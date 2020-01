To mám mlčet? Jágr se naštval. Vyzval k jednání se státem!

Posledních pár týdnů se diskutuje o tom, zda by se extraliga měla uzavřít, to znamená, že by klubům, které se do extraligy dostaly, nehrozil sestup do nižších lig, ale současně by nadějné týmy z nižších soutěží neměly možnost do extraligy vstoupit. Snad nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr důkladně popsal, proč má smysl o uzavření extraligy uvažovat. A konstatoval, že přišel čas obrátit se na politiky.

Jaromír Jágr není spokojen s tím, jak je v Česku financován sport. Stojí na dotacích a na sponzorských darech. A to je podle Jágra problém, protože jednou se může stát, že dotace od státu přestanou chodit a podnikatelé dospějí k závěru, že se jim nevyplatí ten či onen tým podporovat.

Pokud by sponzorské firmy měly jistotu, že tým, který finančně podporují, z extraligy nesestoupí, třeba by sponzoring udrželi při životě. Trenéři by pak mohli dostat víc peněz a mohli by věnovat víc času práce s mládeží. Mohli by pak mít čas trávit s žáky čas i mimo stadion a rozvíjet jejich vlohy.

Podstatné však pro něho není uzavření extraligy jako takové, ale snaha získat více peněz pro sport.

V podcastu Českého rozhlasu konstatoval, že novináři, kteří jeho vyjádření mohli překroutit, možná jednou napíšou, co měl doopravdy na mysli

„Já věřím tomu, že během určitý doby přijdou ti novináři a vyvětlí, jak to bylo, ukážou moji nevinu tady v těch věcech.... Já věřím tomu, že novináři, kteří to postavili tak, jak to nemělo bejt, jednou napíšou, jak to bylo,“ konstatoval slavný český sportovec.

Na sociální síti Instagram vysvětlil, co tedy měl na mysli.

„Hodně hráčů zřejmě nepochopilo, že se tady nejedná o nějakou válku mezi nimi a majiteli, ale měli by se snažit společně posunout hokej a sport na lepší úroveň – to hlavně znamená zlepšení sportovišť a zázemí pro sportovce, děti a fanoušky. Ale bez garance extraligy investoři (např. město) do toho těžko půjdou. A to mluvíme o hokeji (náš národní sport), co potom ostatní sporty? Nechci ani přemýšlet o tom, jak to mají těžké…“ napsal na sociální síti Instagram.

Pokud někdo oponuje, že to hokeji uškodí, protože nadějní hráči nedostanou šanci postoupit do extraligy, Jaromír Jágr nabídl protiargument.

„Měla by být soutěživost a je spravedlivé, když nejhorší mužstvo spadne (ano, to máte pravdu, ale většinou jsou potrestaní majitelé, fanoušci a mládež. Hráči, kteří se na sestupu nejvíce podílejí z 80 procent podepíší smlouvu s jiným ext. týmem. To jsou všechno argumenty, které jsem registroval. Prostě nová doba: Majitel znamená ‚plať, sháněj peníze a buď zticha. Nám to takhle všem vyhovuje, tak se do toho nepleť‘,“ upozornil.

Naznačil tak, že je možná čas obrátit se na stát.

„Takže ještě jednou, chtěl jsem upozornit na to, že financování vrcholového seniorského sportu není v Česku nastaveno správně a většinu platí sponzoři. V dnešní době mají, ale firmy na sponzoring menší budgety a raději cílí na zákazníky přímo v on-line kampaních. Možná je na čase otevřít otázku s představiteli státu, jak by mohli s danou situací pomoct,“ obrátil se na politiky.

