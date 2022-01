To si děláte legraci? Zdědili jsme chaos, zuřil Rakušan. Vildumetzová šla bod po bodu a drtila

Hosty první hodiny Partie Terezie Tománkové byli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Ve studiu bylo chvílemi pořádně horko. „Je to průser,“ pravil v jednu chvíli Rakušan. Mračková připomněla, co vládní strany slibovaly před volbami a otloukla mu o hlavu, jak reálně postupují po volbách. „Vy jste říkali, že budete myslet na lidi. První, co jste udělali, tak jste lidem vzali finanční prostředky na jejich platech,“ dala jeden z příkladů. Poté vytáhla financování hnutí STAN.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce Česko dostat mezi nejvyspělejší země světa.

„To programové prohlášení, to jsou cíle, že už během těch 4 let se můžeme výrazně posunout,“ zdůraznil Rakušan s tím, že máme dobré podmínky a musíme je využít. „Jsme zemí, která je členem EU, jenom mnohokrát tu EU trochu licoměrně kritizuje, přestože bychom se měli starat spíše o to, abychom to členství lépe využili. My nemáme knihu O čem sním, když zrovna nespím. My máme celkem realistické vládní prohlášení,“ pravil Vít Rakušan.

Mračková Vildumetzová zdůraznila, že hnutí ANO vyhrálo volby.

„My jsme ty volby vyhráli, ale ta matematika je jasná, musíte mít 101 poslanců, ale my je nemáme. Ale my jsme ty volby vyhráli, po 8 letech a chtěla bych vidět... Vy jste říkali, že budete myslet na lidi. První, co jste udělali, tak jste lidem vzali finanční prostředky na jejich platech,“ začala tepat Rakušana.

„Ta vaše vláda řekla, že je připravená vládnout, ale když se podíváme, co dělá, tak vidíme, že vůbec připravená není. Vláda říkala, že bude spořit, ale podívejte se, kolik má politických náměstků. Podle mě politický náměstek nemá význam, on nemůže nikoho řídit. Všichni víme, že politický náměstek se prostě rovná trafika. My chceme pro lidi prosadit nulovou DPH na energie, ale současná koalice to nepodpoří, tak my to musíme těm lidem říci, že současná vládní koalice přichází s tím, že si budou lidé chodit na úřady pro podpory,“ pokračovala v palbě.

Rakušan jí slovní úder vrátil.

„ANO se probralo z toho, že je stranou Andreje Babiše. Teď najednou se ukazuje, že ti další lidé umí mluvit a umí samostatně myslet a to je samozřejmě dobře. A pokud jde o náměstky, my máme politické náměstky, ale my jim také zadáváme úkoly. Pokud vy jste je nechali jen koukat z okna, tak takto my nepracujeme. Já mám dva takovéto náměstky a ta spolupráce s těmi pány probíhá velmi dobře. Já jim dávám úkoly a oni pracují,“ řekl Rakušan.

A hned přidal další ránu. „Pokud se nepletu, vy jste také byla náměstkyní na ministerstvu vnitra, vy jste byla odborná náměstkyně s politickým krytím nejsilnějšího politického hnutí,“ zaznělo od Rakušana.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku ke covidu a Rakušan hned vystartoval.

„Objevila se velká dezinformace v tom, že teď s tím omikronem nemá očkování smysl. Prosím, nenechte se mýlit. Ti lidé, kteří mají dvě dávky očkování, tak nebudou končit na jednotkách intenzivní péče. A podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška ten omikron nejde tolik do plic a zůstávat v těch horních dýchacích cestách, takže ti lidé nebudou tolik končit na JIPkách.“

Mračková na Rakušana znovu udeřila.

„Obrovskou chybou, kterou jste udělali, bylo, že jste neprodloužili nouzový stav. Kdybyste prodloužili nouzový stav, nemuseli jste dneska kupovat testy za 50 korun, ale za 16 korun. A když se dělají dva miliony testů týdně, tak si spočítejte, kolik to bude stát,“ bušila slovně do Rakušana.

