To nejlepší už máme za sebou, tvrdí ekonom Vladimír Pikora

Ekonom Vladimír Pikora se v textu pro Reflex.cz zamyslel nad tím, co jsme zažili v roce 2017 a co nás čeká v roce 2018. Navzdory tomu, že nás politici bombardovali v předvolební kampani vším možným, zemi ve skutečnosti nijak nepomohli. Ekonomika přesto šlapala na plné obrátky. Podle ekonoma šlapala tak dobře, že v roce 2018 už to může být jen horší.

„Politicky byl poslední rok jedna velká předvolební kampaň, která nás nikam neposunula. Ekonomicky byl však báječný a těžko může být lepší. Zkrátka to nejlepší máme za sebou. A dost možná rok 2018 by politicky mohl přinést velké změny. (Koneckonců dle teoretiků spiknutí víme, že roky zakončené na osmičku bývají v naší kotlině zlomové.) Zkrátka z roku 2018 mám trochu strach politicky i ekonomicky,“ napsal Pikora.

Proč má obavy? Protože trh práce je velmi napjatý. Majitelé firem jen těžko hledají zaměstnance. Máme nejnižší nezaměstnanost v celé EU. Zaměstnanci zase těžko hledají bydlení. Ceny nemovitostí dál letí nahoru. Pozitivní prý je, že inflace zpomalila, takže ceny by neměly růst tak rychle jako dosud. Meziročně ceny vzrostly o 2,6 procenta.

Zahraniční ochod si také nestojí špatně. Průmyslová produkce rostla v říjnu meziročně dokonce o 10,5 procenta. stavební produkce za stejné období vzrostla takřka o 6 procent. To nemůže trvat věčně. Ochlazení ekonomiky podle Pikory přijde ve druhé polovině roku 2018. V první polovině roku mzdy porostou rychle, ekonomice se bude dál dařit. Jenže s tím bude souviset i to, že porostou dál ceny zboží. A ve druhé polovině roku 2018 dosáhnou hladiny, na které si budou lidé rozmýšlet, co si koupí, podnikatelé budou rušit některé zakázky, bude méně práce. Ekonomika se vrátí do normálu.

Česká národní banka bude dál zvyšovat úrokové sazby. Pro lidi bude stále těžší půjčit si peníze, a naopak poroste množství lidí, kteří své dluhy nebudou schopni splácet. Naroste počet exekucí.

„Úrokové sazby porostou i za hranicemi. Zvyšování úrokových sazeb v USA však vůbec není dobrou zprávou pro akcie, které by měly zažít horší rok, než jaký zažily letos. Totéž se dá odvodit i pro ceny dluhopisů – což však zase zprostředkovaně dopadne i na výsledky penzijních fondů,“ upozornil ekonom.

„Celkově globální ekonomiku čeká poměrně rizikový rok, který se velmi podobá roku 2008. Podobnost je například v tom, že prakticky všechny hlavní oblasti světa procházejí růstem, akciové i dluhopisové trhy jsou přehřáté a vedle sebe existuje mnoho paralelních cenových bublin,“ uzavřel.

autor: mp