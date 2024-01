To má být sleva? Lidl se porval s Čechy o 300 Kč

reklama

Německý potravinový řetězec Lidl doufal, že ho jeho návštěvníci podpoří při získání ocenění SHOP ROKU 2023, kde se Lidl uchází o Cenu popularity. Hlasování je možné v období 1. prosince 2023 až 29. února 2024.

Lidl působí ve 30 zemích Evropy i Spojených státech amerických a je součástí Schwarz-Gruppe, největší maloobchodní společnosti v Evropě. Majitelem Lidlu je německý podnikatel Dieter Schwarz, který též vlastní i řetězec Kaufland. V České republice měl Lidl za účetní rok 2022 až 2023 tržby 84,359 miliardy korun. V Česku je aktuálně v provozu 318 poboček.

„Co na www-lidl-shop.cz nakupujete nejčastěji? Pokud jsme pro Vás i nadále jedničkou, dejte nám svůj hlas zde,“ vyzval Lidl na své facebookové stránce lidi k hlasování.

Namísto pozitivního ohodnocení však mnoho lidí přispělo nevlídným komentářem.

„Nikdy,“ odmítl rázně hlasování jeden z uživatelů facebooku. „Už nejste to, co kdysi,“ odůvodnil svou neochotu pro hlasování.

„Lidl????? V ČR nejdražší krám, pěkně s českými spotřebiteli vymetl oproti Polsku a Německu. Za mě palec dolů,“ komentovala další.

„Ani já vás nepodpořím. Důvod? Kvalita výrobků je rozdílná od té německé. Tam by se takové šunty neprodávaly,“ přisadil si další uživatel.

Mezi důvody pro odmítnutí hlasování pro Lidl v Ceně popularity lidé v komentářích nejčastěji uváděli právě nízkou kvalitu zboží, ceny zboží, ale i potíže s fungováním aplikace.

Úroveň obchodního řetězce podle uživatelky facebooku Ireny Voldánkové klesla o 100 procent. „Vaše úroveň poklesla o 100 %. Prodáváte průmyslové odpadky z Německa, a ještě to podmiňujete výší utracené částky,“ uvedla paní Voldánková svůj obsáhlejší komentář.

Podotkla, že v minulosti Lidl nabízel zajímavé zboží. „Teď je to stále stejné zboží a ostatní přehlídka nevkusu a nekvalitních výrobků. Zelenina, ovoce, maso, mléčné výrobky z dovozu. Máme české a velice kvalitní dodavatele a přísné hygienické normy. Jenže to vám nevyhovuje, to by snížilo vaše zisky, které ovšem odvádíte do ciziny. Ubohost,“ shrnula jedním slovem své ohodnocení pro řetězec. „Takže za mě určitě ne!“ objasnila a v závěru připsala, že sama raději navštěvuje obchodní řetězec Albert.

Zákaznice Lidlu paní Monika si v komentáři též stěžovala na neférovost slevy Lidl-shopu, která je uplatnitelná na vybrané zboží, nakoupí-li zákazník nad 300 korun. „Vaše novinka podmiňování slevy hodnotou nákupu mě nebaví a nepovažuji ji za fér. Buď zboží za danou cenu dát chcete a můžete, nebo nehrajte hru. Kdo má čas stále sledovat, jestli jsem nakoupila za 300 a ještě to potvrzovat v apce?“ vyčetla Lidlu paní Monika s tím, že aplikaci stejně nemá a ani nechce.

Lidl jí obratem odpověděl, že nabízí spoustu dalších slev a akcí, ze kterých si může vybrat. „Dobrý den, Moniko, nabízíme dostatek slev a akčních cen i pro zákazníky, kteří se věrnostního programu neúčastní a podmínky jednotlivých akcí nesplňují,“ napsal Lidl v odpověďi.

Další uživatelka, Marie Krejčí, si posteskla, že Lidl nemá stránku, kam by šly rovnou psát stížnosti. Dle svých slov měla dříve obchodní řetězec ráda: „Teď už to neplatí. To, co bylo dobré, výrobce pokazil,“ shrnula.

To má být sleva?

Výtku měla i k chování zaměstnanců řetězce a zkritizovala i Lidem nabízené slevy. „A ty slevy teď cca 50 haléřů až 1,2 koruny sleva. Tak to vyloženě plivete zákazníkovi do obličeje,“ usoudila paní Marie. Následně uvedla, že má jiné možnosti pro nákup „Jsem z velkého města a mám možnost volby, půjdu jinam. A hlavně jsem zjistila, že malé krámky stojí za to podpořit.“

Někteří uživatelé se shodli, že podle jejich představ nefunguje ani mobilní aplikace, kterou Lidl nabízí i pro získání slev. Uživatel facebooku a návštěvník Lidlu Vít Otahal i z tohoto důvodu dává v anketě Cena popularity hlas jinému řetězci. „Já letos díky mnoha opakovaným, nepříjemným zkušenostem s aplikací Lidl plus dávám hlas konkurenci. Systém proklikávání a aktivace desítek kupónů, z nichž pak polovinu toho, co aktivujete a pro co jste šli, na prodejně stejně není,“ napsal a pokračoval: „Aplikace je zjevně použitelná pouze pro obyvatele jednotek největších měst v ČR s lépe zásobenými prodejnami,“ uznal nakonec.

Množily se též stížnosti na e-shop Lidlu a následné dodání balíčků.

„Lidl shop katastrofa. 3x mi nebyl doručen balíček, vše placeno předem. Takže jsem bez peněz i zboží! Na e-maily nikdo nereaguje. Přes měsíc jsem čekala, než se balík objeví, abych dostala peníze zpět,“ přispěla svým zážitkem paní Františka Bernerová.

O svůj zážitek se podělila i paní Gábina Veselá. Té dorazil domů rozbitý podstavec pod slunečník, načež strávila tři čtvrtě roku dohadováním se s řetězcem o vrácení peněz. „Lidl shop nikdy víc,“ napsala naštvaně.