Ministrovi vnitra také připomněla, že ještě když byly dnešní vládní strany v opozici, volaly po masivnějším využití PCR testů a slibovaly, že se bude testovat až 200 tisíc lidí denně, ale teď se nakupují antigenní testy. „Koukala jsem, že včera se testovalo asi 70 tisíc lidí, takže ani toto jste nesplnili,“ vypálila na Rakušana.

Ten hned oponoval, že testy se pořizují skrze tzv. dynamické nákupy a dá se předpokládat, že se i bez nouzového stavu podaří nakoupit testy za 20 korun, možná i za méně. Zdůraznil, že všichni ministři sledují parametry epidemie a v případě potřeby mohou zareagovat možná i vyhlášením nouzového stavu. Jednání o vývoji epidemie probíhají podle Rakušana pravidelně, vláda se snaží testovat, sháněla testy citlivé na variantu omikron a snaží se vše sledovat. V pondělí se na ústředním krizovém štábu bude jednat mj. o tom, jak to bude s tzv. „pracovní karanténou“.

„To jste se tady chytil sám do pasti. Vv jste řekl, že vláda chce nakoupit testy citlivé na omikron, ale ty budou dodány třeba za dva měsíce, ale to už tady ten omikron možná vůbec nebude. A kde jste otevřeli nová očkovací centra? Na očkování dětí máme jen jedno centrum,“ bušila znovu do Rakušana poslankyně.

„My nejsme ve funkcích ještě ani měsíc a vy nám vyčítáte toto? Tak já se zeptám, kolik vy jste zařídili očkujících praktických lékařů,“ připomněl ministr osm let účasti ANO ve vládě a poslední roky v čele s premiérem z ANO.

„Dva roky tady vládlo s covidem hnutí ANO. Lidé už nevěří ničemu, protože vy jste tuhle zemi uvrhli do příšerného chaosu a nám teď bude trvat, než to napravíme. To si snad děláte legraci. Já to beru. Je tady covid, je tady průser, nemáme sto dní hájení, to všechno beru, ale vy si snad děláte legraci. Zdědili jsme chaos a řešíme ho,“ vyrazil do protiútoku Rakušan.

Pochválil policisty, že jich většina ve sboru naočkovaná. Povinné očkování některých profesních skupin je dle něj věcí k diskusi, ale povinné plošné očkování Rakušan vidí jako problém.

„Já jsem pro povinné očkování. A víte proč? Já se nechci dožít toho, že moje dítě onemocní, ale nedostane se mu ošetření, protože přednost bude mít někdo s covidem,“ prohlásila jasně poslankyně.

Dary pro STAN? Lži! Rakušan zuřil

Moderátorka pak otevřela ještě jedno téma – financování Starostů a nezávislých. Připomněla, že opoziční hnutí ANO a SPD chtějí svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k otázce finančních darů pro hnutí STAN ze zahraničí.

Nato Rakušan oznámil, že konání takovéto schůze nepodpoří, protože „je to schůze, která by stála na lži“.

„Hnutí STAN jediný dar, který získalo na transparentní účet, tak nikdy nedostalo ze zahraničí. Všechny ty firmy mají IČO v České republice, mají sídlo v České republice a daní v České republice. U tří firem se investigativní prací novinářů zjistilo, že mají jiné spoluvlastníky. Nevím, jak to mají jinde, někde je třeba hnutí financováno z jednoho holdingu, tak to je jednodušší, ale my ty dary prověřujeme, jestli třeba nejsou z hazardu a my podepisujeme darovací smlouvy, kde je řečeno, že nikdo, kdo daruje hnutí STAN peníze, nemůže za to očekávat nějaké výhody,“ zdůraznil Rakušan.

„Neporušili jsme v ničem zákon. To, že se nějaká podnikatelská skupina rozhodne ty peníze rozdělit a poslat je z více svých aktivit, na tom přece není nic nezákonného. Ti vlastníci firem jsou přece dohledatelní. Hnutí STAN nikdy nedostalo žádný dar ze zahraničí,“ prohlásil znovu ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministr Rakušan: Máme velkou šanci toho v této zemi hodně změnit

