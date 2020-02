To podělali? Milion chvilek: Jasné informace. Nebudou rádi

Moderátorka Jana Bobošíková tentokrát v pořadu JB Talk internetové XTV přivítala politologa Jana Kubáčka. Ten se pustil do spolku Milion chvilek pro demokracii a popsal, co všechno se mu na tomto spolku jeví jako špatné a nedomyšlené. Chvilkaři to podle něj „přeťápli“ a ujíždějí jim nervy. Obul se i do ODS. Prozradil také, že si umí představit, že s Milionem chvilek budou spolupracovat Miroslav Kalousek (TOP 09), Pavel Telička nebo generál Petr Pavel. Došlo i na Stanislava Křečka.

Hned na úvod Kubáček okomentoval zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem. Vyčinil těm zaměstnancům kanceláře veřejného ochránce práv, kteří dávají najevo, že se jim zvolení dlouholetého poslance a advokáta nelíbí.

„Všechny právní instituce jsou nastavené na to, že by měly kultivovat prostředí, že by měly zdůrazňovat důvěru ve stát, důvěru v právní pravidla hry, tím pádem v demokracii, a měly by být lepší než my. Je to něco podobného, co řešíte vy a co vás nějakým způsobem omezuje v používání expresivních výrazů, protože jako novináři víte, že podobně jako u učitelů a lékařů se od vás očekává, že v nás budete hledat to lepší neboli kultivovat tu společnost,“ zdůraznil Kubáček.

Pokud tedy někdo mluví o Stanislavu Křečkovi např. jako o „rasistovi“ či „lžidoktorovi“, není to v pořádku. Zvlášť pokud to je zaměstnanec úřadu. Pokud to někdo dělá, poškozuje tím celý úřad. „Nemluvě o tom, že to vede k celkovému zhrubnutí té společnosti, protože si lidé řeknou, „já taky můžu taky tak mluvit, když tak mluví hlava státu, když tak mluví státní instituce“. K tomu je však třeba také dodat, že Křeček v 90. letech minulého století používal titul JUDr., ačkoli ho získal až v roce 2005.

K úřadu ombudsmana měl Kubáček ještě jednu výtku.

„Mám ještě ten dojem, že budou řešit své žabomyší války nebo vyvracení slepých cest svého předchůdce nebo nástupce a na ten skutečný problém běžných občanů a často přehlížených skupin už nebude tolik času a nebude tolik zápalu. A to je ten největší hendikep. Já bych očekával tu razantnost od instituce ve vztahu ke starým lidem, kteří se stali součástí vykořisťovatelských systémů, a přehlíženým lidem,“ zdůraznil Kubáček.

Zdá se mu, že někteří zaměstnanci úřadu ombudsmana trpí sebezahleděností a zapomněli na život před úřadem.

Vzkaz poslal i spolku Milion chvilek pro demokracii. „Já jsem přesvědčený, že jestli může pan Křeček někomu děkovat a poslat někomu ten pověstný pugét a šampáňo, tak je to Milion chvilek pro demokracii, protože ti za něj odpracovali neskutečnou část jeho vítězství,“ zdůraznil politolog.

„Myslím si, že Milion chvilek teď přepálil. Zaznamenal jsem to u těch latentních podporovatelů, že říkali, ‚tohle bylo špatně‘. Tohle proste přeťápli, protože do toho vstoupili jako nějací pseudokomunisté, protože prostě řekli, ‚buď budete volit tohoto, nebo neexistuje‘. Myslím si, že Milion chvilek už taky přecenil svoji roli. Už do toho jde nejen aktivisticky, ale už taky silově lobbisticky. Pro mě to vždycky byli lobbisté,“ upozornil Kubáček s tím, že i na lobbing mají právo, ale fakticky tím v budoucnu ohrozí především dnešní opoziční strany.

„Milionu chvilek u Stanislava Křečka naprosto ujely nervy. Mám pocit, že ztrácí nervy, protože druhá chyba podle mě je to Maďarsko a Polsko. Tady já musím souhlasit s (europoslancem) Alexandrem Vondrou (ODS). Není potřeba sousedy mistrovat,“ pravil Kubáček s tím, že pro nás není dobré, abychom v našem regionu říkali, že s tímhle mluvíme a s tímhle nemluvíme. Ani my, ani naši sosusedé nejsou v situaci, abychom museli dělat happeningy v zahraničí,“ upozornil politolog.

Nedovede si prý představit, že by s Milionem chvilek spojili svůj osud Piráti nebo TOP 09, ale už si dovede představit, že by se nějakým způsobem spojil s tímto spolkem Miroslav Kalousek. „Já už jsem říkal, a za tím si stojím, že Miroslav Kalousek má víc životů než kočka,“ zaznělo z Kubáčkových úst. Stejně tak si dovede představit spojení Milionu chvilek s Pavlem Teličkou nebo generálem ve výslužbě Petrem Pavlem.

Bylo prý pro něj naopak překvapením, že Milion chvilek nedemonstroval např. za rychlejší práci soudů, proti exekucím, za sociální bydlení a tak podobně.

„Já slyším obecně, ať je svět krásnější, ať se nesahá na soudy, ale nerozlišuje se jejich kvalita, profesionalita, ať se nesahá na média veřejné služby, ale už neslyším, že od nich chceme kvalitu v určité podobě, úrovni, nedotknutelnost, profesionalitu z jejich strany, skutečné naplňování etických kodexů. Jinými slovy, slyším o jejich právech, ale už neslyším o jejich povinnostech, a to mně velmi vadí,“ zlobil se Kubáček.

Pár slov věnoval i ODS. Jistou naději prý pro tuto partaj představuje již zmíněný europoslanec Alexandr Vondra, který umí rozčeřit vody. Někoho umí naštvat, někoho potěší, ale upoutá na sebe pozornost, není neviditelný. U ostatních představitelů strany má pocit, že jsou zcela neviditelní a odtržení od reality.

A v této situaci prý ODS nedokáže porazit Andreje Babiše. „Stále ještě nevidím ta témata, nevidím tam ten drive a nevidím tam toho charismatického člověka. Můžu mít tisíce výhrad k Andreji Babišovi (ANO), ale musí se mu nechat jedna věc, má vůli po moci a chce bojovat. Je to žralok. A chcete-li žraloka porazit, musíte přijít se žralokem, i když trochu jiného střihu,“ upozornil Kubáček.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani Trikolóra Václava Klause mladšího. Klaus má podle Kubáčka šanci na úspěch, ale potřeboval by k sobě víc osobností s pestrými názory. Pomohla by mu prý např. silná žena, stranická kolegyně, která by ho trochu korigovala. Přičítá mu však k dobru, že vyráží mezi voliče. Kontaktní kampaň, která byla za první republiky běžná, trochu vymizela a politici 90. let a nového tisíciletí spoléhali na novinové titulky a na čtrnáctidenní kampaň.

Nakonec zhodnotil i šance ČSSD v nadcházejících krajských volbách.

„Obhajuje téměř neobhajitelné a myslím si, že to bude fungovat pouze v momentě, kdy půjde po těch místních tématech. Že se zkrátka mentálně co nejvíce odtrhne od Prahy, protože ta jí nemůže nic dobrého přinést. Tam ten pocit z neviditelnosti ve vládě je poměrně dominantní. Nemyslím si, že teď mají lídra, který by trhal emoce,“ pravil Kubáček.

Obdobné to prý ostatně bude i u lidovců, u ODS a dalších stran.

