro sociální dávku? To je reprezentace? Kdo reprezentuje ty, kteří se bojí chodit v noci do částí svých měst a obcí a nechtějí, aby ty se měnily ve vyloučenou lokalitu? Kdo reprezentuje ty, kteří se již nechtějí dívat na to selektivní uplatňování práva, na ono ‚uhýbání očima‘, aby odpovědní neviděli nezákonné přešlapy těch, kterých se nechtějí dotknout z důvodu jakési korektnosti?“ zeptal se Křeček v textu, který vyšel také v Lidových novinách.

Uznal také, že lidé mají obavy, jak bude v budoucnu vypadat jejich svět. Křeček však tyto obavy považuje za oprávněné. Lidé prý vidí, že do Evropy přicházejí uprchlíci a migranti, kteří se často vůbec nechtějí přizpůsobovat naší kultuře a tomu, jak v Evropě žijeme. A to je problém.

„I obyčejní občané vidí, že do zemí kolem nás přicházejí lidé, kteří mají jiné představy o lidských právech, svobodách a povinnostech, než na základě našich listin a deklarací máme my. A že jejich individuální nárokovost daleko převyšuje nejen ochotu, ale zejména schopnost tady s námi žít. Jen to našim lidem nikdo nechce otevřeně říct. Každý má samozřejmě právo žít po svém, ale zjevný problém je přece v tom, že toto právo je upíráno nikoliv příchozím, ale spíše zdejším. Lidé jsou peskovaní z porušování lidských práv, i když usilují o tak samozřejmé věci, jako je dostat dítě na lepší školu, získat zaměstnance do svého podniku a nájemníka do svého bytu nebo domu podle svých představ,“ kroutil hlavou Křeček.

autor: mp